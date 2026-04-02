Приоритеты и планы

Новая Конституции РК – фундамент Справедливого, Сильного и Современного Казахстана. Она соединила в себе дух Великой степи, заветы предков и современную устремленность к созиданию и прогрессу. Символично, что в нее через многие годы вернулось понятие «наука», причем в прямой связи с инновациями, и теперь путь Казахстана – это путь знаний, разума и реальных свершений.

Недавно на встрече Главы государства с научной обществен­ностью в КазНУ им. аль-Фараби было особо подчеркнуто: инвес­тиции в науку за последние пять лет выросли в шесть раз. Значит, государство ясно понимает особую ценность знания. Но была и критика, смысл которой прост: наука должна быть не просто сильной – она должна быть результативной, работать на страну, на экономику, на промышленность, на прогресс.

И в этом смысле математика – не отвлеченная дисциплина. Это одна из фундаментальнейших основ познания и преобразования мира. Это язык высоких технологий, инструмент прогнозирования, основа технологической независимости, условие национальной конкурентоспособности. Математика лежит в основе искусственного интеллекта, инженерии, энергетики, экономики, медицины, безопасности, микроэлектроники, оборонных технологий и науки будущего.

Стремительно меняются приоритеты науки и технологий, и надо глубже осмыслить нынешнюю роль отечественной математики. Казахстан всегда был богат талантами, сильными научными школами и стремлением к знаниям. Особенно ярко в последние годы проявил себя прогресс в сфере ИИ. Сегодня союз математики и искусственного интеллекта открывает возможности, о которых прежде можно было только мечтать.

ИИ уже способен оказывать помощь и в доказательстве математических теорем. Алгоритмы, лежащие в основе генеративного ИИ, способны за считаные часы решать сложнейшие системы дифференциальных уравнений, на что у ученых уходили месяцы, а порой и годы труда. А ведь именно языком дифференциальных уравнений описывается почти весь физический мир: движение, энергия, динамика сред, сложнейшие технологические и инженерные процессы. Эти же переменные затрагивают и оборонные задачи, и расчеты стратегически важных систем, и многие другие сферы.

Сила математики

Мы можем с полным основанием­ говорить, что в XXI веке научное лидерство будет принадлежать нациям, которые опираются на математику, развивают искусственный интеллект и тем умножают силу собственного разума. Наша историческая задача – добиться того, чтобы Казахстан не осваивал чужие достижения, а уверенно входил в число государств, формирующих научный и технологический облик нового мира.

Кто владеет математикой – тот владеет будущим. Кто вкладывает в математическое образование – тот строит завтрашний день. Кто поддерживает фундаментальную науку – тот укрепляет национальный суверенитет. И сегодня нам нужны не десятки слабых, формальных, распыленных программ, а несколько мощных математичес­ких центров мирового уровня – сильных по кадрам, традициям и результатам. Развиваться они должны на базе ведущих национальных и технологических вузов и научных институтов страны с утвержденными Правительством соответствующими госпрограммами.

Все мы знаем, какую большую работу сейчас проводит Министерство науки и высшего образования во главе с министром Саясатом Нурбеком. На недавнем заседании Правительства им были даны ответы как на вопросы, связанные с недостаточной результативностью в отдельных направлениях, так и на ключевые проблемы развития науки и технологий.

Мы признаем важность оценки работы ученого, и, думаю, здесь надо поднять еще один принципиальный вопрос – статус ученого. Мы измеряем ценность исследователя количеством публикаций в базе данных «Скопус» и ее формальными показателями. Анализ показывает, что в 99% стран такие критерии являются добровольными. В Италии и Испании они носят рекомендательный характер, а в Казахстане это обязательное требование.

Возможно, пришло время пересмотреть этот подход и перевести такое требование из обязательной плоскости в добровольную. Разве только в публикациях истинная ценность научного подвига? Где здесь вклад в развитие своей страны, в благополучие своего народа, в наше общее будущее? Раньше «ходило» выражение: «Наука – это непосредственная производительная сила». С приходом цифровизации и ИИ это утверждение обретает новую силу. Нельзя давать оценку ученых только по их публикациям в мировой научной системе. Успех страны начинается с особого уважения и поддержки талантов. И здесь нужна новая сис­тема стимулов и оценок.

Подлинная ценность ученого – это созданная им научная школа, его ученики, внедренные результаты, влияние его труда на экономику, образование и силу страны. То есть самое главное – реальная результативность. На что и обращает свое внимание наш Президент страны. Вот это настоящая мера научного служения, честная и государственно значимая оценка.

Казахстан располагает серьезной научно-образовательной базой. В стране действуют сильные институты, развивающие свои направления на прочном фундаменте математики, а в более чем ста вузах открыты кафедры математичес­кого профиля. Этот потенциал позволяет ставить самые высокие цели – быть не просто достойно представленными в мировой математике, но и уверенно продвигаться в число ее признанных лидеров.

Отвечая вызовам

Возможности, традиции и интеллектуальные ресурсы нашей страны пока еще реализованы не в полной мере. А значит, перед нами стоят большие задачи по дальнейшему укреплению научных школ, повышению качества подготовки кадров и расширению пространства для прорывных исследований.

Сегодня мировая финансовая система переживает период глубоких потрясений, отражающих нарастающий кризис глобальной экономики. Пока никто не может с уверенностью предсказать, какой будет будущая архитектура мировой финансовой системы. В этих условиях особую значимость приобретает разработка устойчивых математических моделей, способных дать глубокий анализ и надежный прогноз. Казахстанским математикам надо активнее обращаться к масштабным, сложным и ответственным задачам, имеющим значение не только для науки, но и для будущего мировой экономики.

Особое место среди таких вызовов занимает нарастающий дефицит пресной воды. Это одна из самых тревожных и стратегически важных проблем современности. Уже в ближайшие десятилетия она может серьезно повлиять на развитие государств, мировую экономику и качество жизни миллионов людей. Поэтому востребованы здесь сила научной мысли, точность математического моделирования, надежный прогноз.

Еще один серьезнейший вызов для современного человечества – масштабное химическое загрязнение атмосферы, вызванное антропогенным воздействием. В распоряжении мировой науки имеются данные тысяч метеостанций, гигантские массивы экологической информации, действенные методы прикладного анализа и стремительно совершенствующиеся­ алгоритмы машинного обучения. Пора переходить от констатации проблем к выработке решений по сохранению экологического равновесия, снижению вредного воздействия и защите будущего для грядущих поколений. Убеж­ден, что наши ученые, обладая высоким научным потенциалом и чувством ответственности, способны внести достойный вклад в решение этой важнейшей задачи.

Сегодня настало время создать и авторитетный профессиональный орган, который будет отвечать за качество математической подготовки в школах и вузах. В его базис должны войти лучшие представители отечественной математической школы.

Математика давно стала не только наукой, но и основой технологического развития, цифровой безопасности и интеллектуальной силы государства. Поэтому ее развитие – не узкопрофессиональная задача, а вопрос стратегического будущего страны, ее конкурентоспособности и независимости. Нужно самим формировать новые научные направления, предлагать миру новые идеи. У нашей страны для этого есть все необходимое: сильные научные школы, выдающиеся ученые, талантливая молодежь, растущий исследовательский потенциал. И, что особенно важно, государственная воля к развитию и укреплению науки.

Мы можем добиться того, чтобы имя Казахстана звучало как символ высокого интеллекта нации, передовой науки, инженерной культуры и технологического лидерства. В этом наша большая общенацио­нальная задача. В этом наша ответственность перед историей. В этом наш долг перед будущими поколениями. И если мы сумеем по-настоящему возвысить науку, поддержать ученого, укрепить математическое образование и направить талант молодежи на решение крупных задач, Казахстан обязательно войдет в число стран, которые не следуют за будущим, а создают его сами.