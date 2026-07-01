«Основы Конституции» и «Личная безопасность»: в казахстанских школах введут новые предметы

Фото: пресс-служба правительства

С нового учебного года в школах введут новые обязательные предметы, среди которых «Основы Конституции» и «Личная безопасность». О пересмотре учебных планов и стандартов в соответствии с нормами новой Конституции на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По ее словам, упор теперь делается не просто на заучивание теории, а на воспитание ответственности и умение безопасно жить в современном мире. Так, для учеников 5-7 классов вводится предмет «Основы Конституции», где им доступно расскажут о государстве, правах и обязанностях граждан. В старших классах с 8 по 11 появится курс «Закон и порядок», задача которого – поднять правовую грамотность подростков и уберечь их от правонарушений.

Кроме того, для всех школьников с 5 по 11 класс станет обязательным курс «Личная безопасность», где детей обучат правильному поведению в чрезвычайных ситуациях, кибергигиене и защите от интернет-угроз.

«Обновленное содержание образования будет прежде всего направлено на всестороннее развитие личности, укрепление фундаментальных знаний, формирование гражданской ответственности и развитие современных компетенций. Одновременно будет существенно усилен воспитательный компонент. В систему образования будут в полном объеме интегрированы ценности Единой программы воспитания «Адал азамат», принцип «Закон и порядок», общенациональная инициатива «Таза Қазақстан», а также основные идеи и ценности новой Конституции. Таким образом, школа станет не только организацией, предоставляющей образование, но и средой, формирующей граждан, уважающих закон, ценящих труд и осознающих свою ответственность перед государством и обществом», — подчеркнула министр.