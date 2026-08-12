Свыше 380 тысяч казахстанских детей пойдут в первый класс в новом учебном году

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Наибольшее количество первоклассников ожидается в Туркестанской области - более 50 тысяч детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжается прием документов для зачисления детей в первый класс. Ожидается, что в новом учебном году за школьные парты сядут более 380 тысяч первоклассников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

На сегодня из прогнозируемого количества в школы страны уже зачислено порядка 320 тысяч детей, или около 84%. Около 296 тысяч детей будут обучаться в государственных школах, порядка 23 тысяч - в частных. В городские школы зачислено около 191 тысячи детей, в сельские - порядка 128 тысяч. Также в организации образования приняты почти 4 тысячи детей с особыми образовательными потребностями.

Более 71% будущих первоклассников выбрали классы с казахским языком обучения, свыше 26% - с русским, еще около 2,5% - с другими языками обучения. При этом более 2 тысяч детей других национальностей зачислены в классы с казахским языком обучения. Это свидетельствует о растущем интересе родителей к обучению детей на казахском языке.

«Прием документов проводится в рамках пилотного проекта на основании совместного приказа Минпросвещения и МИИЦР. Заявления принимаются поэтапно с 27 мая по 31 августа в соответствии с утвержденным графиком. Около 84% заявлений родители подали в электронном формате. Оформить документы можно через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, а также непосредственно в выбранной школе»,  проинформировали в министерстве.

Там же добавили, что наибольшее количество первоклассников ожидается в Туркестанской области - более 50 тысяч детей, Алматинской области - более 35 тысяч, Астане - 33 тысячи, Алматы - более 31 тысячи и Шымкенте - более 29 тысяч. Это обусловлено численностью населения и высоким уровнем рождаемости в данных регионах.

В Минпросвещения рекомендуют родителям своевременно оформить документы. Дополнительную информацию можно получить в выбранной школе, на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile.

#дети #школа #учеба #первоклассники

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