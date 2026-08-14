Аида Балаева провела совещание по вопросам образования и летнему отдыху детей

Образование
Айман Аманжолова
корреспондент

Под председательством заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой в правительстве состоялось совещание по вопросам образования и организации летнего отдыха детей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

 

Фото: t.me/KZgovernment

Аида Балаева подчеркнула, что подготовка к новому учебному году требует комплексного подхода и повышенного внимания на всех уровнях. В числе ключевых задач она обозначила обеспечение готовности образовательной инфраструктуры, своевременное комплектование школ необходимыми ресурсами, а также оказание социальной поддержки детям из нуждающихся семей.

Заместитель премьер-министра поручила обеспечить качественное проведение всех запланированных мероприятий, усилить информационно-разъяснительную работу и держать обозначенные вопросы на особом контроле.

#дети #Образование #каникулы

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