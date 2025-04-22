Основываясь на принципах честной журналистики Общество 22 апреля 2025 г. 3:00 4 Галия Шимырбаева корреспондент Алматинского корпункта Одна из самых популярных газет Казахстана отметила этой весной 35-летие со дня выхода первого номера фото предоставлено Ерланом Жунисом История этого печатного издания тесно связана с международным обществом «Қазақ тілі». Оно, напомним, появилось в 1989 году, когда в Законе «О языках Казахской ССР» казахскому языку был придан статус государственного. Возглавили его директор Института языкознания АН КазССР Абдуали Кайдаров и его заместитель Умирзак Айтбайулы. Первое, что сделали ученые-лингвисты, – при поддержке другого горячего патриота родного языка секретаря ЦК Компартии Казахстана, курирующего идеологическую и культурную сферы, Узбекали Жанибекова инициировали появление еженедельной газеты, где поднимались бы актуальные вопросы по языкознанию, литературе, истории и краеведению. Когда в январе 1990 года была образована редколлегия, решили, что, взяв логотип газеты «Қазақ», выходившей в Оренбурге с 1913 по 1918 год под редакторством Ахмета Байтурсынулы и его ближайших соратников – Алихана Букейхана и Миржакыпа Дулатова, «Ana tili» продолжит ее традиции по поднятию национального самосознания народа. Авторами газеты стали известные языковеды и литераторы – Абдуали Кайдаров, Рахманкул Бердибай, Рабига Сыздыкова, Шора Сарыбай, Нургельды Уали, Омирзак Айтбайулы, Алимхан Жунисбек... Первый номер еженедельника вышел 22 марта 1990 года. Он был посвящен Әз-Наурызу – дню весеннего равноденствия, древнему празднику, который благодаря усилиям Узбекали Жанибекова вернули народу в 1988-м после долгого (62 года) забвения. Газета, в частности, рассказывала, что Әз – это титул, подчеркивающий величественность и значимость человека или события. Әз-Наурыз, являясь для казахского этнокультурного и этноязыкового сообщества самым высоким и титульным праздником, играл еще и роль консолидатора народа: в этот день между людьми всех сословий царило равноправие, а попавшие к кочевникам в плен получали свободу. Выступивший с замечательной статьей «Қазақтын толеранттылық және тамырластык институты» – «Институт толерантности и тамырства казахов» профессор-лингвист Нургельды Уали рассказывал о том, как в степи возник институт тамырства. Ученый пришел к выводу, что толерантность казахов отличается от толерантности других народов своей массовостью. Аналог слову «тамыр», утверждал он, в других культурах невозможно найти, потому что этого института там просто нет. По его мнению, появившись в сакский период, он служил для консолидации военной общины. Когда два воина становились тамырами, это было больше, чем просто друг или названый брат. Отныне они, держась плечом к плечу, обязаны были оберегать и защищать друг друга. Появившись в воинственные, неспокойные времена, в мирный период тамырство претерпело видоизменения и стало служить опять же консолидации общества. Когда во времена сталинских репрессий в Казахстан были депортированы целые народы, у нас этот процесс прошел мирно, без особых потерь для переселяемых народов, хотя сама нация находилась едва ли не на грани исчезновения после чудовищных голодоморов и репрессий. Но голодный и холодный Казахстан принял и помог выжить другим обездоленным народам. Каждый казах определил для себя тамыра среди депортированных чеченцев, немцев, корейцев и других народов. Благодаря этому институту в те годы казахский язык без каких-либо административных принуждений стал языком межэтнического общения. На нем заговорили корейцы, немцы, чеченцы, азербайджанцы… Первым главным редактором «Ana tili» стал ответственный секретарь популярнейшей молодежной газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш») 40-летний Жарылкап Бейсенбайулы, известный в журналистских и литературных кругах своей креативностью и независимым характером. И он оправдал возложенные на него ожидания: смело поднимая еще недавно запрещенные темы, газета, которая не имела финансовой поддержки со стороны государства, достигла менее чем за год, к началу 1991-го, тиража в 110 тыс. экземпляров, а к концу года он уже составил 150 тыс. – Это был звездный час «Ana tili», газета быстро стала культурно-информационным брендом казахского общества, – рассказывает нынешний главный редактор «Ana tili» Ерлан Жунис. – В газете в те годы работали такие журналисты, как Байбота Серикбайулы, Максат Тажимурат, Дихан Камзабекулы, Амантай Шарип, Раушан Толенкызы, Бахтияр Тайжан, Марат Кабанбай… Поднимая актуальные для общества вопросы, они работали на авторитет газеты, а она, в свою очередь, сделала их звездами. Следуя лучшим традициям мировой журналистики, «Ana tili» приглашала на свои страницы в качестве спикеров лучших экспертов в сфере языка, культуры, литературы и истории. Одной из первых газета подняла, например, вопрос об изменении казахских фамилий с -ов на -улы и -кызы. Поводом для этого стал очередной юбилей одного из главных идеологов и лидеров движения «Алаш» Ахмета Байтурсынулы. – Напомню: в 1930-е годы, когда шла массовая паспортизация, все казахи были вынуждены переходить с -улы на -ов, – говорит Ерлан Жунис. – Но после обширных дискуссий, которые шли на страницах газеты с участием известных историков и лингвистов, в 90-е годы люди волна за волной стали менять свои фамилии на традиционно казахские. За 35 лет газета не отклонилась от взятого ею курса: эволюционным путем, давая самые разные точки зрения, она продолжает пробуждать в народе желание знать исторические истины и свои корни. Поднимая ключевые, концептуальные для народа вопросы, где шла речь о шежіре, обычаях, традициях, знании семи поколений предков, газета вносила ощутимый вклад в создание национального иммунитета у своих читателей и уважения к самим себе как к народу суверенного государства. За эти годы в «Ana tili» сменились восемь главных редакторов. Каждый из них оставил свой след. Если при Жарылкапе Бейсенбайулы, первом редакторе, тираж поднялся до 150 тыс., то в 1996–1997 годах он стал стремительно падать. Причина тому – кризис, и не только экономический, но и отчасти духовный. Когда он достиг критической отметки, «Ana tili» возглавил известный писатель Мереке Кулкенов. Чтобы поднять тираж, он стал работать с нефтяными компаниями – с 1998 года газета выходит с приложением для нефтяников «Алтын дария». Следующими редакторами стали Жумабек Кенжалин, Максат Тажимурат, Самат Ибраим. Их «фишки» – большие дискуссии о самых обсуждаемых в обществе темах. Это «зашло» – при них тираж достиг 25 тыс., что для тех времен (2012–2019 годы) было очень неплохо. Когда тираж стал падать в очередной раз, эстафету принял Жанарбек Ашимжан, а потом Кали Сарсенбай. При них газета стала поднимать щепетильные темы – те, о которых говорили в каждом доме и соцсетях: от политики до семейно-бытового насилия, многоженстве и т. д. И читатель снова вернулся к газете. – При всей разности подходов для завоевания сердец читателей приветствовались любые мнения, нелюбимых авторов у газеты не было, – продолжает Ерлан Жунис. – Я пришел главным редактором в «Ana tili» в январе 2022 года с должности редактора отдела культуры и искусства из «Егемен Қазақстан» – главной официальной газеты страны. Мой курс – развитие таких направлений журналистики, как информационная, тематическая и особенно дата-журналистика, когда с помощью обработки большого объема данных (например, в области медицины, экологии, истории, права) выявляются общие закономерности или тщательно скрываемые факты. Сегодня, конечно, тираж «Ana tili» гораздо меньше, чем в начале 1990-х, и тем не менее я уверен, что если мы будем меняться в соответствии с современными требованиями, основываясь на профессионализме и принципах честной журналистики, то сможем удержать внимание читателя. Я не верю, что социальные СМИ могут заменить традиционные. Когда случились пандемия и другие известные события, народ убедился, что наиболее точную и правдивую информацию с опорой на первоисточник им могут дать только официальные СМИ, тогда как в соцсетях она часто бывает односторонней и с большим налетом субъективности. Если серьезные официальные СМИ проверяют свою информацию (так было принято всегда), то вторые для поднятия просмотров не пренебрегают фейками и непроверенной сенсацией, – отметил Ерлан Жунис. #СМИ #35-летие #Ana tili