История этого печатного издания тесно связана с международным обществом «Қазақ тілі». Оно, напомним, появилось в 1989 году, когда в Законе «О языках Казахской ССР» казахскому языку был придан статус государственного. Возглавили его директор Института языкознания АН КазССР Абдуали Кайдаров и его заместитель Умирзак Айтбайулы.

Первое, что сделали ученые-линг­висты, – при поддержке другого горячего патриота родного языка секретаря ЦК Компартии Казахстана, курирующего идеологическую и культурную сферы, Узбек­али Жанибекова инициировали появление еженедельной газеты, где поднимались бы актуальные вопросы по языкознанию, литературе, истории и краеведению. Когда в январе 1990 года была образована редколлегия, решили, что, взяв логотип газеты «Қазақ», выходившей в Оренбурге с 1913 по 1918 год под редакторством Ахмета Байтурсынулы и его ближайших соратников – Алихана Букейхана и Миржакыпа Дулатова, «Ana tili» продолжит ее традиции по поднятию нацио­нального самосознания народа.

Авторами газеты стали известные языковеды и литераторы – Абдуали Кайдаров, Рахманкул Бердибай, Рабига Сыздыкова, Шора Сарыбай, Нургельды Уали, Омирзак Айтбайулы, Алимхан Жунисбек... Первый номер еженедельника вышел 22 марта 1990 года. Он был посвящен Әз-Наурызу – дню весеннего равноденствия, древнему празднику, который благодаря усилиям Узбекали Жанибекова вернули народу в 1988-м после долгого (62 года) забвения. Газета, в частности, рассказывала, что Әз – это титул, подчеркивающий величест­венность и значимость человека или события. Әз-Наурыз, являясь для казахского этнокультурного и этноязыкового сообщества самым высоким и титульным праздником, играл еще и роль консолидатора народа: в этот день между людьми всех сословий царило равноправие, а попавшие к кочевникам в плен получали свободу.

Выступивший с замечательной статьей «Қазақтын толеранттылық және тамырластык институты» – «Институт толерантности и тамырства казахов» профессор-лингвист Нургельды Уали рассказывал о том, как в степи возник институт тамырства. Ученый пришел к выводу, что толерантность казахов отличается от толерантности других народов своей массовос­тью. Аналог слову «тамыр», утверждал он, в других культурах невозможно найти, потому что этого института там просто нет. По его мнению, появившись в сакский период, он служил для консолидации военной общины. Когда два воина становились тамырами, это было больше, чем просто друг или названый брат. Отныне они, держась плечом к плечу, обязаны были оберегать и защищать друг друга.

Появившись в воинственные, неспокойные времена, в мирный период тамырство претерпело видоизменения и стало служить опять же консолидации общества. Когда во времена сталинских репрессий в Казахстан были депортированы целые народы, у нас этот процесс прошел мирно, без особых потерь для переселяе­мых народов, хотя сама нация находилась едва ли не на грани исчезновения после чудовищных голодоморов и репрессий. Но голодный и холодный Казахстан принял и помог выжить другим обездоленным народам. Каждый казах определил для себя тамыра среди депортированных чеченцев, немцев, корейцев и других народов. Благодаря этому институту в те годы казахский язык без каких-либо административных принуждений стал языком меж­этнического общения. На нем заговорили корейцы, немцы, чеченцы, азербайджанцы…

Первым главным редактором «Ana tili» стал ответственный секретарь популярнейшей молодежной газеты «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш») 40-летний Жарылкап Бейсенбайулы, известный в журналистских и литературных кругах своей креативностью и независимым характером. И он оправдал возложенные на него ожидания: смело поднимая еще недавно запрещенные темы, газета, которая не имела финансовой поддержки со стороны государства, достигла менее чем за год, к началу 1991-го, тиража в 110 тыс. экземпляров, а к концу года он уже составил 150 тыс.

– Это был звездный час «Ana tili», газета быстро стала культурно-информационным брендом казахского общества, – рассказывает нынешний главный редактор «Ana tili» Ерлан Жунис. – В газете в те годы работали такие журналисты, как Байбота Серикбайулы, Максат Тажимурат, Дихан Камзабекулы, Амантай Шарип, Раушан Толенкызы, Бахтияр Тайжан, Марат Кабанбай… Поднимая актуальные для общества вопросы, они работали на авторитет газеты, а она, в свою очередь, сделала их звездами.

Следуя лучшим традициям мировой журналистики, «Ana tili» приглашала на свои страницы в качестве спикеров лучших экспертов в сфере языка, культуры, литературы и истории. Одной из первых газета подняла, например, вопрос об изменении казахских фамилий с -ов на -улы и -кызы. Поводом для этого стал очередной юбилей одного из главных идеологов и лидеров движения «Алаш» Ахмета Байтурсынулы.

– Напомню: в 1930-е годы, когда шла массовая паспортизация, все казахи были вынуждены переходить с -улы на -ов, – говорит Ерлан Жунис. – Но после обширных дискуссий, которые шли на страницах газеты с участием известных историков и лингвистов, в 90-е годы люди волна за волной стали менять свои фамилии на традиционно казахские.

За 35 лет газета не отклонилась от взятого ею курса: эволюционным путем, давая самые разные точки зрения, она продолжает пробуждать в народе желание знать исторические истины и свои корни.

Поднимая ключевые, концептуальные для народа вопросы, где шла речь о шежіре, обычаях, традициях, знании семи поколений предков, газета вносила ощутимый вклад в создание национального иммунитета у своих читателей и уважения к самим себе как к народу суверенного государства.

За эти годы в «Ana tili» сменились восемь главных редакторов. Каждый из них оставил свой след. Если при Жарылкапе Бейсенбайулы, первом редакторе, тираж поднялся до 150 тыс., то в 1996–1997 годах он стал стремительно падать. Причина тому – кризис, и не только экономический, но и отчасти духовный. Когда он достиг критической отметки, «Ana tili» возглавил известный писатель Мереке Кулкенов. Чтобы поднять тираж, он стал работать с нефтяными компания­ми – с 1998 года газета выходит с приложением для нефтяников «Алтын дария».

Следующими редакторами стали Жумабек Кенжалин, Максат Тажимурат, Самат Ибраим. Их «фишки» – большие дискуссии о самых обсуждаемых в обществе темах. Это «зашло» – при них тираж достиг 25 тыс., что для тех времен (2012–2019 годы) было очень неплохо. Когда тираж стал падать в очередной раз, эстафету принял Жанарбек Ашимжан, а потом Кали Сарсенбай. При них газета стала поднимать щепетильные темы – те, о которых говорили в каждом доме и соцсетях: от политики до семейно-бытового насилия, многоженстве и т. д. И читатель снова вернулся к газете.

– При всей разности подходов для завоевания сердец читателей приветствовались любые мнения, нелюбимых авторов у газеты не было, – продолжает Ерлан Жунис. – Я пришел главным редактором в «Ana tili» в январе 2022 года с должности редактора отдела культуры и искусства из «Егемен Қазақстан» – главной официальной газеты страны. Мой курс – развитие таких направлений журналистики, как информационная, тематическая и особенно дата-журналистика, когда с помощью обработки большого объема данных (например, в области медицины, экологии, истории, права) выявляются общие закономерности или тщательно скрываемые факты. Сегодня, конечно, тираж «Ana tili» гораздо меньше, чем в начале 1990-х, и тем не менее я уверен, что если мы будем меняться в соответствии с современными требованиями, основываясь на профессионализме и принципах честной журналистики, то сможем удержать внимание читателя.

Я не верю, что социальные СМИ могут заменить традиционные. Когда случились пандемия и другие известные события, народ убедился, что наиболее точную и правдивую информацию с опорой на первоисточник им могут дать только официальные СМИ, тогда как в соцсетях она часто бывает односторонней и с большим налетом субъективности. Если серьезные официальные СМИ проверяют свою информацию (так было принято всегда), то вторые для поднятия просмотров не пренебрегают фейками и непроверенной сенсацией, – отметил Ерлан Жунис.