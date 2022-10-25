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Особое значение дипломатии

Лилия Мухитова

В Министерстве иностранных дел РК состоялось торжественное собрание по случаю Дня Республики.

В своем поздравлении глава внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что принятая 25 октября 1990 года Декларация о государственном суверенитете Казахстана сохранилась в истории как первый важный шаг на пути к независимости нашей страны. При этом министр отметил особую роль дипломатов, принимающих участие в созидании Нового, Справедливого Казахстана под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева.

– В этом году отечественной дипломатической службе исполнилось 30 лет. В результате работы представителей старшего поколения сформировался «дух Министерства иностранных дел», заложены традиции внешнеполитического ведомства и основы дипломатической службы, – подчеркнул Мухтар Тлеуберди.

Несмотря на непростую геополитическую ситуацию в мире, в Астане на высоком уровне успешно проведен ряд крупных международных мероприятий. Среди них – VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, государственные визиты Папы Римского Франциска и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, 6-й саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Совет глав государств Содружества Независимых Государств, встречи в формате «Центральная Азия+» и ряд других важных мероприятий с участием мировых лидеров.

За активное участие во внешнеполитической деятельности министр вручил ряду руководителей, сотрудников, ветеранов казахстанской дипломатической службы, а также молодым диплома­там государственные награды, почетные грамоты и благодарности Президента, ведомственные и юбилейные медали.

Орденом «Құрмет» награжден постоянный представитель РК при ООН в Нью-Йорке Акан Рахметуллин, медалями «Ерен еңбегі үшін» – шеф Службы государственного протокола Искандер Айсариев, директор департамента Америки Нургали Арыстанов, директор департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки Аскар Шокыбаев, почетной грамотой РК – заместитель председателя Комитета по инвестициям Лариса Жумагалиева.

За вклад в процесс укрепления и развития СВМДА генеральный секретарь этой организации Кайрат Сарыбай вручил ряду представителей внешнеполитического ведомства юбилейные медали «30 лет Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии».

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