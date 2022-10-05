Свежий выпуск Осознанный выбор 5 октября 2022 г. 0:00 Наталья Денисова Предприниматели Кызылорды разработали платформу по ранней профориентации учащихся школ. На заседании комиссии по социальной сфере регионального совета палаты предпринимателей Кызылординской области рассмотрен вопрос ранней профессиональной ориентации учащихся средних общеобразовательных учреждений. В заседании приняли участие представители областного управления образования, горОО Кызылорды, директора школ. Обсуждались тема подготовки необходимых для рынка труда кадров и специалистов, факторы, влияющие на состояние безработицы в регионе, прочие актуальные вопросы. Член комиссии, предпринимательница, оказывающая населению услуги в сфере образования, Наталья Мишукова поделилась аналитикой по рынку труда, подготовленной совместно с коллегами. – Сейчас мы проводим анализ специальностей, которые могут исчезнуть ввиду невостребованности, а также тех, что необходимы в нашей стране, – рассказала Наталья Мишукова. – Эта информация нужна нам, и как родителям, и как специалистам. Мы хотим попробовать применить ее при профориентации учеников школ. Для этого была разработана специальная платформа на двух языках, которая прошла международную аккредитацию. Сейчас проводятся ее тестирование и диагностика. В проект внедрены уроки soft skills. Мы предлагаем, используя данную платформу, определять сферы деятельности, к которым имеются склонности у учеников школ нашего региона, чтобы потом направлять молодежь при выборе специальностей. Также у нас есть возможность оказать содействие в повышении квалификации педагогов, которые будут заниматься профориентационной работой. Специалисты палаты предпринимателей совместно с представителями бизнеса и уполномоченными органами согласились рассмотреть предложения по внедрению новой платформы в средних школах приаральского региона после того, как та будет доработана и протестирована. К слову, профессиональная ориентация молодежи – одно из приоритетных направлений работы палаты предпринимателей Кызылординской области. Для ориентации молодежи в выборе профессий с 2014 года региональной палатой были организованы экскурсии на предприятия для 25 тысяч школьников, студентов колледжей и воспитанников детских домов. В период пандемии такие мероприятия проводились в онлайн-формате.