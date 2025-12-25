Установлено, что один из фронтовиков – старший сержант Байбол Рахметов, уроженец Кызылорды 1917 года, служивший в составе 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Эти данные подтвердили его найденные боевые награды – медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды, а также предметы личного пользования – бритва, ручка, армейский нож.

И вот через 81 год останки бойца из Кызылорды Байбола Рахметова с воинскими почестями предали земле на его родине.

А церемония передачи останков казахстанского солдата состоялась тремя днями ранее в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК в Астане. Как сообщили в департаменте по делам обороны Кызылординской области, в ней приняли участие представители Министерства обороны, ветеранских и общественных объединений, военнослужащие, воспитанники движения «Жас сарбаз» и родственники красноармейца Байбола Рахметова.

Ритуал встречи останков прошел с участием центрального военного оркест­ра и роты почетного караула. Основатель поискового отряда «Мемориальная зона», профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Майдан Кусаинов вручил представителям павших воинов посмертную медаль «За доблесть и верность долгу».

В Кызылорде чествование героя войны состоялось на площади «Тағзым» у Вечного огня. В нем приняли участие родственники Байбола Рахметова, ветераны труда, участники Афганской войны, руководители областных департамента по делам обороны, совета ветеранов, военно-патриотических общественных объединений.

На церемонии была объявлена минута молчания и возложен венок к Вечному огню.

– Священный долг нынешнего поколения – помнить и чтить солдат, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо, свободу и счастье, – выс­тупая на митинге, отметил замес­титель акима города Дильмухамед Абизов. – Выражаю благодарность всем, кто нашел без вести пропавшего бойца, отыскал его родственников и организовал передачу останков героя на родину.

Воин-герой по всем традициям был похоронен на кладбище в ауле имени Героя Советского Союза Жакыпбека Маханбетова в сельском округе Аксуат.