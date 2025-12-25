Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
В мае 2025 года в ходе одного из поисковых мероприятий участники российского поискового отряда «Обелиск» обнаружили останки 15 солдат Красной армии, погибших в 1944 году при освобождении российского города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Рядом с останками воинов было найдено восемь боевых наград. Благодаря идентификации вещей поисковикам удалось установить имена погибших солдат и разыскать их родственников. Отметим, в раскопе был обнаружен интернациональный состав бойцов: грузин, украинец, казах и русские.