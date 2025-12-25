Останки еще одного солдата захоронены в родной земле

Общество
12
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В мае 2025 года в ходе одного из поис­ковых мероприятий участники российского поискового отряда «Обелиск» обнаружили останки 15 солдат Красной армии, погибших в 1944 году при освобождении российского города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Рядом с останками воинов было найдено восемь боевых наград. Благодаря идентификации вещей поисковикам удалось установить имена погибших солдат и разыскать их родственников. Отметим, в раскопе был обнаружен интернациональный состав бойцов: грузин, украинец, казах и русские.

Фото Асель Жумабек

Установлено, что один из фронтовиков – старший сержант Байбол Рахметов, уроженец Кызылорды 1917 года, служивший в составе 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии. Эти данные подтвердили его найденные боевые награды – медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды, а также предметы личного пользования – бритва, ручка, армейский нож.

И вот через 81 год останки бойца из Кызылорды Байбола Рахметова с воинскими почестями предали земле на его родине.

А церемония передачи останков казахстанского солдата состоялась тремя днями ранее в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК в Астане. Как сообщили в департаменте по делам обороны Кызылординской области, в ней приняли участие представители Министерства обороны, ветеранских и общественных объединений, военнослужащие, воспитанники движения «Жас сарбаз» и родственники красноармейца Байбола Рахметова.

Ритуал встречи останков прошел с участием центрального военного оркест­ра и роты почетного караула. Основатель поискового отряда «Мемориальная зона», профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Майдан Кусаинов вручил представителям павших воинов посмертную медаль «За доблесть и верность долгу».

В Кызылорде чествование героя войны состоялось на площади «Тағзым» у Вечного огня. В нем приняли участие родственники Байбола Рахметова, ветераны труда, участники Афганской войны, руководители областных департамента по делам обороны, совета ветеранов, военно-патриотических общественных объединений.

На церемонии была объявлена минута молчания и возложен венок к Вечному огню.

– Священный долг нынешнего поколения – помнить и чтить солдат, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо, свободу и счастье, – выс­тупая на митинге, отметил замес­титель акима города Дильмухамед Абизов. – Выражаю благодарность всем, кто нашел без вести пропавшего бойца, отыскал его родственников и организовал передачу останков героя на родину.

Воин-герой по всем традициям был похоронен на кладбище в ауле имени Героя Советского Союза Жакыпбека Маханбетова в сельском округе Аксуат.

#Кызылорда #ВОВ #Обелиск #Байбол Рахметов

Популярное

Все
Мелодии судьбы
В сердцах поколений
Снегопад из детских желаний
Его звали Қожа
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Новоселье под Новый год
Вторая жизнь пластика
Набрал штрафов почти на миллион!
Труд – это шанс на новую жизнь
Лист ожидания – шанс на спасение
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе

Читайте также

Спасателей МЧС удостоили звания «Жыл үздігі-2025»
Принят комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизн…
В Астане рассмотрены приоритеты комплексного развития социа…
Награды нашли самых достойных

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]