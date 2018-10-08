Остановка на заданную тему

Автобусная остановка, выполненная в футбольном стиле, появилась в столице Казах­стана. Ее крыша напоминает мяч, а скамейка – футбольные ворота. Оказалось, что наряду с теплыми павильонами акимат района «Сарыарка» столицы устанавливает и тематические. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь райакимата Бибигуль Абыддин.

«Любители футбола наверняка оценят оригинальную остановку, которая на днях появилась в нашем районе. Остановка в виде футбольного мяча с воротами установлена возле Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова. Теперь ждать свой транспорт у таких ворот вряд ли кто-то будет сидя. Главное, не пропустить свой автобус», – написала она.

Жители города поддержали начинание и оставили положительные комментарии. Один из них предложил запустить здесь трансляцию футбольного матча, видимо, с участием ФК «Астана». Столичный клуб громко заявил о себе на мировой арене, добился зримых успехов, играя в Лиге чемпионов, Лиге Европы. А в нынешнем чемпионате страны вновь занимает первую строчку в таблице. Этими достижениями «Астана» превратила наш город в футбольную столицу.

Уже на остановке один из пассажиров, ожидающих автобус, предложил установить такие же в тех местах, откуда в дни матчей транспорт идет к стадиону «Астана-Арена». Кстати, это не единственная инсталляция на футбольную тему. Рядом с остановкой на цветочных клумбах расположены зеленого цвета фигуры двух футболистов с мячом, а также мяч и бутса.

Всего в столице насчитывается 1 265 автобусных остановочных пунктов, в том числе обустроены павильонами 897 из них, из которых 39 – с отоплением и кондиционерами.

Недавно сообщалось, что депутаты маслихата не смогли отстоять строительство теплых остановок на окраинах. Вместо них власти обещают установить ветрозащитные. По информации первого заместителя акима Астаны Сергея Хорошуна, теплые остановки, которые строятся в городе за счет бюджетных средств и бизнеса, устанавливаются только в местах скопления людей, около больниц и школ.