Остаться в живых

Минздрав отмечает, что несмотря на снижение материнской смертности, уровень младенческой в регионе пока остается высоким.

По словам министра здравоохранения РК Ажар Гиният, за первое полугодие 2022 года удалось добиться снижения материнской смертности в 2,4 раза. При этом по младенческой смертности по сравнению с прошлым годом отмечается рост на 6,5%.

Ситуация в Атырауской облас­ти также остается сложной. С начала октября в стенах больниц Атырауской области умерли три роженицы, причем две из них – в один день. Руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев озвучил предварительную причину смерти женщин – сепсис.

Первый случай был зарегис­трирован в Атырауской областной больнице. Там скончалась 33-летняя жительница Макатского райо­на, которая была на 12-й неделе беременности. У нее остались двое детей. Женщина была прикреплена и наблюдалась в Макатской центральной районной больнице. С мая текущего года она состояла на учете у невролога с диагнозом «менингиома». А 9 октября женщина поступила в нейрохирургическое отделение Атырауской областной больницы с диагнозом «доброкачественное новообразование головного мозга над мозговым наметом». При поступлении она жаловалась на головную боль, головокружение, тошноту, снижение памяти, ухудшение зрения, общую слабость. В больнице врачи провели лабораторно-диагнос­тические и инструментальные исследования, консультации специалистов. Было назначено соответствующее лечение. Через два дня, 11 октября, в связи с ухудшением состояния пациент­ка была переведена в отделение интенсивной терапии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на усилия врачей, 12 октября женщина скончалась. Ее предварительный посмертный диагноз: «сепсис, септицемия, внебольничная левосторонняя верх­недолевая пневмония».

В тот же день в Макатской центральной районной больнице скончалась женщина, которую экстренно доставили в приемный покой. Она также была беременна, но срок у нее был уже 32 недели. По словам руководителя облздрава, ее состоя­ние при поступлении было крайне тяжелым. Пациентку сразу подключили к ИВЛ. За несколько часов у нее трижды останавливалось серд­це, но усилиями медиков женщина возвращалась к жизни. Однако, несмотря на все реанимационные мероприятия, вечером пациентка скончалась. Посмертный диагноз: «сепсис вирусно-бактериального генеза. Септический шок».

Еще один случай смерти роженицы произошел еще в начале октября. Родственники в этом случае видят причину смерти в ненадлежащем присмотре за пациентами и намереваются подать в суд на врачей.

Не менее остро стоит вопрос и с младенческой смертностью в регионе. Многие до сих пор помнят скандал трехлетней давнос­ти, когда прокуроры области выявили сразу несколько случаев ненадлежащего оказания медицинских услуг роженицам, приведших к смерти новорож­денных детей. Шокировали общественность тогда и цифры, озвученные прокурором – за полгода 2019 года в областном перинатальном центре Атырау, как выяснилось, умерли 133 ребенка. 56 новорожденных скончались сразу после появления на свет, еще 77 – умерли в материнской утробе. При этом в 2018 году во всей Атырау­ской области умерли 176 (!) младенцев в возрасте до одного года.

«Ведущей причиной младен­ческой смертности в регионе являются состояние перинатального периода, врожденные пороки развития, несчастные случаи, инфекционные заболевания», – заявили по итогам организованных тогда проверок в руководстве Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.

Также было заявлено о разгуле внутрибольничной инфекции, которую подтвердили по результатами ­эпидемиологического расследования. Основные нарушения связаны с правилами дезинфекционного и стерилизационного режима, отсутствием собственной прачечной (работают по договору с другой организацией, которая не соответствует санитарным правилам), недостаточной обеспеченностью расходными одноразовыми материалами и контурами.

Критике подверглось и руководство области. В отношении работы акиматов Минздрав отметил изношенную инфраструктуру и недостаточное оснащение медтехникой. Кроме того, сообщалось об отсутствии координации деятельности здравоохранения и формальном подходе к мероприятиям по снижению младенческой и материнской смертности.

После разбора ситуации местные власти усилили работу по созданию благоприятных условий для работы медработников, привлекли необходимых специа­листов, оснастили материально-техническую базу системы здравоохранения региона. Однако проблема все еще остается.