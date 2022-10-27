Свежий выпуск Остаться в живых 27 октября 2022 г. 0:19 Серик Кабдулов, Атырауская область Минздрав отмечает, что несмотря на снижение материнской смертности, уровень младенческой в регионе пока остается высоким. По словам министра здравоохранения РК Ажар Гиният, за первое полугодие 2022 года удалось добиться снижения материнской смертности в 2,4 раза. При этом по младенческой смертности по сравнению с прошлым годом отмечается рост на 6,5%. Ситуация в Атырауской области также остается сложной. С начала октября в стенах больниц Атырауской области умерли три роженицы, причем две из них – в один день. Руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев озвучил предварительную причину смерти женщин – сепсис. Первый случай был зарегистрирован в Атырауской областной больнице. Там скончалась 33-летняя жительница Макатского района, которая была на 12-й неделе беременности. У нее остались двое детей. Женщина была прикреплена и наблюдалась в Макатской центральной районной больнице. С мая текущего года она состояла на учете у невролога с диагнозом «менингиома». А 9 октября женщина поступила в нейрохирургическое отделение Атырауской областной больницы с диагнозом «доброкачественное новообразование головного мозга над мозговым наметом». При поступлении она жаловалась на головную боль, головокружение, тошноту, снижение памяти, ухудшение зрения, общую слабость. В больнице врачи провели лабораторно-диагностические и инструментальные исследования, консультации специалистов. Было назначено соответствующее лечение. Через два дня, 11 октября, в связи с ухудшением состояния пациентка была переведена в отделение интенсивной терапии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, несмотря на усилия врачей, 12 октября женщина скончалась. Ее предварительный посмертный диагноз: «сепсис, септицемия, внебольничная левосторонняя верхнедолевая пневмония». В тот же день в Макатской центральной районной больнице скончалась женщина, которую экстренно доставили в приемный покой. Она также была беременна, но срок у нее был уже 32 недели. По словам руководителя облздрава, ее состояние при поступлении было крайне тяжелым. Пациентку сразу подключили к ИВЛ. За несколько часов у нее трижды останавливалось сердце, но усилиями медиков женщина возвращалась к жизни. Однако, несмотря на все реанимационные мероприятия, вечером пациентка скончалась. Посмертный диагноз: «сепсис вирусно-бактериального генеза. Септический шок». Еще один случай смерти роженицы произошел еще в начале октября. Родственники в этом случае видят причину смерти в ненадлежащем присмотре за пациентами и намереваются подать в суд на врачей. Не менее остро стоит вопрос и с младенческой смертностью в регионе. Многие до сих пор помнят скандал трехлетней давности, когда прокуроры области выявили сразу несколько случаев ненадлежащего оказания медицинских услуг роженицам, приведших к смерти новорожденных детей. Шокировали общественность тогда и цифры, озвученные прокурором – за полгода 2019 года в областном перинатальном центре Атырау, как выяснилось, умерли 133 ребенка. 56 новорожденных скончались сразу после появления на свет, еще 77 – умерли в материнской утробе. При этом в 2018 году во всей Атырауской области умерли 176 (!) младенцев в возрасте до одного года. «Ведущей причиной младенческой смертности в регионе являются состояние перинатального периода, врожденные пороки развития, несчастные случаи, инфекционные заболевания», – заявили по итогам организованных тогда проверок в руководстве Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения. Также было заявлено о разгуле внутрибольничной инфекции, которую подтвердили по результатами эпидемиологического расследования. Основные нарушения связаны с правилами дезинфекционного и стерилизационного режима, отсутствием собственной прачечной (работают по договору с другой организацией, которая не соответствует санитарным правилам), недостаточной обеспеченностью расходными одноразовыми материалами и контурами. Критике подверглось и руководство области. В отношении работы акиматов Минздрав отметил изношенную инфраструктуру и недостаточное оснащение медтехникой. Кроме того, сообщалось об отсутствии координации деятельности здравоохранения и формальном подходе к мероприятиям по снижению младенческой и материнской смертности. После разбора ситуации местные власти усилили работу по созданию благоприятных условий для работы медработников, привлекли необходимых специалистов, оснастили материально-техническую базу системы здравоохранения региона. Однако проблема все еще остается.