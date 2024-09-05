Осторожно, дорога!

В недавнем послании народу Казахстана глава государства выразил обеспокоенность вопросами безопасности на автодорогах. «Не секрет, что уровень подготовки самих водителей снизился, они получают права без должного обучения в школах», - сказал президент.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Что точно, то точно.

В нашем славном городе Атырау добраться до противоположной стороны через дорогу на пешеходном переходе, по «зебре», на участке без светофора, является лотереей. Выиграешь - безопасно доберешься, не выиграешь - «се ля ви», как говорят французы.

Поэтому, чтобы переходить на таких участках, необходимо следовать обязательным правилам.

Первое: установить зрительный контакт с водителем. Только когда водители увидят, что ты нерешительно стоишь на тротуаре перед «зеброй» и с тревогой смотришь на пролетающие машины, только тогда они снисходительно остановятся.

Второе: ни в коем случае не идти размеренным шагом по «зебре». Ты не священная корова в Индии. А только быстрым галопом, высоко поднимая колени, подпрыгивая и суетясь, бежать до спасительной противоположной стороны. Тем самым демонстрируя свое уважение к водителям, которые очень спешат по своим неотложным делам.

Я же ввел третье правило и оно только мое:

Я благодарю водителей за такой широкий, благородный поступок с их стороны.

Я устремляю в их стороны поднятую руку с поднятым большим пальцем вверх и широко улыбаюсь. Как римский патриций, который дарует жизнь поверженному гладиатору. Только мое отличие от римлян, что я не стою на трибуне, а бегу по «зебре».

Это вошло в мою привычку. Я благодарю водителей, что они пропустили меня на пешеходной дорожке.

Показываю большой палец вверх им при моем торопливом беге через дорогу, при этом широко улыбаясь.

Меня многие уже узнают. Когда я просто иду по улице вдоль дороги, мне сигналят из машин и водители показывают большой палец. Я в тоже поднимаю большой палец и улыбаюсь.

Наверное, они думают, что я местный дурачок, который перебегает через дорогу по «зебре», показав в их сторону большой палец вверх и широко улыбаясь. И никак иначе.

Это ладно я взрослый, остерегаюсь и поэтому так себя веду. А дети? Они-то привыкли доверять взрослым и не знают некоторых особенностей, как ведут себя на дорогах водители без должного обучения. Вот что пугает и заставляет сильно переживать за детей, особенно сейчас, в школьное время.

Водители! Учитесь должно! И всегда останавливайтесь перед дорожными переходами - перед «зеброй»!