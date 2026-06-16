Осторожно, ребенок на дороге!

В период летних каникул актюбинские полицейские усилили профилактическую работу с подростками, напоминая им о правилах безопасности на дорогах.

фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области

Разъяснительные беседы проходят во дворах, на спортивных площадках и в местах массового отдыха. Инспекторы разбирают реальные дорожные ситуации, объясняют типичные ошибки и учат правильно вести себя на проезжей части будучи на велосипеде, самокате или мопеде.

Повод для такой активной работы более чем серьезный. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети на дороге» полицейские выявили 550 нарушений Правил дорожного движения. Эти цифры отражают реальную ситуа­цию на дорогах в период, когда дети проводят больше времени на улице.

Среди нарушений 17 фактов управления мопедами подростками младше 16 лет, 256 нарушений со стороны участников дорожного движения, где также фигурируют несовершеннолетние. Кроме того, на специализированную штрафную стоянку были помещены 63 транспортных средства, из них 38 мопедов.

Во время встреч с подростками сотрудники полиции отдельно останавливаются на правилах езды на велосипеде. Детям объясняют, где разрешено передвигаться, как правильно пересекать дорогу, почему важно использовать защитную экипировку и быть заметными для водителей. Такая профилактика особенно актуальна на фоне трагических случаев.

Полицейские подчеркивают, что их задача не запугать, а сформировать у детей устойчивые навыки безопасного поведения. Ведь дорога требует ответственности от каждого участника движения, независимо от возраста.