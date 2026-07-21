Дефекты будут устранены

Автодороги
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Около 500 дефектов и отклонений от норм выявлены с начала года в Атырауской области в ходе масштабных проверок качества дорожного строительства. За это время специалисты регионального филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» провели около 300 инс­пекций на 130 объектах.

фото региональной службы коммуникаций Атырауской области

Как сообщил начальник отдела областного филиала РГП Нурлан Жантурин, из 500 обнаруженных изъянов на сегодняшний день подрядчики успели исправить лишь 172. По оставшимся дефектам подрядным организациям и заказчикам выданы предписания и рекомендации.

Также специалистами центра отобраны 770 проб строительных материалов для лабораторных испытаний. В частности, брались пробы грунта для определения плотности основания, исследовались щебень, песчано-гравийная смесь, асфальтобетон, битум, ингредиенты, используемые при изготовлении асфальта. Проверку на прочность прошли далеко не все. На республиканских трассах из 205 взятых проб нормам соответствовали только 167. На дорогах местного значения – из 565 проб стандартам отвечали 413.

Особое внимание эксперты центра уделили местным предприятиям, которые производят дорожный асфальт. Мониторинг коснулся 21 асфальтобетонного завода. Результаты оказались неутешительными. Как выяснилось, 11 заводов не соответствуют действующим нормативным требованиям. Еще четыре сейчас находятся на консервации.

– Всем нарушителям выданы предписания. Контроль качества укладки асфальта в регионе будет усилен, – отметил Нурлан Жантурин.

#строительство #Атырау #проверки #автодороги

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