Строительство автодороги к озеру Каинды завершится в августе

Туризм,Автодороги

Строительство 10-километровой автомобильной дороги общей стоимостью 2,43 млрд тенге началось в октябре прошлого года

Фото: акимат Алматинской области

Автомобильная дорога районного значения, ведущая к живописному озеру Каинды будет введена в эксплуатацию в августе текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области

На сегодняшний день завершены основные работы по выравниванию сложного горного участка дороги, в настоящее время активно ведется укладка асфальтобетонного покрытия. Полностью установлены 42 водопропускные трубы, предусмотренные проектом, а также заасфальтировано 2,5 километра дороги.

Строительство 10-километровой автомобильной дороги общей стоимостью 2,43 млрд тенге началось в октябре прошлого года. В текущем году на продолжение строительства из местного бюджета выделено 1 374,9 млн тенге.

Реализация проекта позволит привести транспортную инфраструктуру региона в соответствие с современными требованиями и повысить качество дорожной сети.

После ввода новой дороги в эксплуатацию путь к озеру Каинды станет значительно удобнее и безопаснее, что будет способствовать увеличению туристического потока. Гости смогут быстрее и с большим комфортом добираться до одной из самых живописных природных достопримечательностей региона.

#туризм #дорога #озеро #Каинды

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