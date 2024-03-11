Осторожно, весна!

У кого-то обостряются распространенные хронические заболевания, что сказывается на эмоциональном фоне и поведении, а кто-то оказывается реально подвержен сезонным переменам психоактивности в связи с изменением гормонального фона и недостатком витаминов. О том, что весеннее обострение – это не миф, а серьезный недуг, как вести себя с «обострившимся» и можно ли это лечить, нам рассказала психиатр высшей категории Ольга Лалетина.

– Как понять, что у тебя весеннее обострение? В чем оно может выражаться?

– Чаще всего в изменениях настроения. Начинает прогрессировать «минусовой» настрой. Или же появляется чувство тревоги, которое иррационально и не имеет под собой основы. Оно вдруг охватывает человека, возникая на ровном месте.

Соответственно, может произойти нарушение сна, поведение становится агрессивным, или, наоборот, беспричинно приподнятое настроение будет звать на подвиги, которых в обычном режиме вы бы не совершали. Оно проявляется в маниакальных, гипоманиакальных эпизодах – когда человек расторможенный, говорливый, искрометный. Он может начать фонтанировать идеями-фикс. Или становится раздражительным по поводу и без, гневливым, проявляет агрессию по отношению к своим близким, грубо говоря – заводится с полпинка.

– Чем опасно весеннее обос­трение?

– Если у человека есть склонность к аффективным рас­стройствам, которые проявляются сменой депрессии на другое настроение, то он может нести угрозу. Во-первых, для себя: если он в состоянии депрессии, если у него прогрессируют суицидальные тенденции, когда он думает о том, что его жизнь никчемна и ему незачем жить в этом мире, либо ему так плохо душевно, что это тоже повод уйти из жизни.

Второй момент: если человек находится в маниакальной фазе. Он может нарушать общественный правопорядок, совершать мелкие проступки – от хулиганства до девиантного поведения. Если имеет место быть гневливая мания, то человек может проявлять агрессию по отношению к окружающим людям. Он может их оскорблять, даже побить, а то и вовсе убить. То есть это не шутки и не болезнь светских нер­возных барышень. Поэтому не пытайтесь «об этом поговорить» самостоятельно.

– Как вести себя с человеком, у которого «сезонный психоз»? Успокаивать или оставить в покое?

– Прежде всего понять, что вы не в состоянии повлиять на его настроение. Не пытаться найти в себе психолога и начать этого человека психологизировать. Порекомендовать ему обратиться к специалисту – вот это будет самое верное. Но делать это надо в удобной форме, чтобы лишний раз он не воспринял это как издевательство над собой или как будто бы вы пытаетесь таким образом оскорбить его в лучших чувствах. Тут тоже нужно понимать, что рекомендация должна быть достаточно корректной и деликатной.

– Какие люди больше всего подвержены этому недугу? Допустим, каких профессий или типов характера? Семейные или одинокие?

– Говорить о том, что какие-либо профессии или типы характера больше подвержены этому недугу, не совсем верно. В большей степени обострение отмечается в рамках психоневрологических расстройств. К этой категории относятся люди, перенесшие травмы, инсульт, менингит, аневризмы, либо у них имеются кисты, опухоли головного мозга, они прошли лечение. Мы говорим о том, что у данных людей есть органические эмоцио­нальные расстройства разного типа. Соответственно, такие люди могут иметь обострение в определенные сезоны. И чаще всего это бывает весной и осенью, однако у некоторых подобного рода изменения проявляются зимой и летом.

Кроме людей с органическими расстройствами психики, мы также наблюдаем обострения у людей, страдающих психическими расстройствами. Они опять-таки могут проявляться либо в виде депрессии, которая пришла несмотря на то, что за окном весна и все хорошо и прекрасно. Мы же наблюдаем спад настроения, суи­цидальные мысли, нарушение сна и даже прогрессирование серьезных расстройств – и тогда говорим о смешанном тревожно-депрессивном расстройстве.

Мы можем наблюдать такое при аффективных и биполярно-аффективных расстройствах. Это большая психиатрия, которая проявляется шизофренией или даже аффективным типом течения шизофрении – у этих людей мы тоже наблюдаем перио­ды обострений. Но это то, что касается большой психиатрии. Малая же психиатрия – это психосоматические расстройства, и они тоже могут обостряться. Это могут быть так называемые пограничные расстройства личности. Такие люди тоже импульсивны, и здесь тоже имеются определенные изменения в сезонный период.

– Бывали случаи, когда люди симулировали этот диагноз у вас на приеме?

– Нужно понимать, что любая симуляция подразумевает какую-то выгоду от психического расстройства. Чаще всего расстройства психического характера симулируют в военкомате. Так поступают юноши, желающие избежать службы в армии. Я чаще всего встречаю симуляцию со стороны пациентов, имеющих проб­лемы с зависимостями, такими как алкоголизм или наркомания. Они могли говорить о несуществующих суицидальных тенденциях, но больше в рамках шантажных манипуляций в духе «а если я вскроюсь», «а если я порежу все» для того, чтобы их просто выписали или чтобы получить с этого еще какие-то бонусы.

– Можете описать самый необычный случай весеннего обострения из своей практики?

– Если говорить про большую психиатрию, там чаще всего обос­трения проявляются какими-либо интересными душевными переживаниями, особенно в рамках галлюцинаций. Например, в рамках синдрома Кандинского-Клерамбо пациентка рассказывает мне о том, что она не может говорить, потому что ей закрывают рот. Она не может видеть, потому что ей закрывают глаза. И не может слышать, потому что ей закрывают уши. Естественно, никто ничего ей не закрывал. Такие переживания в рамках названного галлюцинаторно-параноидного синдрома, который встречается при шизофрении, мы наблюдаем у пациентов. И, соответственно, как я уже сказала, весенние обос­трения со значительными изменениями в поведении случаются чаще всего в рамках большой психиатрии, шизофрении и других шизофренофонных расстройств.

– Скажите, это вообще лечится?

– Да, это лечится. Поэтому я и мои коллеги рекомендуем стацио­нарное лечение, когда наблюдаем обострения у пациентов, которые могут проявляться усилениями суицидальных настроений, ярко выраженными тревогой и депрессией. Или, на­оборот, мы видим маниакальную стадию, когда пациент ведет себя неадекватно или, может быть, даже агрессивно.

При острых состояниях, при весеннем обострении лучше проходить его в профильной клинике по месту жительства. Это Центр психического здоровья, Респуб­ликанский центр психиатрии, наркологии и психотерапии. В сложных клинических случаях это, безусловно, стационарное лечение, потом обязательно поддерживающее. И тогда в дальнейшем есть перспективы, что пациент будет более стабильным, создаст меньше проблем для общества и своих родных и близких. И с наименьшими потерями будет развиваться дальше, с большей вероятностью в дальнейшем у него не будут прогрессировать психические расстройства на фоне поддерживающей терапии.

Что касается неклинических случаев, то есть человек не наш пациент, то здесь, как и вообще в медицине, на первый план выходит не лечение, а профилактика. Полноценное и правильное питание, соблюдение режима с равномерным чередованием нагрузки и отдыха, избежание стрессовых ситуаций – все эти факторы благоприятно влияют как на психику, так и в целом на здоровье каждого человека. Но если ваше собственное состояние или изменение поведения близких вызывает у вас тревогу, то в этом случае лучше всего обратиться к специалисту.