Осужден экс-руководитель Дирекции развития спорта

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

16 сентября вынесен приговор в отношении руководителя РГКП «Дирекция развития спорта» Е., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал горсуда

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным суда, бывший руководитель РГКП «Дирекция развития спорта», в период с ноября по декабрь 2019 года, незаконно назначил на должность старшего тренера по сурдлимпийским видам спорта и командировал в регион Вальтеллина (Италия) А. для участия в 19-х зимних Сурдлимпийских играх и способствовал незаконному получению им заработной платы, командировочных расходов и материальной выгоды в общей сумме свыше 113 млн тенге.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями аудита, специалиста, банковскими данными о получении денежных средств.

Прокурор просил назначить 3,5 года лишения свободы. Подсудимый и его защитники просили оправдать его. Смягчающими ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей, добровольное возмещение причиненного материального ущерба в полном объеме.

Приговором суда Е. осужден к 3,5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу. 

#суд #Спорт #приговор

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