Осужден экс-глава компании «КазАвтоЖол»
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Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор бывшему председателю «КазАвтоЖола» и генеральному подрядчику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
Они признаны виновными в хищении 200 млн тенге, выделенных на ремонт автодороги «Жаксы – Есиль – Бузулук», включая строительство моста через реку Ишим.
Доказано, что договор был заключен с нарушениями, а аванс растрачен. Работы по проекту так и не начались.
Осужденные приговорены к 8 годам лишения свободы. Кроме того, суд взыскал причинённый государству ущерб.
Приговор суда не вступил в законную силу.