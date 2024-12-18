Осужден экс-глава компании «КазАвтоЖол»

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор бывшему председателю «КазАвтоЖола» и генеральному подрядчику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они признаны виновными в хищении 200 млн тенге, выделенных на ремонт автодороги «Жаксы – Есиль – Бузулук», включая строительство моста через реку Ишим.

Доказано, что договор был заключен с нарушениями, а аванс растрачен. Работы по проекту так и не начались.

Осужденные приговорены к 8 годам лишения свободы. Кроме того, суд взыскал причинённый государству ущерб.

Приговор суда не вступил в законную силу.