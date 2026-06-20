Осужденную за контрабанду наркотиков казахстанку доставили на родину из Кыргызстана

В 2017 году, находясь на пробационном контроле, женщина скрылась от исполнения приговора и была объявлена в розыск

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры экстрадировали из Кыргызстана гражданку Казахстана для приведения в исполнение приговора суда шестнадцатилетней давности, которым она была осуждена за совершение контрабанды и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главный надзорный орган

По приговору специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области от 23.11.2010 года разыскиваемая признана виновной и осуждена к 15 с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества за то, что в 2010 году за денежное вознаграждение, в целях сбыта,незаконно переместила через госграницу РК наркотическое средство гашиш весом свыше 1-го килограмма.

Однако, с учетом наличия у неё малолетнего ребенка, отбывание наказания было отсрочено до достижения им четырнадцатилетнего возраста. Находясь на пробационном учёте, в 2017 году осужденная скрылась от исполнения судебного приговора, в связи с чем была объявлена в розыск.

В марте текущего года она задержана в Бишкеке, откуда по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирована на родину.

В настоящее время осужденная водворена в следственный изолятор.