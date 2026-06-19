Освоены новые методы восстановления детей после ожогов

Международный мастер-класс по детской реконструктивно-пластической хирургии стал первым подобным проектом в мегаполисе и позволил нашим врачам узнать обо всех имею­щихся способах лечения несовершеннолетних после термических поражений. В обучении приняли участие специалисты из Алма­ты, Шымкента и Атырау.

фото акимата Алматы

Они осмотрели детей с врожденными патологиями и посттравматическими деформациями. Семерых из них прооперировали. Самому младшему пациенту – всего три года, а старшему – 17 лет. Врачи Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы вместе со специалистами из России устраняли рубцовые контрактуры, восстанавливали объем движений в крупных суставах, корректировали деформации кистей и стоп.

У каждого прооперированного ребенка своя история. Один получил тяжелые ожоги в дорожно-транспортном происшествии – его зажало раскаленной выхлопной трубой автомобиля. Другой в раннем возрасте облился кипятком, а еще одна девочка упала ладонями в костер и спустя годы столкнулась с последствиями травмы. После заживления полученных ран детям предстояли реконструктивно-пластичес­кие операции, позволяющие вернуть подвижность суставов, восстановить функции кистей и улучшить внешний вид травмированных участков.

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения города, для проведения мастер-класса в Алматы прибыл профессор из Ярославля (Россия) Тимур Торно – врач высшей категории, реконструктивный микрохирург, кистевой хирург.

По словам заведующего ожоговым отделением Цент­ра детской неотложной медицинской помощи детского хирурга, травматолога-ортопеда и комбустиолога Раджи Жумадильдаева, современные реконструктивные технологии позволяют значительно повысить качест­во жизни таких пациентов.

– Ожоговое отделение совместно с реанимацией круглосуточно оказывает экстренную помощь. После завершения основного лечения начинается длительный этап восстановления. В плановом порядке мы выполняем реконструктивно-пластические операции второго и третьего этапов лечения. Ежегодно проводится более 230 таких вмешательств. Состояние прооперированных детей оценивается как удовлетворительное. Пациенты получают необходимое после­операционное лечение и готовятся к выписке. Впереди их ждет реабилитация и наблюдение специа­листов, – отметил Раджи Жумадильдаев.

В Центре детской неотложной медицинской помощи отмечают, что развитие реконструктивно-пластической хирургии позволит оказывать высокотехнологичную помощь несовершеннолетним из разных регионов Казахстана, не отправляя их на лечение за рубеж.

Мероприятие было организовано при поддержке благотворительного фонда «Добровольное общество «Милосердие».