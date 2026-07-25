Борьба за жизнь

По сведениям пресс-службы Министерства здравоохранения, благодаря высокому профессионализму неонатологов и реаниматологов, а также внедрению современных перинатальных технологий, в стране удалось в четыре раза повысить выживаемость недоношенных детей, родившихся с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов.

Как добавляют в ведомстве, за одну смену медсестра отделения интенсивной терапии новорож­денных совершает до 20 ювелирных манипуляций, чтобы поддерживать хрупкую жизнь. Аппараты и персонал регулярно следят за каждым вздохом крохотного несформировавшегося организма. В прошлом году в стране появилось на свет около 17 тыс. недоношенных детей, и каждый из них получил целый комплекс высокотехнологичной медицинской помощи.

Добавим, что на сегодняшний день успешно внедрены четыре обязательных вида ранней диагностики: неонатальный, аудиологический, офтальмологический и скрининг развития. Наряду с этим активно развиваются программы катамнеза, которые позволяют медицинским специалистам дистанцион­но сопровождать ребенка уже после выписки из стационара и своевременно выявлять возможные патологии или нарушения в развитии на самых ранних стадиях. При этом ключевыми задачами остаются снижение числа преждевременных родов, укрепление репродуктивного здоровья и профилактика инфекций.