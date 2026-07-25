Борьба за жизнь

Уровень неонатальной смертности (первые 28 дней жизни) в нашей стране составил 3,9 на 1 000 новорожденных. Это самый низкий показатель в Центральной Азии по итогам 2025 года и почти на одной ступени с данными США.
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