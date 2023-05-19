Осязаемая история

Земля Прииртышья славится своей богатой историей. Это родина многих видных деятелей, знаковых личностей в казахской истории: Машхура Жусупа Копейулы, Жусупбека Аймауытова, Жумата Шанина, Кошмуханбета Кеменгерова, Ермухана Бекмаханова, Сабита Донентаева, Султанмахмута Торайгырова, Зейна Шашкина. Вот лишь малая часть имен достойных сынов своего народа.

Край не остался в стороне от национально-освободительного движения в начале прошлого века, навсегда вписав в летопись народа знаковые страницы.

…Когда-то бывшая белой обычная ткань пожелтела от времени. Это амулет Машхура Жусупа Копейулы – бойтұмар, личный оберег человека, который надо носить, не показывая другим. Внутри него сложенная тре­угольником бумага, на которой написаны суры из Корана.

Имя Машхура Жусупа Копей­улы – казахского поэта, мыслителя, этнографа – знакомо всем. Он оставил после себя большое творческое наследие, его имя овеяно легендами и мифами. Его стихи и высказывания считаются пророческими. Почитатели таланта Машхура Жусупа отовсюду едут к мавзолею поклониться его праху, многие верят, что сакральное место помогает очиститься от негатива. К слову, главная мечеть Павлодарской области также носит имя Машхура Жусупа Копейулы.

Помимо амулета на выставке зрители увидели полноценные копии книг «Сарыарқа кімдікі екен» и «Тірлікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз», написанные им в 1907 году и изданные в Казани.

И это были не единственные редкие книги, представленные на выставке, которых в обычной библиотеке днем с огнем не сыскать. Это и журнал «Темірқазық», изданный в 1923 году при наркомате в Моск­ве Назиром Торекуловым, и журнал «Жас қазақ», выходивший в свет с 1923 по 1925 год, и сборник стихотворений «Маса» Ахмета Байтурсынулы и другие рукописи.

Пристально и прямо смотрит мужчина на старинной фотокарточке. Это последнее фото Жусупбека Аймауытова, сделанное в тюрьме, и хочется назвать его одним словом – «непокоренный». Рядом с фотографией расположились несколько личных вещей поэта: линейка, канцелярский нож для разрезания бумаги, фотографии его детей, а также оригинал романа «Қартқожа».

Особый интерес вызвал также старинный Коран, принадлежавший мятежному акыну Мади Бапиулы, блокнот народного певца, композитора, акына Исы Байзакова, рукопись пьесы Жумата Шанина.

Невольно замедляем шаг возле портрета Жанбике Шаниной – женщина редкой красоты в национальной одежде манит взоры. Ни она, ни ее супруг еще не знают, что им предстоит пройти через жернова репрессий и ужасы лагерей.

И как находка, очень ценная реликвия – тақия академика Алькея Маргулана, и очень хочется ее потрогать, чтобы закрепить в сознании ощущение причастности к большому и великому.

Все экспонаты, представленные на выставке из фондов Павлодарского областного музея литературы и искусства имени Бухар-жырау, – это настоящее чудо соприкосновения с прошлым.