Свежий выпуск От чистого сердца Аида АXМЕТОВА, Астана

Народный артист Казахстана Ескендир Хасангалиев, популярные отечественные исполнители Ерлан Рыскали, Курмаш Маханов, Даурен Сейтжан, Жубаныш Жексенулы, Бахыт Шадаева, Молдир Ауел­бекова, Ерлан Кокеев, Алишер Каримов, Айгерим Калаубаева, Досымжан Танатаров, Рустем Нуржигитов пели песни военных лет и известные композиции, посвященные подвигу солдат-победителей. «Темная ночь», «Журавли», «В землянке», «Алия», «День Победы», «Кестелі орамал», «Сарбаздар», «Болмасын соғыс», «Ақ көгершін», «Жас қазақ», «Сағадат»… Одни песни становились известными еще в те далекие суровые военные годы, даря надежду солдатам, другие созданы позже и давно полюбились не одному поколению слушателей и исполнителей. Перед зрителями также выступили ансамбль танцев и оркестр Министерства обороны РК.

Телевизионную версию концерта можно посмот­реть 9 мая в 21.00 на телеканале «Казахстан».