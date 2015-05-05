От чистого сердца

Народный артист Казахстана Ескендир Хасангалиев, популярные отечественные исполнители Ерлан Рыскали, Курмаш Маханов, Даурен Сейтжан, Жубаныш Жексенулы, Бахыт Шадаева, Молдир Ауелбекова, Ерлан Кокеев, Алишер Каримов, Айгерим Калаубаева, Досымжан Танатаров, Рустем Нуржигитов пели песни военных лет и известные композиции, посвященные подвигу солдат-победителей. «Темная ночь», «Журавли», «В землянке», «Алия», «День Победы», «Кестелі орамал», «Сарбаздар», «Болмасын соғыс», «Ақ көгершін», «Жас қазақ», «Сағадат»… Одни песни становились известными еще в те далекие суровые военные годы, даря надежду солдатам, другие созданы позже и давно полюбились не одному поколению слушателей и исполнителей. Перед зрителями также выступили ансамбль танцев и оркестр Министерства обороны РК. Телевизионную версию концерта можно посмотреть 9 мая в 21.00 на телеканале «Казахстан».