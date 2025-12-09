От читальни к центру сообщества: документальный фильм о модернизации библиотек выпустили в РК

Кино
125
Дана Аменова
специальный корреспондент

Проект TANA и Jaña klub создает новую модель общественных пространств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане реализуется масштабный проект по переосмыслению роли библиотек как ключевых общественных пространств – «третьих мест», где встречаются люди, идеи и сообщества, сообщает Kazpravda.kz 

Инициатором проекта выступает общественный фонд TANA совместно с инициативой Jaña klub при поддержке фонда Qazaqstan Halqyna, МКИ и МИО. Его цель – превратить сельские и городские библиотеки в современные центры общения, образования, командной работы, творчества и культурного обмена.

Проект опирается на приоритеты, обозначенные Президентом Республики Казахстан в рамках национальных программ «Читающая нация» и «Развитие сельских территорий», а также на стратегические задачи по увеличению человеческого капитала и созданию новых форм общественной инфраструктуры.

Сегодня библиотека – не только книги и читальные залы. Это пространство, где можно работать, учиться, проводить встречи, запускать инициативы, развивать культуру сообщества. Именно такой подход лежит в основе модели «третьего места», получившей широкое признание в урбанистике и социальных науках.

В рамках проекта фонд TANA и Jaña klub представили документальный фильм режиссёра Алишера Гумара — «Сила третьего места в жизни». Фильм рассказывает о том, как библиотеки становятся современными точками притяжения и меняют социальную ткань общества – особенно в малых городах и сельских территориях.

Посмотреть фильм можно по ссылке.

Фильм — не просто фиксация изменений, а визуальное исследование новой культуры присутствия, диалога и совместности. Он показывает, что даже небольшое пространство в селе может стать местом, где возвращается жизнь, энергия и смысл общения.

Проект TANA и Jaña klub включает:

- модернизацию внутреннего пространства библиотек (новая планировка, зоны общения, коворкинг-площадки);

- обновление книжного фонда и развитие программ чтения;

- создание клубов по интересам, встреч с авторами, образовательных и культурных событий;

- вовлечение местных сообществ, учителей, активистов, родителей и молодежи в совместное развитие пространства.

Ключевая ценность проекта — возврат общинности и живого общения в общественные пространства.

«Библиотека должна быть местом притяжения. Точкой, где рождаются смыслы, диалоги, инициативы. Мы создаём среду, в которой человек чувствует себя частью сообщества. В современном мире это – базовая социальная потребность, особенно для детей и молодёжи», – говорит основатель фонда TANA Камила Лукпанова.

В регионе-пилоте – Западно-Казахстанской области – модель была запущена первой, охватив сельские библиотеки разных масштабов. Уже сегодня зафиксировано увеличение посещаемости в несколько раз, активное вовлечение подростков, появление новых творческих и образовательных сообществ.

Но главная цель проекта – масштабирование на всю страну. Проект TANA и Jaña klub демонстрирует, что даже небольшая библиотека способна стать центром социальной жизни, если ей вернуть правильную смысловую и пространственную архитектуру.

#модернизация #фильм #библиотеки #выпуск #сообщество

