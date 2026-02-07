фото предоставлено пресс-службой Сухопутных войск

О профилактике, адаптации и поддержке

Изменения затронули не только организационные процессы. Сегодня в центре внимания находится человек, его безопасность, психологическая устойчивость и осмысленное отношение к воинскому долгу.

Как отмечает заместитель начальника главного управления воспитательной и идеологической работы управления главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил полковник Евгений Федоров, молодые люди переосмыслили роль и значение срочной службы.

– Большинство из них теперь воспринимают службу не только как исполнение конституционной обязанности, но и как этап формирования и становления личности, понимания ответственности, дисциплины и граж­данской позиции, – подчеркнул он.

В числе важных перемен – и усиление внимания к условиям прохождения самой службы. Речь здесь не столько о бытовых вопросах, сколько о качестве психологического сопровож­дения, которое предполагает раннее выявление рисков, индивидуальную работу с военнослужащими и постоянный мониторинг морального климата в подразделениях. Особое место в этих процессах отведено структурам воспитательной и идеологической работы. Если ранее их деятельность зачастую ассоциировалась с организацией мероприятий, то сегодня это полноценный инструмент профилактики, адаптации и поддержки личного состава.

Безусловно, первые месяцы службы считаются наиболее сложными для новобранцев. Именно в этот период закладывается отношение к армии и коллективу, поэтому в Сухопутных войсках данный этап сопровождается комплексно: работают командиры, психологи, специалисты ВиИР. Также здесь действуют адаптационные программы, проводится регулярная диагностика психологического состояния.

Хорошие условия проживания, сбалансированное питание и медицинское обеспечение тоже влияют на снижение стрессовой нагрузки и способствуют более мягкому вхождению солдат в армейскую среду. Отдельного внимания заслуживает тема профилактики неуставных взаимоотношений. По словам полковника Евгения Федорова, сегодня в войсках применяется системный и многоуровневый подход, основанный на персональной ответственности командиров, постоянном мониторинге обстановки и активной роли психологической службы.

Оперативно и адресно

– В казахстанской армии сейчас нет дедовщины, – говорит он. – Но бывает недопонимание между военнослужащими, в том числе факты хулиганства, в основном связанные с бытовыми разногласиями. Подобное происходит в любом коллективе, когда люди продолжительное время находятся в одном помещении. Сложно полностью исключить спорные и конфликтные ситуации, но мы принимаем необходимые меры.

Так, с новобранцами проводятся индивидуальные собеседования, изучаются их нужды, запросы. Далее закрепляются наставники и определяются напарники по системе «Жауынгерлік дос». До них доводят специфику задач, выполняемых воинской частью, нормы и порядок обеспечения и правила мер безопасности.

В рамках начального курса с солдатами проводятся занятия по боевой подготовке, изучаются основы военного дела, а также оценивается их морально-­психологическое состояние и готовность к прохождению службы. Для обеспечения безо­пасности воинской службы организовано круглосуточное дежурство ответственных офицеров, контролирующих соблюдение распорядка. Дважды в сутки проводятся телесные осмотры с участием представителей военной полиции.

Кроме того, налажено взаимодействие с подразделениями военной полиции, Комитетом солдатских матерей и службами по работе с членами семей военнослужащих. Связь между командирами и родителями солдат поддерживается через чаты, где можно оперативно получить информацию, задать воп­росы. А чтобы военнослужащие срочной службы могли видеть своих родных и близких, предусмотрен проект «Отбасымен бейнеқонырау». Такой формат общения помогает сохранить спокойный и позитивный настрой.

В казармах и служебных помещениях установлены видеокамеры, которые позволяют следить за обстановкой и оперативно реагировать на любые ситуации. Регулярно идут проверки подразделений и работают горячие линии.

Больше внимания уделяется воспитательной работе и профилактике нарушений. При этом возрастает личная ответственность командиров. Для дополнительного общественного контроля к мониторингу привлекаются независимые правозащитные организации.

– Задача командиров и воспитателей – не допускать перерастания бытовых конфликтов в угрозу безопасности и здоровью военнослужащих. Для упреждения подобных ситуаций в подраз­делениях используются современные инструменты контроля, включая видеонаблюдение, анонимные опросы, данные горячих линий. Выявленные проблемы мы рассматриваем оперативно и адресно, – поясняет полковник Евгений Федоров.

Стартовая площадка для роста

По словам заместителя начальника главного управления ВиИР, заметные изменения произошли и в сфере коммуникации с обществом. В армии регулярно организуются дни открытых дверей, встречи с родителями, развивается практика прямых цифровых каналов связи.

Важным направлением остается работа с семьями военнослужащих, особенно в отдаленных гарнизонах. Им оказывают консультативную и адресную помощь по бытовым, правовым и социальным вопросам. При необходимости могут подключиться психологи и юристы.

Таким образом, общественное восприятие срочной службы постепенно меняется. Все чаще ее рассматривают как стартовую площадку для дальнейшего профессионального и образовательного роста, потому как возможность продолжить службу по контракту, получить образование, воспользоваться социальными гарантиями и льготами делает армию частью системы социальных лифтов.

Если говорить конкретно о Сухопутных войсках, то ежегодно гражданское общество в лице уволенных из Вооруженных сил в запас получает сотни подготовленных в армии ребят, владеющих востребованными и даже дефицитными рабочими специальностями. Имеющиеся в распоряжении Сухопутных войск учебные центры готовят разносторонних специалистов в области эксплуатации и ремонта тяжелой гусеничной и автомобильной техники с выдачей водительских удостоверений соответствующих категорий, газоэлектросварщиков, слесарей, вулканизаторов, крановщиков, саперов, связистов, топогеодезистов, метеорологов и даже поваров.

– Армия дает молодому человеку не только военную подготовку, но и навыки, которые востребованы в гражданской жизни: ответственность, умение работать в коллективе, стрессоустой­чивость. Служба в армии не ограничивается только военной дисциплиной, это также большой личный и социальный вызов для каждого солдата, – отмечает Евгений Федоров.

Однако многое зависит и от самого человека, который проходит воинскую службу. От его мировоззрения, зрелости и готовности переносить тяготы службы. Новобранцы – это разные люди с разным уровнем восприятия жизни. И порой перед командирами стоит нелегкая задача – воспитать сильного человека.

– Служба в армии сопряжена не только с физическими, но и психоэмоциональными нагрузками. Солдаты заступают в наряды, участвуют в мероприятиях боевой подготовки. Разумеется, многие сталкиваются с трудностями в адаптации. Ощущение изоляции от общества также влияет на их моральное состояние, – говорит полковник Федоров.

Современная армия работает в непростой информационной и геополитической обстановке, поэтому так важны гибкость, профессионализм военных и постоянное обновление подходов к воспитательной работе. В числе ключевых задач – развитие института наставничества, расширение цифровых инструментов, повышение квалификации воспитателей и командиров.

Отдельно стоит отметить реальные возможности, которые открываются для солдат после службы. Например, многие из лучших военнослужащих срочной службы уже воспользовались программой Sarbaz 2.0 и поступили в организации высшего и послевузовского образования без учета ЕНТ. Сейчас в рамках проекта рассматривается внедрение элементов искусственного интеллекта.

Кроме того, солдатам предоставляются кредитные каникулы – отсрочки по выплатам кредитов и микрокредитов. В итоге для многих молодых людей служба в армии становится шансом изменить свою жизнь и определить дальнейший путь.