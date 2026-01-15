От генплана до последнего кирпича без «издержек роста»
Беседу вела Лаура Тусупбекова
Хаотичная застройка, дома с дефектами – все это слишком долго считалось «издержками роста». Новый Строительный кодекс предлагает иной подход: здание должно быть безопасным не только в день сдачи, но и через годы, а правила игры – работать от генплана до последнего кирпича. О том, почему строительству в Казахстане потребовалась перезагрузка и кто теперь будет отвечать за качество, мы поговорили с депутатом Сената Парламента Бибигуль АККУЖИНОЙ.