От идеи до бизнес-проекта
В рамках празднования Дня науки в Западно-Казахстанском университете им. М. Утемисова второй год подряд успешно проводится конкурс стартап-проектов Startup DNA Jective. По словам ректора ЗКУ Нурлана Сергалиева, данная инициатива подтверждает статус университета как центра развития науки и инноваций и является важной частью системной работы вуза по формированию современной образовательной и инновационной экосистемы, направленной на поддержку студенческих идей и их трансформацию в практико-ориентированные проекты. Startup DNA Jective демонстрирует устойчивую динамику развития и высокий уровень вовлеченности студентов в инновационную деятельность.