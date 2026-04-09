Напомним, в феврале этого года в вузе официально представлен Jective Hub – университетская инновационная инфраструктура нового поколения, направленная на развитие прикладных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и технологического предпринимательства. Одновременно была запущена цифровая платформа Jective.kz, объединяющая молодежь, науку и бизнес. Создание Jective Hub реализуется в поддержку стратегического курса страны, обозначенного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, объявившим этот год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Проекты хаба инициируются самими студентами, проходящими обучение по программе AI-Sana и уже демонстрирующими высокие результаты в сфере ИИ. Участники экосистемы осваивают ключевые компетенции современной цифровой экономики: разработку технологических MVP и их коммерцилизацию, формирование предпринимательского мышления, командную работу и коммуникации, проектный менедж­мент. Стимулом продвижения студенческих инициатив стал Меморандум о сотрудничестве, подписанный между университетом и филиалом по г. Уральску автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Astana Hub.

На нынешний конкурс, организованный стартап-клубом Jective Hub при Центре коммерциализации, было подано более 10 студенческих заявок, из которых по итогам экспертного отбора семь были допущены к финальному этапу. Проекты охватили широкий спектр направлений – от IT-разработок и цифровых сервисов до решений в области зеленой экономики и социального предпринимательства.

– В конкурсе участвуют студенты четырех факультетов университета, которые представили через платформу Jective.kz свои проекты, – отметил стартап-менеджер клуба Jective Hub Алишер Даупаев. – Все работы – ответы на реальные запросы общества и экономики.

К примеру, один из проектов предлагает цифровые решения в борьбе с гнусом. После паводка и повышенной влажности чис­ленность мошек и комаров резко возрастает, создавая дискомфорт и риски для здоровья жителей Уральска. Пока нет единой системы экологического мониторинга: данные госорганов ограничены, сложно интерпретируемы, а показатели воды, воздуха, влажности почвы могут сильно различаться даже на территории одного райо­на. Предложенная студентками естественно-географического факультета платформа TerraMind объединяет интерактивную карту, исследования воды, воздуха, полевые наблюдения, а также данные пользователей, позволяя видеть полную экологическую картину города в реальном времени. Проект вовлекает студентов в практические изыскания, а город получает возможность управлять экологией, прогнозировать очаги массового размножения насекомых, чтобы принимать точечные и эффективные меры.

Еще одна разработка направлена на взаимодействие студентов и их будущих работодателей. На предложенной платформе компании МСБ могут размещать небольшие задачи на аутсорсинг. Для студентов это возможность подзаработать. Но главное – все выполненные задания сохраняются­ вместе с отзывами и оценками как готовое портфолио молодого специалиста, его подтвержденный опыт.

Жюри оценивало актуальность проблемы и выбранные пути решения, охват рынка, бизнес-модель и сам продукт, его конкурентоспособность, потенциал роста, инвестиционную привлекательность, командную работу участников.

Третье место занял проект Арсена Кеншилик и Динары Тилейкайыркызы Jaryq Al – цифровая платформа для студентов и преподавателей, которая оптимизирует образовательные процессы. Второе место присудили Никите Лемякину за мобильную аркадную игру Ducky Run с потенциалом выхода на рынок СНГ. Лучшим признан проект Synaqmaker. Эту автоматическую систему проверки решений для олимпиад по программированию, экзаменов и компьютерных тестирований разработал студент четвертого курса Дулат Акбулатов. Многопользовательская комплексная защищенная веб-платформа предоставляет единую, контролируемую среду, которая может работать в полностью автономной локальной сети, исключая нечестное соревнование или экзамен, и берет на себя всю рутину по проверке и оценке решений. Проект уже протестирован на соревнованиях по программированию среди студентов вуза, а также среди учащихся городских школ.

По итогам конкурса все участники были награждены сертификатами. Лучшие проекты получили возможность дальнейшего развития на базе университетского стартап-инкубатора, включая менторскую и техническую поддержку. Победителям также предоставлена возможность взаимодействия с экспертным сообществом региональной IT-экосистемы Batys HUB и потенциальными инвесторами.