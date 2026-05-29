Большой эффект от умных приборов

В стране в рамках поручений Главы государства создается цифровая платформа EnergyTech, нацеленная на переход от разрозненной автоматизации к комплексным цифровым решениям с широким внедрением технологий искусственного интеллекта.

По данным вице-министра энергетики Бакытжана Ильяса, осуществление соответствующих планов станет ключевым драйвером цифровизации энергетики и окажет положительное влияние на общий экономический рост. Цифровая платформа разрабатывается в соответствии с едиными требованиями QazTech. Она объединит все отрасли топливно-энергетического комплекса и обеспечит единый цифровой контур координации управленческих процессов по десяти ключевым направлениям ТЭК, включая энергетику, недропользование, переработку и угольную промышленность.

Ввод платформы в строй действующих запланирован на 2026–2027 годы. Кроме того, в минувшем году в опытную эксплуатацию запущен цифровой сервис мониторинга готовности и прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП). Система призвана обеспечить в единой цифровой среде полный учет активов, онлайн-контроль объектов и планирование ремонтов.

Она сократит общий мониторинг готовности к осенне-зимнему периоду до 90 дней, снизив риски аварийности до 25%. В рамках ввода в опытную экс­плуатацию цифрового сервиса по автоматизации мониторинга подготовки и прохождения ОЗП на базе цифрового сервиса в июле 2025 года была осуществлена интеграция с системой АО «KEGOC», обеспечена передача данных.

– Функционально данный контур обеспечивает автоматический сбор информации от субъектов в режиме, приближенном к online, получение технических показателей в 15-минутных и почасовых интервалах, формирование аналитических интерактивных дашбордов (информационных панелей), а также визуализацию сведений в разрезе регионов, объектов и видов энергетической инфраструктуры с соблюдением требований информационной безопас­ности, – пояснил Бакытжан Ильяс.

Таким образом, обеспечен переход к централизованному онлайн-мониторингу состояния энергетического сектора с использованием данных коммерческого учета электроэнергии.

Также в текущем году запущен в опытную эксплуатацию цифровой сервис подачи и рассмотрения заявок на утверждение предельных тарифов станций. Он исключает бумажный документооборот, повышает транспарентность и управляемость процедуры, сокращает сроки и операционные издержки.

Переход от бумажных носителей и ручных расчетов к цифровому процессу дал измеримые результаты. В два раза сокращено количество бизнес-процессов в регламентах согласования, на 56% снижена административная нагрузка на заявителей.

Помимо этого, планируется увеличение доли охвата интеллектуальных систем учета электрической энергии в рамках Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС). В этой связи в течение трех лет планируется дооснащение четырьмя миллионами умных приборов учета 27 субъектов электроснабжения.

По словам Бакытжана Ильяса, Министерством энергетики ведется системная работа по формированию полного цифрового контура оборота нефтепродуктов. Ключевым элементом данной работы выступает оснащение нефтебаз контрольными приборами учета.

На сегодняшний день в системе Oil Track зарегистрировано 325 нефтебаз, из которых 146 уже оснащены конт­рольными приборами учета, обеспечивающими регулярную передачу данных оператору – АО «Информационно-учетный центр» – в режиме реального времени. Полное приборное оснащение нефтебаз позволит обеспечить сквозную прозрачность движения нефтепродуктов и исключить неучтенные объемы ГСМ.

Также Министерством энергетики с 2025 года проводится работа по автоматизации учета сырого и товарного газа в рамках Информационной системы учета нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа).

На данный момент к системе подключены 12 из 86 нефтегазодобывающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере добычи и оборота нефти и газа. Работа продолжается на постоянной основе. Предусмотрено поэтапное расширение охвата с достижением 100% за счет подключения всех недропользователей.

В рамках цифровизации функций Министерства энергетики в 2025 году введен в опытную эксплуатацию цифровой сервис ежемесячного распределения нефти. Он направлен на автоматизацию и полную оцифровку процесса. В результате внедрения системы значительно сокращено время подготовки и утверждения графиков распределения жидких углеводородов – в среднем на 80%.

На сегодняшний день к системе подключено 93 компании, обработано более 2 300 заявок, что позволило исключить ручную работу, повысить прозрачность процедур и обеспечить достоверность данных в режиме реального времени. Цифровой сервис стал одним из ключевых инструментов для формирования единой цифровой экосистемы в сфере недропользования, обеспечивая сквозной контроль движения углеводородного сырья от добычи до переработки и поставок на внутренний рынок.

Министерством планомерно прорабатывается вопрос применения технологий ИИ, сформирован AI-альянс из глобальных вендеров и IT-компаний, имеющих ИИ-решения в отрасли. В целях поддержки отечественных цифровых разработчиков между ведомством и резидентами Astana Hub подписаны меморандумы.

В текущем году успешную пилотную апробацию прошли два ИИ-решения. Первый кейс – дефектоскопия воздушных линий электропередачи с применением дрона и ИИ. Ожидаемый экономический эффект за счет сокращения издержек составляет 2,5 млрд тенге.

Второй кейс – внутритрубная дефектоскопия теплосетей с применением роботизированного комплекса и ИИ. Ожидаемый экономический эффект за счет эффективного планирования ремонтных работ составит 42 млрд тенге. Оба кейса находятся на стадии нормативного закрепления и масштабирования.

В рамках осуществления стратегии Digital Qazaqstan Министерством энергетики определены приоритетные направления цифровизации топливно-энергетического комплекса на 2026 год, направленные на повышение прозрачности, управляемости и безопасности отрасли.

Ключевыми задачами выступают соз­дание цифровых моделей и двойников объектов энергетики и нефтегазового сектора, внедрение систем онлайн-мониторинга и цифровой прослеживаемости энергоресурсов, а также развитие цифровых государственных функций и обеспечение кибербезопасности критической инфраструктуры.

По данным Министерства энергетики, осуществление указанных мер позволит повысить надежность энергоснабжения, эффективность управления отраслью и обеспечить устойчивое развитие отечест­венного энергетического комплекса.