От идеи до рынка

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Марина ПАРХОМЕНКО
Теме создания инновационных кластеров и развития коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности был посвящен очередной брифинг в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. По словам вице-министра образования и науки Такира Балыкбаева, в целях формирования наукоемкой экономики в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» Главой государства поставлена задача обеспечить развитие двух инновационных кластеров. Основой наукоемкой экономики, как обозначено в 63-м шаге плана, предусматривается становление на базе Назарбаев Университета Astana Business Campus, в рамках которого создадут три научно-технических кластера – высоких технологий, биомедицинский и геологический, а также Парка инновационных технологий в Алматы с пятью центрами развития технологий.
– В рамках создания Astana Business Campus ведется работа с такими компаниями, как Microsoft, Samsung, General Electric и другими, – уточнил Такир Балыкбаев. – Финансирование инновационных проектов предполагается осуществлять за счет инвестиций крупных иностранных наукоемких компаний, а также за счет отчислений недропользователей. Такая же модель финансирования и в Парке инновационных технологий. Также предлагается разработать, запустить мощную программу «Стартап Казахстан» для привлечения на фоне нашей политической стабильности и намеченных реформ не менее 500 передовых стартапов, включая зарубежные. Программа будет осуществлена через ведущие венчурные фонды, в том числе зарубежные. Все эти мероприятия и позволят создать два кластера, которые будут основой развития нашего инновационного сектора.
Проделана немалая работа в сфере коммерциализации технологий. Как сообщила заместитель генерального директора ТОО «Центр коммерциализации технологий» Айзада Нурлыбаева, с 2011 года рассмотрено более 1,5 тыс. заявок, из них поддержку получили 65 технологий на сумму 5,9 млрд тенге. И сегодня 20 компаний уже вышли на продажи, заключено 34 договора, подписано четыре лицензионных соглашения, сумма продаж по проектам составляет 115 млн тенге, привлечены инвестиции в размере 180 млн тенге.
Проекты единой системы продажи электронных билетов на автобусные рейсы в Казахстане под названием AparuBus, бесплатного мобильного приложения WIPON для определения контрафактной продукции, а также технология создания промышленного образца металлургического коксобрикета с использованием отечественного структурообразующего наполнителя – это всего лишь часть профинансированных проектов, которые уже проходят процесс коммерциализации.
Министерством образования и науки согласно 64 шагу разрабатывается проект Закона «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности». Как считает уполномоченный представитель научно-технологического центра «Парасат» Дармен Абулхаиров, принятие закона позволит, в том числе ввести единые механизмы коммерциализации, стимулировать бизнес к внедрению отечественных технологий и разработок.

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