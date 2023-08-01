От Испиджаба до Сайрама

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Любовь Доброта

Новые историко-культурные маршруты запустили в Шымкенте, предложив туристам расширить рамки знакомства со средневековым городом Испиджабом.

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Село Сайрам, не так давно ставшее частью Шымкента, в особом представлении не нуждается. Перед поездкой в Туркестан паломники не обходят своим вниманием и расположенные здесь мавзолеи родителей Х. А. Яс­cауи – Ибрагим ата и Карашаш ана. Посетить эти культовые сооружения считают своим долгом мусульмане, едущие в Сайрам не только со всего Казахстана, но и многих тюркоязычных стран. Огромной популярностью мавзолеи пользуются и у путешественников, для которых село Сайрам давно стало музеем под открытым небом.

– В «Трактате о святых Мадинат ал-Байда и Испиджабе» (конец XVII – начало XVIII веков) говорится, что мавзолей Ибрагима ата находится «…на небольшом расстоянии в земле под древней крепостью», – знакомит с сокровищницей мусульманского мира доктор исторических наук, академик Национальной академии наук РК Бауыржан Байтанаев. – Трудно сказать, насколько это сопоставляется с реальным местоположением памятника, сооруженного на большом холме, «на краю высокого откоса», как описывал советский археолог и историк-востоковед Михаил Массон, на окраине северо-восточной части Сайрама, у дороги на Манкент. Это одно из живопис­ных мест Сайрама. Сакральная традиция связывает мавзолей с именем Хазрата Ибрагим ата. Он один из четырех святых, носящих это имя, о котором в «Трактате о святых…» сказано, что «могила его сохранилась».

Письменные источники конца XVII – начала XVIII веков и фольклор XIX – начала XX веков единодушно именно его называют отцом Ходжи Ахмеда Яссауи. Согласно одной группе преданий, Ибрагим – сын Махмуда сына Ифтихара, суфийский шейх, происходивший из местных тюрок, потомков племени тюргешей, жил в Сайраме (Испиджабе) во второй половине XI века. У него было два сына – Садр-шейх и Ахмед Ходжа. Последнему было суждено стать великим тюркским поэтом и суфийским мудрецом. Сакральная традиция мавзолея Карашаш ана складывается из легендарных сведений о матери Ходжи Ахмеда Яссауи, над захоронением которой он возведен.

По преданию, к навершию купола мавзолея некогда была привязана прядь черных волос, принадлежавших матери Ходжи Ахмеда Яссауи; отсюда ее прозвище и название мавзолея – Карашаш ана («Черноволосая мать»). Ее настоящее имя Айша-Биби (Айша-Хатун). Согласно преданию конца XVII века, она была дочерью Мусы-шейха, самого известного из учеников Ибрагима ата, отца Ходжи Ахмеда Яссауи.

Предания конца XVII века называют ее также дочерью, сестрой или двоюродной сестрой шейха Умара Багистани – ташкентского святого конца XIII века (Девин ДиУис). Источники и легенды рисуют Айшу-Биби как одну из благочестивых и просвещенных женщин караханидской эпохи.

Собственно, с посещения ее мавзолея начинается ритуал паломничества (зийара) к мавзолею Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане.

Между тем в небольшом по площади Сайраме сегодня расположено более 80 мавзолеев. Знакомство с ними, их посещение – не только часть паломничес­кого туризма и сфера интереса верующих. Бауыржан Байтанаев считает, что культовые сооружения расширяют горизонты знаний о прошлом, в том числе дают возможность познакомиться с историей архитектуры, начиная с эпохи караханидов (X–XII вв.) и до рубежа XIX–XX веков.

Разработка новых маршрутов для туристов и паломников поз­воляет расширить возможности погружения в древность, сделав поездку в Сайрам незабываемой. Об том позаботились историки, краеведы, археологи и гиды-экс­курсоводы, разработавшие в дополнение к трем уже существующим пять новых маршрутов знакомства с достопримечательностями древнего города.

Само по себе городище Сайрам является крупнейшим памятником городской культуры и со­временным населенным пунктом на юге Казахстана, который отстроен на пластах древнейшей истории. Подтверждения тому случаются здесь регулярно, когда местные жители что-то строят, проводя земляные работы. Все находки по обыкновению несут в музей, собрав общими усилиями внушительную коллекцию предметов старины.

Ровно десять лет назад именно таким способом был найден клад уникальных серебряных монет и золотых украшений. Он веками ждал своего часа прямо в центре Сайрама. Его обнаружили рядом с центральным рынком при строи­тельстве трехэтажного здания торгового центра.

Тогда на дне большого прямо­угольного котлована, выкопанного под фундамент здания, в ходе проведения охранных работ археологи вскрыли уходящий вглубь метра на четыре бадраб – средневековую мусорную яму. Рядом с ней располагались остатки вымощенной каменным плитняком дорожки, небольшие островки кирпичных стен и прекрасно сохранившиеся керамические кувшины различного размера. Чуть поодаль на земляном полу виднелись остатки керамической трубы, явно предназначенной для водопровода или канализации.

Археологи обнаружили уникальное архитектурное сооружение – средневековую баню, которая была построена в X–XI веках. Именно такие существовали в Древнем Риме – с термами и подземным отоплением. По соседству с древними стенами X–XI веков в развалившемся тандыре и лежал кувшин с серебряными монетами, которых тогда насчитали 2 600 штук, предварительно датируемых XV–XVI веками. А буквально на следующий день археологов ждал еще один сюрприз – клад золотых средневековых ювелирных изделий.

– Сайрам отождествляется с городом Испиджабом, известным по средневековым письменным источникам, – утверждает Бауыржан Байтанаев. – Сейчас Сайрам вошел в состав Шымкента как отдельный жилой массив, и есть все возможности для расширения экскурсионной программы и выстраивания увлекательных туристических маршрутов. Возвышение Испиджаба, в то время расположенного на крайнем востоке мусульманского мира, началось в IX веке. Согласно ал-Белазури, это произошло после похода на юг Казахстана саманида Нуха ибн Асада. Сочинение ал-Белазури написано во второй половине IX века, и, как следует из текста, сведения о событиях, связанных с завоеванием Испиджа­ба, относятся к 833–844 годам, по которым можно констатировать начало активного распространения ислама в Казахстане. После похода Нуха ибн Асада Испиджаб становится великой пограничной крепостью на границе с кочевой степью и «местом войны за веру».

Историк, посвятивший изучению древнего Сайрама не один год и написавший о нем книги, утверждает, что Испиджаб был в то время единственным городом, освобожденным от налогов. Он, по сути, получил статус свободной экономической зоны, если мыслить современными категориями.

Новые туристические маршруты, разработанные Туристским информационным центром Visit Shymkent, предлагают путешест­венникам познакомиться с шахристаном Сайрама, куда в древности вели четверо ворот, одни из которых местные жители восстановили нес­колько лет назад. А еще нужно непременно побывать на Ханском мосту, увидеть мавзолеи Ботпай ата, Абиль Азиз Баба, Мирали Баба и многие другие места, интерес­ные с точки зрения истории.

Как можно обойти стороной, к примеру, единственный сохранившийся минарет, который является частью мечети Хызыра Пайгамбара – памятника XVIII–XIX веков. Сейчас далеко не каждый турист может сюда попасть. Экскурсоводы редко включают посещение минарета в свой марш­рут, а тем, кто путешествует в одиночку или неорганизованной группой, приблизиться к минарету и остаткам мечети Хызыра Пайгамбара сложно: вход на территорию почти всегда закрыт. Все, что остается, так это созерцать компактный историко-культурный комплекс со стороны, через ворота.

Включение башни Хызыра и мечети в один из новых туристических маршрутов сделает эти объекты доступными для туристов, желающих как можно больше увидеть и узнать о древнем Сайраме, вошедшем в историю под именем Испиджаб.

Невозможно не посетить и ту часть древнего города, где один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда – Арыстанбаб передал аманат Ахмеду Яс­сауи. Легенда гласит, что семилетний мальчик получил его из рук своего учителя непосредственно в Сайраме.

Предание уходит своими корнями вглубь столетий. Первое письменное описание легенды встречаем в рукописи «Музаккир-и ахбаб», датированной 1566 годом. Версия на русском языке впервые опубликована в 1873 году в сборнике преданий адайцев о святых в городе Тифлисе.

Пока историческое место передачи аманата – символа веры – обозначено специальной таб­личкой с изложением легенды. Сейчас инициативная группа предлагает на этом месте, считающимся святым, установить малую архитектурную форму, чтобы тем самым сделать его зрелищным и более привлекательным для паломников и туристов, которым интересна история, дошедшая до наших дней.

#Шымкент #туризм #мавзолей #история #маршруты #Испиджаб

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