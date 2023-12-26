От перестройки к новостройке

В распоряжение будущих аграриев после капитального ремонта возвращено студенческое общежитие № 3, здание которого долгое время находилось в аренде бизнес-структур. Это событие стало возможным благодаря выполнению поручений, данных Главой государства.

В результате КазНАИУ стал единст­венным университетом в мегаполисе, который полностью обеспечил своих студентов местами в общежитиях. Учитывая то обстоя­тельство, что основу студенчества университета составляют иногородние юноши и девушки, это весомый фактор в пользу выбора места будущего обучения.

Как отметил председатель правления – ректор КазНАИУ, вице-президент НАН РК Ахылбек Куришбаев, продолжается возврат незаконно выведенных активов университета. Например, ранее студенчес­кое общежитие № 6, перешедшее в частные руки, было возвращено в фонд университета, и 280 студентов вуза получили там места для проживания. Теперь возвращено в собственность университета и полностью отремонтировано общежитие № 3. Для проведения капитального ремонта здания было выделено около 160 млн тенге. В ходе ремонта здания полностью обновлено внешнее и внутреннее пространство общежития: жилые комнаты, кухни, коридоры, душевые кабины. Комнаты общежития оснащены мебелью, изготовленной в мастерских вуза, и необходимой для комфортного проживания бытовой техникой.

В ближайших планах университета – расширение числа учащихся, для этого началось строительство нового 9-этажного общежития на 450 мест и медицинского центра для студентов. Объем инвестиций для реализации этого проекта составляет более 2,3 млрд тенге.

В дополнение к вернувшимся в лоно университета общежитиям будущие аграрии получили в свое пользование модернизированный спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием и крытый стадион для мини-футбола.