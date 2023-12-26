От перестройки к новостройке

Статьи
0
Николай Жоров, Алматы

В Казахском национальном аграрном исследовательском университете к новогодним праздникам сделали своеобразный подарок для студентов.

фото Юрия Беккера

В распоряжение будущих аграриев после капитального ремонта возвращено студенческое общежитие № 3, здание которого долгое время находилось в аренде бизнес-структур. Это событие стало возможным благодаря выполнению поручений, данных Главой государства.

В результате КазНАИУ стал единст­венным университетом в мегаполисе, который полностью обеспечил своих студентов местами в общежитиях. Учитывая то обстоя­тельство, что основу студенчества университета составляют иногородние юноши и девушки, это весомый фактор в пользу выбора места будущего обучения.

Как отметил председатель правления – ректор КазНАИУ, вице-президент НАН РК Ахылбек Куришбаев, продолжается возврат незаконно выведенных активов университета. Например, ранее студенчес­кое общежитие № 6, перешедшее в частные руки, было возвращено в фонд университета, и 280 студентов вуза получили там места для проживания. Теперь возвращено в собственность университета и полностью отремонтировано общежитие № 3. Для проведения капитального ремонта здания было выделено около 160 млн тенге. В ходе ремонта здания полностью обновлено внешнее и внутреннее пространство общежития: жилые комнаты, кухни, коридоры, душевые кабины. Комнаты общежития оснащены мебелью, изготовленной в мастерских вуза, и необходимой для комфортного проживания бытовой техникой.

В ближайших планах университета – расширение числа учащихся, для этого началось строительство нового 9-этажного общежития на 450 мест и медицинского центра для студентов. Объем инвестиций для реализации этого проекта составляет более 2,3 млрд тенге.

В дополнение к вернувшимся в лоно университета общежитиям будущие аграрии получили в свое пользование модернизированный спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием и крытый стадион для мини-футбола.

#Образование #университет #студенты #общежитие #КазНАИУ

Популярное

Все
Предновогодние проделки «Гринча»
Ракетки взяли журналисты
Бактерия против пластика
Шестерых детей спасла из горящего соседнего дома жительница Шымкента
Большие перспективы Среднего коридора
Праздник к нам приходит
Наука в борьбе за урожай
Награды достойным
Практическая медицина
Мир Камилы
Больше чем спорт
«Барыс» умеет побеждать
Сила примера
В Усть-Каменогорске в микрорайоны с частной застройкой пришло долгожданное центральное водоснабжение
Знать проблемы граждан и решать их
Втягиваемся в сезон
Политик мирового масштаба
В память о мастере
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Рукописи об истории казахов найдены в архивах США
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Автолюбитель устроил опасный дрифт в центре Уральска
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
Шынгыз-хан и генеалогия
Из ничего и будет ничего
Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в Казахстане"
У ФК "Актобе" новый тренер

Читайте также

Политик мирового масштаба
Знать проблемы граждан и решать их
Больше чем спорт
Сила примера

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]