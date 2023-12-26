От перестройки к новостройке Статьи 26 декабря 2023 г. 3:30 0 Николай Жоров, Алматы В Казахском национальном аграрном исследовательском университете к новогодним праздникам сделали своеобразный подарок для студентов. фото Юрия Беккера В распоряжение будущих аграриев после капитального ремонта возвращено студенческое общежитие № 3, здание которого долгое время находилось в аренде бизнес-структур. Это событие стало возможным благодаря выполнению поручений, данных Главой государства. В результате КазНАИУ стал единственным университетом в мегаполисе, который полностью обеспечил своих студентов местами в общежитиях. Учитывая то обстоятельство, что основу студенчества университета составляют иногородние юноши и девушки, это весомый фактор в пользу выбора места будущего обучения. Как отметил председатель правления – ректор КазНАИУ, вице-президент НАН РК Ахылбек Куришбаев, продолжается возврат незаконно выведенных активов университета. Например, ранее студенческое общежитие № 6, перешедшее в частные руки, было возвращено в фонд университета, и 280 студентов вуза получили там места для проживания. Теперь возвращено в собственность университета и полностью отремонтировано общежитие № 3. Для проведения капитального ремонта здания было выделено около 160 млн тенге. В ходе ремонта здания полностью обновлено внешнее и внутреннее пространство общежития: жилые комнаты, кухни, коридоры, душевые кабины. Комнаты общежития оснащены мебелью, изготовленной в мастерских вуза, и необходимой для комфортного проживания бытовой техникой. В ближайших планах университета – расширение числа учащихся, для этого началось строительство нового 9-этажного общежития на 450 мест и медицинского центра для студентов. Объем инвестиций для реализации этого проекта составляет более 2,3 млрд тенге. В дополнение к вернувшимся в лоно университета общежитиям будущие аграрии получили в свое пользование модернизированный спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием и крытый стадион для мини-футбола. #Образование #университет #студенты #общежитие #КазНАИУ