Плюсы безналичных платежей

Статьи,Финансовый рынок
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Безналичные платежи стали в Казахстане основным способом оплаты товаров и услуг. Как сообщил директор департамента информации и коммуникаций – пресс-службы Национального банка Асан Ахметжан, если в 2020 году их доля в розничной торговле составляла 57%, то по итогам 2025-го достигла почти 90%.

Фото пресс-службы Нацбанка

Столь быстрый рост обусловлен сразу несколькими факторами. В Казахстане динамично развивается платежная инфраструктура, одновременно меняется покупательское поведение населения: граждане все чаще пользуются финансовыми услугами дистанционно. Дополнительным стимулом служит широкое применение банками различных программ лояльности, в том числе кешбэка.

При этом переход от наличных расчетов к безналичным нельзя рассматривать исключительно с точки зрения сокращения расходов на выпуск, транспортировку, хранение и обработку наличных денег. «Цифра» тоже требует затрат. Банкам и другим участникам рынка необходимо развивать информационные системы и каналы связи, поддерживать инфраструктуру, обеспечивающую возможность проведения безналичных операций.

Вместе с тем развитие платежного рынка дает широкий экономический эффект. Расширение безналичных расчетов способствует повышению доступности финансовых услуг для населения, увеличивает скорость проведения операций и делает платежи удобнее. Еще одним результатом становится повышение прозрачности финансовых потоков.

Мобильные приложения банков позволяют клиентам получать практически полный спектр финансовых и целый ряд нефинансовых услуг. Гражданам уже не обязательно посещать банковские отделения или физические торговые точки для проведения значительной части операций, что позволяет экономить время.

Параллельно с распространением привычных безналичных расчетов Казахстан расширяет применение цифрового тенге. Национальный банк совместно с Правительством ведет работу по его использованию прежде всего в тех сферах, где существует наибольшая потребность в программируемых расчетах. В первую очередь речь идет о расходовании государственных бюджетных средств. Основной задачей называется повышение эффективности и прозрачности их использования.

Работа проводится в соответствии с утвержденными Правительством дорожными картами. Они предусматривают несколько направлений применения цифрового тенге: это государственные закупки, строительство дорог, кредитование и субсидирование, а также налоговое администрирование. В последнем случае речь, в частности, идет об оплате НДС в цифровых тенге.

Для реализации этих сценариев к платформе цифрового тенге уже подключены девять банков. В них юридическим лицам доступно открытие цифровых счетов.

Параллельно Национальный банк совместно с банками второго уровня занимается разработкой розничных механизмов использования цифрового тенге гражданами и бизнесом. Одно из направлений – его интеграция с сервисами межбанковских QR-платежей Национальной цифровой финансовой инфраструктуры. Это позволит использовать цифровой тенге при платежах через POS-терминалы, осуществлении переводов и других операциях.

Несмотря на стремительное распространение безналичных способов оплаты и появление цифрового тенге, традиционные деньги также находятся в обращении.

– Каждый гражданин вправе самостоятельно выбирать наиболее удобную для него форму национальной валюты и способ осуществления платежей. В этой связи стратегия Национального банка основывается на сохранении свободы выбора формы расчетов для населения при развитии безналичной и цифровой инфраструктуры для обеспечения удобства платежей при одновременном обеспечении бесперебойности работы платежных систем, – подчеркнул Асан Ахметжан.

Отдельное значение имеет распространение QR- и мобильных платежей в предпринимательской среде. В Национальном банке отмечают, что расширение безналичных расчетов способствует сокращению наличного оборота и повышению прозрачности расчетов субъектов бизнеса.

Таким образом, развитие платежного рынка идет сразу по нескольким направлениям: расширяется дистанционное предоставление финансовых услуг, совершенствуется инфраструктура безналичных расчетов, внедряется цифровой тенге и прорабатывается его использование как в государственных финансах, так и в повседневных операциях граждан и бизнеса.

#финансовый рынок #безналичные платежи #Асан Ахметжан

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