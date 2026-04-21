От политических деклараций – к конкретным действиям

Лилия Сыздыкова

Итоги саммита окажут существенное влияние на продвижение экологической повестки

фото Игоря Бургандинова

Региональный экологичес­кий саммит, прошедший в Астане 22–24 апреля, стал масштабной площадкой, объединившей политических лидеров, международные организации, ученых, экспертов, представителей госорганов и бизнеса из десятков стран для обсуждения вопросов устойчивого развития Центральной Азии и поиска решений глобальных экологических проб­лем.

Инициатива проведения RES 2026 принадлежит Президенту Касым-Жомарту Токаеву (впервые эту идею он озвучил еще в 2023 году). Важное начинание было поддержано Организацией Объединенных Наций, в партнерстве с которой саммит и был организован. Крупнейшие агентства в структуре ООН, такие как ВОЗ, ПРООН, ЮНЕП, ЮНИСЕФ, ЮНИДО, ЮНЕСКО, ФАО, ВМО, Добровольцы ООН и многие другие, принимали непосредственное участие в подготовке и проведении RES 2026.

Присоединились к RES 2026 и многие другие международные структуры и организации, в том числе ОЭСР, ШОС, ОТГ, СВМДА, ОБСЕ, ОЭС, АБР, ЕБРР, Всемирный банк. Пленарная сессия, задавшая тон всему саммиту, сос­тоялась с участием президентов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Турк­менистана, Армении, Монголии и Грузии, Премьер-министра Азербайджана.

В мероприятиях в рамках RES приняли участие руководители экологических ведомств стран Центральной Азии, а также Армении, Азербайджана, Грузии, Германии, Беларуси, Турции, Италии, Китая, Камбоджи, Сербии, Монголии, Хорватии, Японии, Афганистана, России и других.

Таким образом, география участников, масштаб вопросов и проблем, включенных в повестку, сделали саммит мероприятием глобального значения.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем программном выс­туплении подчеркнул широкое влияние экологических проблем фактически на все сферы жизни государств и обществ. Поэтому и меры для решения этих вопросов должны быть соразмерными по масштабу и важности.

«Данный саммит напоминает, что защита нашей планеты – общая ответственность всего человечества. ...Это не только экологическая задача, это высокий моральный долг, экономическая необходимость и стратегический приоритет во имя сохранения мира и стабильности. В этом духе наше общее видение устойчивого будущего должно опираться на следующие ключевые принципы: ответственность перед нашими гражданами и будущими поколениями; сотрудничество, выходящее за рамки границ и секторов; справедливость в дос­тупе к ресурсам, технологиям и возможностям; практические меры, приносящие осязаемые результаты, и, наконец, солидарность между странами, независимо от их размера или уровня развития», – заявил Глава государства, выступая на открытии RES 2026.

Этот подход не просто лег в основу концепции саммита, но и отразился на его практической работе. На полях многочисленных тематических сессий, заседаний круглых столов, дискуссионных площадок и семинаров поднимался самый широкий спектр тем. Обсуждения были сконцент­рированы не только на том, чтобы обозначить ключевые вызовы и угрозы, но и понять, что нужно делать здесь и сейчас, чтобы двигаться к решению имеющихся проблем.

Главным итогом RES 2026 стало принятие Декларации глав государств «Экологическая солидарность Центральной Азии». Лидеры стран региона подтвердили намерение активизировать усилия по выработке совместных подходов и решений в рамках многосторонних экологических процессов, включая переговоры по биоразнообразию, управлению химическими веществами и отходами, борьбе с загрязнением пластиком, улучшению качества атмосферного воздуха, противодействию деградации земель и опустыниванию, а также продвижению консолидированной позиции стран региона на ключевых международных платформах.

В декларации, в частности, отражена инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной организации по воде в структуре ООН. Примечательно, что в рамках ​саммита был дан старт консультациям по данной теме – представители казахстанской стороны, ООН, международные эксперты обсудили конкретные подходы по формированию новой многосторонней архитектуры управления водными ресурсами.

Вода, пожалуй, стала самой «популярной» темой саммита: дефицит водных ресурсов, их сохранение, управление ими, таяние ледников, использование трансграничных рек и возможнос­тей гидроэнергетики – все эти вопросы активно обсуждались участниками мероприятия.

В том числе в рамках RES 2026 прошло заседание глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, которое завершило трехлетнее председательство РК в МФСА. На встрече лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили пути решения экологических проблем уникального водоема, подтвердив стремление к дальнейшему практическому сотрудничеству в данной сфере. По итогам саммита МФСА было принято решение об объявлении 26 марта Международным днем Аральского моря, рек Амударьи и Сырдарьи.

Также в рамках RES 2026 прошла восьмая Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата (ЦАКИК) – это ключевая региональная платформа для диалога, координации и выработки совместных решений по вопросам климатической политики, адаптации, смягчения последствий изменения климата и климатического финансирования. В ее рамках, в частности, обсуждалась подготовка к предстоящему COP 31 в Турции.

На саммите принят ряд инвес­тиционных соглашений и меморандумов о стратегическом партнерстве. В частности, зак­лючено Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между Правительством РК и Программой ООН по окружаю­щей среде, предусматривающее создание Регионального экологического хаба в Алматы.

Подписан Меморандум о взаимо­понимании по созданию страновой инвестиционной платформы энергетического перехода Казахстана QaJET между Минис­терством энергетики РК, Минис­терством экологии и природных ресурсов РК и Европейским банком реконструкции и развития. До 2035 года планируется ввести не менее 10 ГВт мощностей ВИЭ, привлечь около 20 млрд долларов инвестиций и сократить выб­росы более чем на 20 млн тонн ежегодно.

Также, по данным Минэкологии, в первые дни выставки зеленых технологий RES 2026 EXPO (тематическая выставка, проходившая параллельно с саммитом) подписано 17 документов на сумму свыше 2,3 млрд долларов. Основной объем инвестиций направлен на развитие ВИЭ, управление отходами, проекты декарбонизации промышленности и производство удобрений.

Отдельно стоит обратить внимание на то, что организаторы саммита сделали большой акцент на вовлеченность молодого поколения в его работу. Экоактивисты даже представили заявление от имени молодежи Центральной Азии к RES 2026 как знак готовности действовать, а также как призыв усилить голос молодых людей при обсуждении ключевых вопросов экологичес­кой повестки.

Проведенный в Астане саммит стал важным международным событием, итоги которого, без сомнений, окажут серьезное влияние на продвижение экологической повестки не только на региональном, но и на глобальном уровне. RES 2026 четко продемонстрировал: современные климатические и экологические вызовы взаимо­связаны и затрагивают интересы всех государств вне зависимости от их географического положения и уровня развития. Эти угрозы не признают государственных границ и требуют консолидированного международного ответа.

Преодоление экологического кризиса должно стать объединяющей повесткой, способной сплотить страны для сотрудничества и практических совместных действий.

