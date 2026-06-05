От посадки лесов до контроля над промышленными выбросами

Завершается работа над поправками в Экологический кодекс, которые вступят в силу с 1 июля

фото из личного архива А. Сагандыковой

Ожидается, что изменения позволят повысить эффективность экологического регулирования, усилить ответственность природопользователей и усовершенствовать механизмы охраны окружающей среды. О проводимой реформе рассказала накануне профессионального праздника защитников природы депутат Мажилиса Парламента, руководитель рабочей группы по поправкам в Экологический кодекс Ажар САГАНДЫКОВА.

– Ажар Бахитовна, в чем суть изменений, содержащихся в поправках к действующему Экологическому кодексу, и какие важные проблемы они призваны решить?

– Проблемы экологии давно вышли за рамки исключительно профессиональной повестки. Это вопрос качества жизни каждого человека, здоровья населения и устойчивого развития. Именно поэтому совершенствование экологичес­кого законодательства остается одним из ключевых направлений государственной политики.

Поправки в Экологический кодекс, которые сегодня рассматриваются в Мажилисе, направлены на формирование более современной, прозрачной и эффективной системы экологического регулирования. Они предусматривают развитие цифрового мониторинга эмиссии промышленных выбросов, усиление контроля над загрязнением окружающей среды, совершенствование механизмов управления отходами, а также повышение экологической ответственности субъектов бизнеса.

Главная задача сейчас – не просто реа­гировать на уже возникшие экологичес­кие проблемы, а создавать условия для их своевременного предупреждения, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду и здоровье граждан.

– Предусматривают ли новые нормы дополнительные механизмы сохранения биологического разно­образия?

– Безусловно. Сегодня сохранение био­разнообразия – не только экологическая задача, но и вопрос национальной безо­пасности. Поэтому нужно охранять отдельные редкие и исчезающие виды и обеспечивать целостность природных комплексов, их способность к самовосстановлению.

Важно, что численность редких видов животных благодаря ряду принятых государственных программ продолжает расти. Положительную динамику уже демонстрируют такие виды, как архары, джейраны, куланы, тугайные олени, дрофы-красотки.

Также ярким примером системного подхода может служить реинтродукция туранского тигра. Еще несколько лет назад эта инициатива казалась практически нереализуемой, но сегодня в Казахстане созданы все необходимые условия для восстановления популяции одного из самых величественных хищников планеты.

– Затрагивают ли поправки в Экологический кодекс вопросы восстановления экосистем?

– Не секрет, что на протяжении многих десятилетий человечество потребляло природные ресурсы быстрее, чем природа успевала их восполнить. И сегодня перед нами стоит задача – максимально восстановить этот баланс. Предлагаемые поправки создают дополнительные возможности для осуществления проектов по лесоразведению и озеленению, восстановлению деградированных земель, а также развитию климатических инициатив. Эта работа уже начата, в том числе и благодаря принятой в декабре прошлого года Концепции по сохранению биоразнообразия.

В рамках реализации задачи по высадке двух миллиардов деревьев до 2027 года в 2025-м на территории государственного лесного фонда было высажено 498 миллионов сеянцев при плане 371 миллион.

А в целом за период с 2021 по 2025 год в республике было высажено 1 648,4 миллиона деревьев на площади 1 074 тысячи гектаров. Считаю это хорошим показателем.

– Какие изменения ожидают дальнейшую реализацию крупных промышленных и инфраструктурных проектов?

– Любое развитие должно основываться на разумных процессах. Конечно, мы как страна заинтересованы в новых заводах, дорогах и инвестициях, но не ценой уничтожения природы. Именно поэтому экологическая оценка проектов остается обязательным элементом принятия решений.

Одновременно возрастает роль научных исследований, экологического мониторинга и оценки воздействия хозяйственной деятельности на экосистемы, включая растительный и животный мир. Такой подход позволяет своевременно выявлять и минимизировать возможные экологические риски.

Наша рабочая группа как раз работает над поправками, направленными на снижение загрязнения воздуха. Их суть заключается в том, что предприятия с более высокими объемами выбросов будут платить больше, чем компании, которые минимизируют свое воздействие на окружающую среду.

– Будет ли поправками охвачен воп­рос развития переработки отходов и строительства мусороперерабатывающих заводов?

– Сегодня в Казахстане ежегодно образуются миллионы тонн отходов, значительная часть которых по-прежнему отправляется на полигоны. При этом во многих странах отходы давно рассмат­риваются как вторичное сырье и источник новых рабочих мест, инвестиций и технологий.

Поэтому развитие отрасли переработки отходов, строительство современных мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов, внедрение принципов раздельного сбора мусора остаются одними из ключевых направлений государственной экологической политики.

При этом нужно понимать: важно не просто строить новые предприятия, а создавать полноценную систему экономики замкнутого цикла, где отходы возвращаются в производство в качестве ресурса. Такой подход позволит снизить нагрузку на окружающую среду, сократить количество свалок, улучшить санитарное состояние населенных пунк­тов и повысить качество жизни.

Следует отметить, что в стране уже есть небольшие предприятия, занимающиеся переработкой. Например, в 2025 году введены в эксплуатацию два объекта по переработке автомобильных шин (ТОО «Еділ и компания», Костанайская область, стоимостью 354,5 миллиона тенге; ТОО «Эко Шина», Шымкент, стоимостью 500 миллионов тенге), реализован проект по сортировке ТБО (ТОО «Рудный-АБАТ-2006», Костанайская область, стои­мостью 311,8 миллиона тенге).

На первый взгляд это немного. Но вмес­те с тем важно понимать, что ни один завод, ни одно предприятие не смогут решить проблему переработки ТБО в одиночку. Необходим комплекс мер, в том числе участие самих граждан. Ведь экологическая культура начинается с каждого из нас, с готовности сортировать отходы, как это делают жители других стран, ответственно относиться к потреблению и осознавать, что чистота страны зависит не только от государства, но и от поведения общества.

Только совместными усилиями государства, бизнеса и граждан можно добиться реальных изменений в этой сфере.