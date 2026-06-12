На стороне природы

фото предоставлено прокуратурой ВКО

Во вступающем в силу с июля новом Основном законе забота о природе выделена в отдельную норму. В статье 37 Конституции сказано: «Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу, бережно относиться к природным богатствам. Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, окружающей среде, влечет ответственность в соответствии с законом».

По словам специализированного природоохранного прокурора Восточно-Казахстанской области Александра Акулова, для регио­на, богатого запасами цветных металлов, черное старательство и самовольные разработки являются серьезной проблемой. Нарушаются права государства на недра, сносится плодородный слой, образовываются многочис­ленные карьеры. Экология в минусе, для жизни и здоровья людей возникают угрозы. В связи с этим правоохранительные органы приняли решение создать рабочую группу, которая при координации надзорного органа регулярно проводит рейды.

– Мы используем дроны и данные спутников, – рассказал природоохранный прокурор. – С помощью геоинформационных систем сравниваем границы лицензированных участков с фактическими зонами добычи. Анализируем отчеты по налогам и недропользованию, чтобы исключить несоответствие между объемами добычи, переработки и реализации. Когда речь идет о труднодоступных горных районах, можем использовать вертолет.

Серьезную поддержку оказывает неравнодушное местное население. Зачастую именно жители сообщают о появлении тяжелой техники и несанкционированной разработке на отдаленных участках. Фото- и видеосъемка, которой делятся люди, впоследствии используется как доказательная база, их показания – как элемент расследования. Как отметил глава природоохранного надзорного органа, помощь населения повышает эффективность контроля за использованием природных ресурсов.

За последние годы рабочей группой выявлен ряд фактов самовольной добычи недр, в том числе драгметаллов. Например, в 2024 году в Курчумском районе сотрудники столкнулись с ситуа­цией, когда недропользователь, имея право только на разведку, фактически вел добычу драгоценных металлов. Экологический ущерб превысил 475 млн тенге. Суд приговорил руководителя предприятия к четырем годам лишения свободы, с него взыскан причиненный ущерб. В 2025 году рабочей группой зарегистрировано пять уголовных дел, по которым установлен ущерб на сумму свыше 1,6 млрд тенге. По трем из них следственные действия уже завершены и материалы направлены в суд. Еще два дела находятся в производстве.

В этом году, в апреле, в ходе рейдовых мероприятий в Курчумском районе на участке Көлшілік Маралдинского сельского округа прокуроры совместно с сотрудниками КНБ и Курчумского лесного хозяйства выявили очередной факт незаконной добычи золота. Черные старатели использовали тяжелую специализированную технику и спутниковую связь. На месте изъяты гусеничный экс­каватор, автомобиль, мотоцикл, дорогостоящие металлоискатели, ручной инструмент и прочее оборудование. Задержаны четверо, в том числе незаконно находящийся в области гражданин Узбекистана.

– По данному факту отделом полиции Курчумского района зарегистрировано уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства. – отметил прокурор. – Работа продолжается.

По словам Александра Акулова, с наступлением теплого периода так называемые черные старатели активизировались. При этом незаконная добыча гравия, минералов, руды драгоценных металлов наносит колоссальный ущерб окружающей среде. В результате несанкционированных горных работ нарушается целостность почвенного покрова, изменяется ландшафт, уничтожается растительность, сокращаются места оби­тания животных и птиц. Добыча золотосодержащих руд нередко сопровождается загрязнением водных объектов взвешенными частицами и химическими веществами. Кроме того, идет почвенная эрозия, изменяются русла рек, ухудшается качество не только поверхностных, но и подземных вод. Природе причиняется долгосрочный экологический ущерб, и за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Как заключил глава специализированного надзорного органа, системная работа по выявлению незаконной добычи недр будет продолжена. Прокуроры не устают напоминать гражданам о необходимости соблюдения требований законодательства. Если жители области располагают информацией о противоправных действиях, они могут обратиться в природоохранную прокуратуру области или полицию.