На стороне природы

Экология
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Принципиальность правоохранительных органов плюс неравнодушие местного населения служат щитом от незаконной разработки недр

фото предоставлено прокуратурой ВКО

Во вступающем в силу с июля новом Основном законе забота о природе выделена в отдельную норму. В статье 37 Конституции сказано: «Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу, бережно относиться к природным богатствам. Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, окружающей среде, влечет ответственность в соответствии с законом».

По словам специализированного природоохранного прокурора Восточно-Казахстанской области Александра Акулова, для регио­на, богатого запасами цветных металлов, черное старательство и самовольные разработки являются серьезной проблемой. Нарушаются права государства на недра, сносится плодородный слой, образовываются многочис­ленные карьеры. Экология в минусе, для жизни и здоровья людей возникают угрозы. В связи с этим правоохранительные органы приняли решение создать рабочую группу, которая при координации надзорного органа регулярно проводит рейды.

– Мы используем дроны и данные спутников, – рассказал природоохранный прокурор. – С помощью геоинформационных систем сравниваем границы лицензированных участков с фактическими зонами добычи. Анализируем отчеты по налогам и недропользованию, чтобы исключить несоответствие между объемами добычи, переработки и реализации. Когда речь идет о труднодоступных горных районах, можем использовать вертолет.

Серьезную поддержку оказывает неравнодушное местное население. Зачастую именно жители сообщают о появлении тяжелой техники и несанкционированной разработке на отдаленных участках. Фото- и видеосъемка, которой делятся люди, впоследствии используется как доказательная база, их показания – как элемент расследования. Как отметил глава природоохранного надзорного органа, помощь населения повышает эффективность контроля за использованием природных ресурсов.

За последние годы рабочей группой выявлен ряд фактов самовольной добычи недр, в том числе драгметаллов. Например, в 2024 году в Курчумском районе сотрудники столкнулись с ситуа­цией, когда недропользователь, имея право только на разведку, фактически вел добычу драгоценных металлов. Экологический ущерб превысил 475 млн тенге. Суд приговорил руководителя предприятия к четырем годам лишения свободы, с него взыскан причиненный ущерб. В 2025 году рабочей группой зарегистрировано пять уголовных дел, по которым установлен ущерб на сумму свыше 1,6 млрд тенге. По трем из них следственные действия уже завершены и материалы направлены в суд. Еще два дела находятся в производстве.

В этом году, в апреле, в ходе рейдовых мероприятий в Курчумском районе на участке Көлшілік Маралдинского сельского округа прокуроры совместно с сотрудниками КНБ и Курчумского лесного хозяйства выявили очередной факт незаконной добычи золота. Черные старатели использовали тяжелую специализированную технику и спутниковую связь. На месте изъяты гусеничный экс­каватор, автомобиль, мотоцикл, дорогостоящие металлоискатели, ручной инструмент и прочее оборудование. Задержаны четверо, в том числе незаконно находящийся в области гражданин Узбекистана.

– По данному факту отделом полиции Курчумского района зарегистрировано уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства. – отметил прокурор. – Работа продолжается.

По словам Александра Акулова, с наступлением теплого периода так называемые черные старатели активизировались. При этом незаконная добыча гравия, минералов, руды драгоценных металлов наносит колоссальный ущерб окружающей среде. В результате несанкционированных горных работ нарушается целостность почвенного покрова, изменяется ландшафт, уничтожается растительность, сокращаются места оби­тания животных и птиц. Добыча золотосодержащих руд нередко сопровождается загрязнением водных объектов взвешенными частицами и химическими веществами. Кроме того, идет почвенная эрозия, изменяются русла рек, ухудшается качество не только поверхностных, но и подземных вод. Природе причиняется долгосрочный экологический ущерб, и за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Как заключил глава специализированного надзорного органа, системная работа по выявлению незаконной добычи недр будет продолжена. Прокуроры не устают напоминать гражданам о необходимости соблюдения требований законодательства. Если жители области располагают информацией о противоправных действиях, они могут обратиться в природоохранную прокуратуру области или полицию.

#регионы #экология #природа #охрана

Популярное

Все
Великий писатель земли кыргызской
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Феномен Шакиры
Под цифровым шаныраком
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
На стороне природы
Подземные хроники Кангюя
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казахстана
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

От посадки лесов до контроля над промышленными выбросами
От политических деклараций – к конкретным действиям
Выбросы в атмосферу контролируются
Микропластик – макропоследствия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]