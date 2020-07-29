От ремонта до стройки

Государство принимает необходимые меры для развития отечественной строительной индустрии. Емкость рынка стройматериалов, используемых при возведении жилых и производственных зданий, социальных объектов, инфраструктуры, по данным МИИР РК, составляет 934 млрд тенге.

Индустрия строительных материалов – один из приоритетных секторов экономики, занимающий 6% в сфере обрабатывающей промышленности. Выступая материальной базой для строительства, она существенно влияет на темпы роста в смежных отраслях экономики и социальное состоя­ние общест­ва в целом.

Стройматериалы производят 1 965 предприятий во всех регионах страны. Отрасль обеспечивает работой более 29 тыс. человек.

Объем производства строительных материалов в денежном выражении за последнее десятилетие увеличился более чем в 3 раза – со 176 млрд тенге до 586 млрд. В последние годы данный сектор стабильно входит в топ-пятерку ведущих отраслей, уступая лишь пищепрому, электроэнергетике и машиностроению.

Оптимизм с оговоркой

На старте реализации ГПИИР Казахстан испытывал дефицит основных строительных материа­лов. Значительный рост объема производства основных их видов пришелся на 2011–2014 годы,

когда темп прироста в среднем составлял порядка 20%. Теперь же доля стройматериалов отечественного производства сос­тавляет 63%.

К примеру, только в Жамбылской области во второй пятилетке было запущено несколько новых предприятий. ТОО «Каз­УпакТрейд» наладило производство гипса и гипсокартона, ТОО «Полиэтилен-Агро» – полиэтиленовой пленки (300 тонн в год), АО «Жамбылгипс» – сухих строительных смесей и гипсовых изделий (270 тыс. тонн).

Стройиндустрия Актюбинской области пополнилась заводами по выпуску металлоконструкций, металлоизделий и сэндвич-панелей ТОО «Улан Компаниясы», травмобезопасных пок­рытий ТОО «Talan Technology», лакокрасочных материалов ТОО «БауМас­тер International».

В настоящее время в респуб­лике производятся все основные виды строительных материа­лов, изделий и конструкций. Действуют цементные и кирпичные заводы, по выпуску арматуры, красок, сухих строи­тельных смесей и керамических изделий.

В каждом регионе есть предприятия, которые снабжают строителей товарным бетоном и изделиями из него. В первую очередь налажен выпуск материалов из природного сырья – извести, асбеста, гипса, глины, цемента, а кроме того, готового бетона, бетонных изделий, сухих строительных смесей, гипсокартона, полимерных труб и теплоизоляционных материа­лов. В них потребность местного рынка удовлетворена в пределах 75–100%.

Несмотря на то что освоено производство керамической плитки, пластмассовых труб, металлочерепицы, столярных изделий из пластика, сухих смесей, отрасль ограничена в ассортименте. Такие товары, как санитарно-технические, лакокрасочные и теплоизоляционные изделия, стекло листовое, прак­тически не выпускаются отечественными производителями.

Необходимого сырья для производства цемента, кирпича, бетонных изделий, минеральной теплоизоляции, керамических плит, сухих строительных смесей, листового стекла в республике хватит на десятки и даже сотни лет. Например, разведанные запасы стекольных песков в Казахстане превышают 40 млн тонн, объем пригодных для стекольной промышленности известняков оценивается в 15 млн тонн. Между тем за 4 месяца текущего года было импортировано почти 28 тыс. тонн неармированного стекла. Потребность внутреннего рынка в лаках и красках, напольных покрытиях, керамической плитке, отдельных видах теплоизоляционных и кровельных материалов, пластиковых труб и различных инструментах все еще покрывается за счет импорта из стран Европы, Азии, СНГ. С января по апрель в страну завезено более 20 тыс. тонн огнеупорных кирпичей, плиток и блоков, почти 6 тыс. тонн плит, пленки, фольги из полимерных материалов, более 3 тыс. тонн обоев и 31 тыс. тонн облицовочной плитки и плит для мощения. Принимаемые государством меры повлияли на рост объемов производства основных видов строительных материалов, изделий и конструкций. Даже продолжающееся распространение коронавируса пока не оказало существенного влияния на отрасль. Рост в строительстве сопровождается увеличением производства отечественных строительных материалов. Их выпуск за 5 месяцев нынешнего года увеличился на 12,3%.