От ремонта до стройки

Государство принимает необходимые меры для развития отечественной строительной индустрии. Емкость рынка стройматериалов, используемых при возведении жилых и производственных зданий, социальных объектов, инфраструктуры, по данным МИИР РК, составляет 934 млрд тенге.
Индустрия строительных материалов – один из приоритетных секторов экономики, занимающий 6% в сфере обрабатывающей промышленности. Выступая материальной базой для строительства, она существенно влияет на темпы роста в смежных отраслях экономики и социальное состояние общества в целом.
Стройматериалы производят 1 965 предприятий во всех регионах страны. Отрасль обеспечивает работой более 29 тыс. человек.
Объем производства строительных материалов в денежном выражении за последнее десятилетие увеличился более чем в 3 раза – со 176 млрд тенге до 586 млрд. В последние годы данный сектор стабильно входит в топ-пятерку ведущих отраслей, уступая лишь пищепрому, электроэнергетике и машиностроению.
Оптимизм с оговоркой
На старте реализации ГПИИР Казахстан испытывал дефицит основных строительных материалов. Значительный рост объема производства основных их видов пришелся на 2011–2014 годы,
когда темп прироста в среднем составлял порядка 20%. Теперь же доля стройматериалов отечественного производства составляет 63%.
К примеру, только в Жамбылской области во второй пятилетке было запущено несколько новых предприятий. ТОО «КазУпакТрейд» наладило производство гипса и гипсокартона, ТОО «Полиэтилен-Агро» – полиэтиленовой пленки (300 тонн в год), АО «Жамбылгипс» – сухих строительных смесей и гипсовых изделий (270 тыс. тонн).
Стройиндустрия Актюбинской области пополнилась заводами по выпуску металлоконструкций, металлоизделий и сэндвич-панелей ТОО «Улан Компаниясы», травмобезопасных покрытий ТОО «Talan Technology», лакокрасочных материалов ТОО «БауМастер International».
В настоящее время в республике производятся все основные виды строительных материалов, изделий и конструкций. Действуют цементные и кирпичные заводы, по выпуску арматуры, красок, сухих строительных смесей и керамических изделий.
В каждом регионе есть предприятия, которые снабжают строителей товарным бетоном и изделиями из него. В первую очередь налажен выпуск материалов из природного сырья – извести, асбеста, гипса, глины, цемента, а кроме того, готового бетона, бетонных изделий, сухих строительных смесей, гипсокартона, полимерных труб и теплоизоляционных материалов. В них потребность местного рынка удовлетворена в пределах 75–100%.
Несмотря на то что освоено производство керамической плитки, пластмассовых труб, металлочерепицы, столярных изделий из пластика, сухих смесей, отрасль ограничена в ассортименте. Такие товары, как санитарно-технические, лакокрасочные и теплоизоляционные изделия, стекло листовое, практически не выпускаются отечественными производителями.