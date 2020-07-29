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От ремонта до стройки
Марина Демченко

Государство принимает необходимые меры для развития отечественной строительной индустрии. Емкость рынка стройматериалов, используемых при возведении жилых и производственных зданий, социальных объектов, инфраструктуры, по данным МИИР РК, составляет 934 млрд тенге.

Индустрия строительных материалов – один из приоритетных секторов экономики, занимающий 6% в сфере обрабатывающей промышленности. Выступая материальной базой для строительства, она существенно влияет на темпы роста в смежных отраслях экономики и социальное состоя­ние общест­ва в целом.

Стройматериалы производят 1 965 предприятий во всех регионах страны. Отрасль обеспечивает работой более 29 тыс. человек.

Объем производства строительных материалов в денежном выражении за последнее десятилетие увеличился более чем в 3 раза – со 176 млрд тенге до 586 млрд. В последние годы данный сектор стабильно входит в топ-пятерку ведущих отраслей, уступая лишь пищепрому, электроэнергетике и машиностроению.

Оптимизм с оговоркой

На старте реализации ГПИИР Казахстан испытывал дефицит основных строительных материа­лов. Значительный рост объема производства основных их видов пришелся на 2011–2014 годы,
когда темп прироста в среднем составлял порядка 20%. Теперь же доля стройматериалов отечественного производства сос­тавляет 63%.

К примеру, только в Жамбылской области во второй пятилетке было запущено несколько новых предприятий. ТОО «Каз­УпакТрейд» наладило производство гипса и гипсокартона, ТОО «Полиэтилен-Агро» – полиэтиленовой пленки (300 тонн в год), АО «Жамбылгипс» – сухих строительных смесей и гипсовых изделий (270 тыс. тонн).

Стройиндустрия Актюбинской области пополнилась заводами по выпуску металлоконструкций, металлоизделий и сэндвич-панелей ТОО «Улан Компаниясы», травмобезопасных пок­рытий ТОО «Talan Technology», лакокрасочных материалов ТОО «БауМас­тер International».

В настоящее время в респуб­лике производятся все основные виды строительных материа­лов, изделий и конструкций. Действуют цементные и кирпичные заводы, по выпуску арматуры, красок, сухих строи­тельных смесей и керамических изделий.

В каждом регионе есть предприятия, которые снабжают строителей товарным бетоном и изделиями из него. В первую очередь налажен выпуск материалов из природного сырья – извести, асбеста, гипса, глины, цемента, а кроме того, готового бетона, бетонных изделий, сухих строительных смесей, гипсокартона, полимерных труб и теплоизоляционных материа­лов. В них потребность местного рынка удовлетворена в пределах 75–100%.

Несмотря на то что освоено производство керамической плитки, пластмассовых труб, металлочерепицы, столярных изделий из пластика, сухих смесей, отрасль ограничена в ассортименте. Такие товары, как санитарно-технические, лакокрасочные и теплоизоляционные изделия, стекло листовое, прак­тически не выпускаются отечественными производителями.

Необходимого сырья для производства цемента, кирпича, бетонных изделий, минеральной теплоизоляции, керамических плит, сухих строительных смесей, листового стекла в республике хватит на десятки и даже сотни лет. Например, разведанные запасы стекольных песков в Казахстане превышают 40 млн тонн, объем пригодных для стекольной промышленности известняков оценивается в 15 млн тонн. Между тем за 4 месяца текущего года было импортировано почти 28 тыс. тонн неармированного стекла.

Потребность внутреннего рынка в лаках и красках, напольных покрытиях, керамической плитке, отдельных видах теплоизоляционных и кровельных материалов, пластиковых труб и различных инструментах все еще покрывается за счет импорта из стран Европы, Азии, СНГ.

С января по апрель в страну завезено более 20 тыс. тонн огнеупорных кирпичей, плиток и блоков, почти 6 тыс. тонн плит, пленки, фольги из полимерных материалов, более 3 тыс. тонн обоев и 31 тыс. тонн облицовочной плитки и плит для мощения.

Принимаемые государством меры повлияли на рост объемов производства основных видов строительных материалов, изделий и конструкций. Даже продолжающееся распространение коронавируса пока не оказало существенного влияния на отрасль. Рост в строительстве сопровождается увеличением производства отечественных строительных материалов. Их выпуск за 5 месяцев нынешнего года увеличился на 12,3%.

За это время увеличили объемы заводы по выпуску портланд­цемента (+5,6%), товарного бетона (+21%), кирпичей керамических неогнеупорных (+3,5%), кирпичей силикатных (+28,1%), шлаковаты (+10,6%). Вместе с тем выпуск гипсокартона, огнеупорных изделий, извести и гипса пошел на спад.

Отечественными предприятия­ми производится стройматериа­лов на сумму 586 млрд тенге, а импортируется республикой – на 348 млрд. Таким образом, доля импортных строительных материалов на внутреннем рынке составляет 37% от общей пот­ребности.

Сохраняющийся импорт стройматериалов все еще сдерживает использование производственного потенциала предприятий. Они фактически загружены в среднем на 56%. Наиболее заняты мощности заводов по производству цемента (59%), керамических плиток (100%), ниже среднего – по выпуску труб, трубок и их фитингов из пластмасс (31%), строительных сборных конструкций из бетона (17%), кровельных изделий (23%).

Приведенные данные говорят о необходимости модернизации отрасли. А для этого нужны инвестиции.

Выбирай казахстанское!

– Да, рынок насыщен строи­тельными материалами, но ассортимент отечественной продукции не полностью удовлетворяет потребности современного строи­тельства. Все еще недостаточно предприятий, производящих продукцию высокой степени переработки и безупречного качества. Поэтому в рамках ГПИИР государство намерено решать актуальные проблемы, сдерживающие развитие стройиндустрии: сокращать импорт некоторых стройматериалов, загружать производственные мощности заводов, гарантировать сбыт продукции производителям, – сообщил Мархабат Жайымбетов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК.

Не секрет, что отдельные отраслевики жалуются на строи­тельные компании, которые не покупают товары у отечественных производителей, а предпочитают сотрудничать с россиянами. По словам Мархабата Жайымбетова, такие факты действительно фиксируются. Казахстан и Россия входят в Таможенный союз. Строители нередко заключают сделки с российскими поставщиками, полагаясь на качество товаров, объемы и оперативность их дос­тавки, ведь в РФ действуют транснациональные компании по выпуску стройматериалов, которые могут поставить за короткие сроки большие партии качественной продукции по конкурентным ценам.

– Основная статья затрат в общей себестоимости строительства приходится на сырье, материалы и оборудование, которые составляют почти 60%. В настоящее время предусмотрено обязательное применение заказчиками стройматериалов казахстанского производства, включенных в Реестр отечественных товаропроизводителей, в проектах, финансируемых за счет бюджета. Закон обязывает проектировщиков указывать в смете данные о происхождении всех материалов. На стадии проектирования и строительства контроль возложен на всех участников, а также на регио­нальные комиссии по местному содержанию. Помимо этого, закон о госзакупках предписывает сдавать отчет о местном содержании прежде, чем материа­лы будут оплачены, – пояснил Мархабат Жайымбетов.

Эти требования минимизируют необоснованную замену отечественных материалов на импортные, повысят эффективность работы и ответственность технадзоров и заказчиков по соб­людению местного содержания в проектах. На специальном портале размещены сводные ресурс­ные ведомости всех проектов, прошедших экспертизу. Кроме того, в рамках исполнения Комп­лексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года решается воп­рос о внесении в КоАП нормы, ужес­точающей контроль и ответственность за исполнение данных требований.

И в этом направлении есть дос­тижения: доля казахстанского содержания в жилищном строительстве по проектам, финансируемым из госбюджета, по итогам 6 месяцев этого года составила 90%, что выше уровня прошлого года на 3%.

Выгоднее, эффективнее, быстрее

Объем строительных работ за последние 11 лет (с 2008 по 2019 год) увеличился более чем в 2,5 раза – с 1,7 трлн тенге до 4,4 трлн. Такой рост был достигнут в том числе благодаря реализации государственных прог­рамм «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол».

В рамках Комплексного плана по восстановлению экономического роста в программу «Нұрлы жер» в 2020 году включен пилотный проект «5–10–20». А это означает, что строительные материалы будут востребованы как никогда.

Эти программы дали импульс развитию стройиндустрии. Кроме того, в настоящее время реализуется Дорожная карта по развитию производства строительных материалов на 2019–2021 годы.

– В нынешнем году перед нами стоит задача построить 15 миллионов квадратных метров нового жилья и 150 тысяч жилищ, в том числе из госинвестиций – 2 миллиона квадратных метров жилья (более 34,6 тысячи квартир), но распространение коронавируса может скорректировать эти планы. В первом полугодии из всех источников финансирования на эти цели направлено 769,8 миллиарда тенге инвес­тиций (рост на 26%. – Авт.), – уточнил Мархабат Жайымбетов.

С января введено в эксплуатацию 6,1 млн кв. м жилья. Всего сдано 52 282 жилых здания, из них 18 996 – индивидуальные дома.

На отечественных стройках наиболее востребованы 11 видов строительных материалов: стекло, трубы полиэтиленовые, сухие строительные смеси, арматура, плитка керамическая, теплоизоляционные материалы, керамические огнеупорные кирпичи, санфаянс, обои, кровельные материалы, лакокрасочные изделия.

– Многие из них в стране производятся, но объемов недостаточно, чтобы полностью покрыть потребность рынка. В этом году планируем запустить 8 импортозамещающих производств стоимостью 99,6 миллиарда тенге. Они будут выпускать 5 видов стройматериалов – стекло, полиэтиленовые трубы, сухие строительные смеси, арматуру и керамическую плитку – на 103 миллиарда тенге. Это позволит снизить долю импорта на внутреннем рынке в среднем на 15%. Будет создано 1 431 рабочее место, – сказал Мархабат Жайымбетов.

Планируется открыть заводы по выпуску теплоизоляционных материалов, керамических огнеупорных кирпичей, санфаянса общей мощностью 224 тыс. тонн. Импорт этих стройматериалов уменьшится на 8%.

Всего же в рамках Карты индуст­риализации в регионах реализуются 33 проекта стоимос­тью 154 млрд тенге. Ожидается, что бюджет пополнится 4,5 млрд тенге налоговых поступлений.

В 2020–2021 годах планируется запустить 7 проектов по производству кирпичей в 6 регионах (Акмолинская, Жамбылская, Туркестанская, Западно-Казах­станская области и города Шымкент, Алматы). В Актюбинской и Алматинской областях откроются 3 завода по выпуску керамических плит. В Кызылорде освоят производство стекла, в Нур-Султане – труб, в Жамбылской области – арматуры.

По словам Мархабата Жайымбетова, в июле текущего года в Нур-Султане запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди завода объемно-блочного домостроения ТОО «Мodex». Впервые в Казахстане будут строиться дома по технологии индустриального модульного домостроения в чистовой отделке, которая поз­волит сократить сроки строительства вчетверо, значительно снизить себестоимость жилья и повысить качество.

Всего планируется построить 3 очереди завода, общая проект­ная мощность которых составит 405 тыс. кв. м жилья в год. Вторая очередь будет введена в
2021-м, третья – в 2022 году. Всего на предприятии будет создано свыше 700 рабочих мест.

В этом году ТОО «Best Module» (город Атырау) начало изготавливать модульные здания и блок-контейнеры, а также запустило цех по обработке металлоконст­рукций.

Подмога для завода

Снижению стоимости отечественных стройматериалов будет способствовать открытие специальной онлайн-площадки «Маркетплейс». Она также позволит в режиме реального времени мониторить ход строительства каждого объекта и освоение средств акиматами.

Как пояснил председатель комитета, онлайн-торговля поз­волит снизить стоимость материалов на 15% и обеспечить прозрачность рынка строительных материалов. При поддержке государства онлайн-площадка позволит приобретать строительные материалы по фиксированной стоимости.

Министерство также разрабатывает инвестпаспорта на основные импортируемые строительные материалы, которые будут включать в себя исследования рынка продукции, сырья, расположение проекта, описание применяемого оборудования.

Инвестпаспорта позволят определить перспективность и экономическую целесообразность развертывания производства тех или иных стройматериалов в Казахстане.

В рамках Комплексного плана по восстановлению экономичес­кого роста поддерживаются 9 отраслей экономики, в том числе и строительство.

– В период режима чрезвычайного положения в стране Президент Касым-Жомарт Токаев поручил оказать беспрецедентную поддержку малому и среднему бизнесу. Для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики на 6 месяцев были отменены начисление и уплата налогов и других платежей из фонда оплаты труда. Предос­тавлена отсрочка по уплате всех видов налогов и других обязательных платежей, социальных платежей для субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства. Приостановлено начисление пени, принудительное взыскание налоговой и таможенной задолженности, задолженности по социальным платежам (за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска), – уточнил Мархабат Жайымбетов.

По поручению Президента РК Национальный банк совместно с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка разработал Программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Для ее реализации выделяется 600 млрд тенге. Банки второго уровня будут выдавать льготные кредиты на пополнение оборотного капитала малому и среднему бизнесу, а также индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате введения режима чрезвычайного положения, сроком до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых.

Срок освоения средств банками второго уровня составляет 3 месяца. Субъекты малого предпринимательства могут получить заем до 3 млрд тенге, индивидуальные предприниматели – до 50 млн тенге. Кроме того, на реализацию Дорожной карты бизнеса планируется направить дополнительно 84,5 млрд тенге. Предусмотрено усиление мер по поддержке предпринимательства через субсидирование и гарантирование по кредитам. Это позволит создать порядка 16 тыс. рабочих мест.

Предусмотрены дополнительные 50 млрд тенге на реализацию программы «Еңбек». В результате будет продолжено развитие массового предпринимательства, создание эффективной модели трудового посредничества и навыков, включая поддержку социально уязвимого населения.

Для защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения объемов производства цемент изъят из национального режима государственных закупок и перечня продукции, подлежащей условному выпус­ку. Допуск импортного цемента к участию в госзакупках ограничен на 2 года. Кроме того, на 6 месяцев запрещен ввоз цемента из третьих стран.

Строительные материалы включены в программу «Экономика простых вещей», которая направлена на точечное финансирование производства. Учитывая выгодность условий кредитования (6% годовых. – Авт.) для предпринимателей, ожидается значительное замещение импортируемых товаров на продукцию казахстанского производства.

В целом меры, принимаемые в условиях кризиса, обеспечат рост строительной индустрии, сохранение и увеличение рабочих мест.

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