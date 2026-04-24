От шапана до юбки-белдемше

За последние годы заметно вырос интерес к национальной одежде. Шапаны, камзолы, бешметы стали носить не только на праздники, но и в повседневной жизни. Модельеры стилизуют традиционные элементы, адаптируя их к современной моде.

В этом общем тренде особенно выделяются авторские работы этнодизайнера и скорняка из Актобе Мирамгуль Таубатыровой, которая использует меховую отделку при создании модных образов. Она занимается редким скорняжным ремеслом – пошивом меховых изделий. Специалис­тов этого профиля становится все меньше, а высокий уровень мастерства, необходимый в работе, делает профессию особенно ценной.

Секреты скорняжного дела Мирамгуль осваивала у знаменитого алматинского модельера Берика Исмаилова, к которому приехала после окончания колледжа.

– Я до сих пор помню, как Берик Абдишевич в первый день знакомства удивленно переспросил: «Ты приехала из Актобе? Это же так далеко». Видимо, его впечатлило мое желание учиться, и он предложил работать в его мастерской. Так, в первой половине дня я училась у него, а пос­ле обеда уже работала под его руководством вместе с другими мастерами, создавая костюмы для эстрадных звезд и сценичес­ких проектов, – рассказывает собеседница.

За два года она получила бесценный опыт работы с мехом: на скорняжной машинке делала тончайшие швы, при этом изучая особенности работы на сложном профессиональном оборудовании, которое требует высокой точности и сноровки; училась подбирать шкурки различных видов меха по цвету, блеску и ворсу; осваивала выкройки национальной одежды, постигала аппликацию меховых латок и машинную вышивку орнаментов.

Вернувшись в Актобе, Мирамгуль снова погрузилась в привычный ритм жизни. В местном ателье реставрировала меховые воротники, шапки, подгоняла под размер шубы, обновляла подкладки. Рутинная работа отнимала все время, и мечта о творчестве уходила на задний план.

Но однажды Мирамгуль увидела объявление о наборе специалистов по пошиву национальной одежды. В Актобе открывалась новая мас­терская «Сарқыт», которая должна была стать центром возрож­дения традиционных ремесел.

Мирамгуль решила рискнуть и отправилась на собеседование, захватив папку с эскизами. Ее портфолио и навыки работы скорняком произвели впечатление на работодателя, и ее приняли. Со временем мастерская «Сарқыт» сформировалась как творческая площадка, где работают специалисты по войлоку и меху, вышивке орнаментов, кожевенному делу и национальному ювелирному декору.

Перед мастерицами стояла задача создать изделия и интерьер в национальном стиле, опираясь на забытые традиции казахского ремесла. Для этнодизайнера это стало возможностью воплотить свою идею – возродить аутентичные казахские мотивы, переосмыс­лив их в современном дизайне. Она начала создавать авторские изделия, экспериментировать с материалами и техникой пошива.

– Мне нужна была информация, поэтому я обложилась энциклопедиями, музейным каталогом и альбомами по истории национального костюма, где подробно описаны особенности кроя, орнаменты и традиционные материалы. Покупала онлайн-уроки, проходила мастер-классы – сейчас нет ничего недоступного, было бы желание учиться. Очень спасает трехтомная энциклопедия историка-этнографа Алькея Маргулана. Она дает представление об одежде, быте, помогает воссоздавать традиционные формы, – объясняет мастерица.

Свою коллекцию дизайнерской одежды Мирамгуль начала с верх­ней одежды кочевников – шапана. Работая над ним, она опиралась на старинные изображения, буквально восстанавливая крой по фрагментам.

– Сначала кажется, что шапан – это просто свободная одеж­да. Но когда начинаешь шить, понимаешь: там все продумано до мелочей. Например, рукава делали длинными не случайно, они закрывали кисти от ветра и холода, согревали в дороге, – рассказывает дизайнер.

Чтобы подчеркнуть национальный колорит, мастер дополнила шапаны меховой отделкой.

В своей работе с мехом Мирамгуль опирается на опыт скорняка. В условиях современной мастерской она чаще работает с уже готовым мехом, уделяя особое внимание технике пошива: важно правильно выстроить направление ворса, аккуратно соединить детали так, чтобы швы оставались практически незаметными, а материал сохранял свою мягкость и естественный объем. Иногда, когда к ней попадают старые меховые изделия, она применяет и классические скорняжные приемы, восстанавливая поврежденные участки, укрепляя структуру и возвращая вещам форму, тем самым продлевая им жизнь. Именно здесь пригодился полученный опыт.

Вслед за шапаном у Мирамгуль появилась идея сшить мужской головной убор – тымақ. Она детально изучила его крой и выполнила изделие с меховой отделкой. После этого был сшит каракулевый тымақ, малақай и женский головной убор – бөрік.

В своих коллекциях Мирамгуль не боится экспериментировать с сочетанием тканей и фактур, а также с отделкой и вышивкой. В руках умелой мастерицы обрела вторую жизнь старая норковая шуба, пылившаяся годами в шкафу. Немного поэкспериментировав, она создала стильный комплект из жакета и юбки-белдемше. На спинку жакета Мирамгуль нанесла машинную вышивку прямо по меху, придав изделию выразительный характер. У практичного мастера ни один лоскут не остается без дела, каждому кусочку меха или ткани она находит новое применение. Так появилась сумка-дорба из обрезков норки.

Не менее искусно она поработала с юбкой-белдемше. Юбка с разрезами по бокам применялась для верховой езды. Раньше ее утепляли поясом из натуральной шерсти, который согревал в холодную погоду. Мирамгуль воссоздала традиционную форму юбки, соединив мех с бархатом, сохранив ее практичность и придав изделию современную эстетику. В итоге получилась элегантная юбка с мягкой меховой отделкой.

Несмотря на то что образы Мирамгуль отличаются практичностью и легко могут использоваться в повседневной жизни, ее работы не поступают в продажу. Они остаются авторскими изделиями и представляются как экспонаты на модных показах и фестивалях, где демонстрируются как современные интерпретации национальной одежды.

Таким образом, традиция, пройдя через руки мастера, продолжает жить в новом времени.