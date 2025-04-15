В честь 80-летия Победы оперный певец и велосипедист-путешественник Хурсанд Шеров поставил цель – преодолеть 3,8 тыс. км по территории Узбекистана, Казахстана и России. Он намерен финишировать 8 мая в Москве и в День Победы принять участие в военном параде на Красной площади.

Из Ташкента он взял с собой копию Знамени Победы и флаг Узбекистана. При пересечении казахстанской границы ему подарили Государственный флаг Казахстана, а при въезде на территорию РФ передадут флаг России. По маршруту следования Хурсанд-акя останавливается в знаковых исторических местах. Краткосрочные остановки он совершил и в райцентрах и городах Кызылординской области. Общественность земли Сыра с почтением встретила ветерана-велосипедиста на границе области.

– Цель веломарафона – популяризировать крепкую дружбу народов Центральной Азии и их огромный вклад в великую Победу, – говорит Хурсанд Шеров. – Так я намерен увековечить память о бессмертном подвиге фронтовиков.

Он уверен, что трудно переоценить вклад наших граж­дан в победу над фашистской Германией и милитаристской Японией в 1945 году. В период Великой Отечественной из республик Центральной Азии и Казахстана в рядах Красной армии воевали около 4 млн человек, треть из них не вернулись домой. Эти республики стали местом эвакуации промышленных предприятий, учреждений науки, культуры и образования, пристанищем для трех миллионов советских граждан, включая депортированных переселенцев из Крыма и Северного Кавказа.

В Кызылорде Хурсанд Шеров посетил Педагогический высший колледж им. Героя Советского Союза Маншук Маметовой. Путешественника встретили педагоги и студенты, а также члены областного узбекского этнокультурного центра, спортсмены. После возложения цветов и минуты молчания у памятника Маншук Маметовой состоялась теплая беседа. Гость с восхищением говорил о подвиге казахской девушки, а потом экспромтом под аккомпанемент баяна спел самую известную композицию времен войны – «Катюшу», а также пес­ню «Лучший город Земли» из репертуара Муслима Магомае­ва. Кстати, три года назад свой велопробег Ташкент – Москва – Баку он посвятил 80-летию любимого певца.

На территории Кармакшинского района Хурсанд Шеров посетил Мемориальный комплекс Коркыта-ата. Велопробег он продолжит через Актобе и Уральск, где намерен посетить родные места героев Советского Союза Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой.

А в космическом комплексе «Байконур», как сообщил начальник отдела по связям со СМИ администрации города Олег Урусов, за патриотизм и большой личный вклад в пропаганду подвига советского народа, совершенного в годы Великой Отечественной войны, приверженность идеалам единства и дружбы народов Хурсанду Шерову вручена памятная медаль «70 лет Байконуру».

Свои велопутешествия Хурсанд Шеров начал в 2013 году, проехал по всему Великому шелковому пути, побывал в сот­нях городов Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, России, Китая, Монголии и других стран. А сесть на велосипед ему пришлось, когда заболело серд­це и пропал голос. В результате он избавился от недугов, и теперь его кредо «Движение – это жизнь!».