​От теории к практике

Более 50 госслужащих приняли участие в семинаре Академии государственного управления при Президенте РК, посвященном законодательным основам и практике государственной политики общественного согласия и общенационального единства.

Как отметил, открывая семинар, заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Леонид Прокопенко, тема семинара – это базовые основы казахстанской модели мира и согласия Нурсултана Назарбаева,­ которая признана во всем мире, знать и понимать которые очень важно. И особенное значение они приоб­ретают в современных условиях глобальной нестабильности.

– Эти семинары формируют у слушателей-госслужащих целостное понимание политики в сфере межэтнических, межконфессио­нальных отношений, общест­венного согласия, и тем самым мы обеспечиваем единый алгоритм ее реализации, – отметил Леонид Прокопенко. – Кроме того, это хороший механизм обратной связи. Госслужащие всегда знают какие-то проблемные места, которые мы можем не видеть. На семинарах они нам это рассказывают, и мы получаем ценную информацию с мест, которую иногда не вытащишь через мониторинги и отчеты.

Семинар вместе с тем направлен не только на то, чтобы дать слушателям полное и масштабное теоретическое видение госполитики в сфере межэтнических отношений, но и предоставить в их распоряжение конкретные инструменты для ее реализации на практике. Например, один из его блоков посвящен социальным сетям и их роли в укреплении общест­венного согласия.

– Работа в социальных сетях – это не просто написание постов, репост публикаций или выкладывание фотографий. Она требует целенаправленной коммуникативной стратегии. У нас есть специалисты, которые могут об этом рассказать, научить, как системно выстраивать эту работу. Мы видим, что большое количество негативной информации построено на психологическом воздействии на человека и поднимает не всегда самые правильные чувства, а ведь информационное пространство напрямую связано с действиями людей в, так сказать, реальном мире, – отметила руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиат­ском регионе при АГУ Айгуль Садвокасова.

Формирование ценностных ориентиров у молодежи, изучение новелл принятых в прошлом году поправок в Закон «Об АНК», правовые аспекты деятельности в информационном поле, вопросы практического применения этнодемографических паспортов регионов и многие другие также вошли в программу семинара.

Подобные обучающие мероприятия проводятся уже около 6 лет, и за это время подготовку на них прошли почти 3,7 тыс. госслужащих. Организованный в Астане семинар – первый из семи запланированных к проведению до конца 2019 года.