От яблони Сиверса до ели Шренка

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Асет Калымов, Алматинская область

После долгих лет запустения в Иссыкском государственном дендрологическом парке началась работа по восстановлению уникальной коллекции ценных деревьев, кустарников и цветов.

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Иссыкский дендропарк, расположенный в 60 км к востоку от Алматы, не случайно называют жемчужиной Казахстана. Этот уникальный заповедник был создан еще в 1959 году, его работникам удалось акклиматизировать свыше 1 тыс. видов древесных и кустарниковых рас­тений, привезенных сюда из стран Азии, Америки, Европы и других регионов.

…Примерно в часе езды по Кульджинскому тракту в сторону Есика можно встретить малозаметный с дороги указатель с названием предприятия. Свернув направо, минут через пять мы попадаем в удивительное место, больше напоминающее сказочную рощу или оазис посреди степи.

Руководство дендропарка устроило для нас весьма познавательную экс­курсию по громадной территории хозяйства. Здесь действует лаборатория биотехнологии и селекции, в которой проводится микроклональное размножение растений методом in vitro, то есть в пробирках. Разбит опытный сад яблони Сиверса, а в теплицах выращивают саженцы декоративных и плодово-ягодных культур.

Общая площадь парка – 365,4 га, из которых, собственно, арборетум (древес­ные насаж­дения) занимает 62 га. В общем, есть где «разгуляться», то есть разводить ценные породы деревьев и цветов. И, как выяснилось, работы для дендрологов (специалистов по озеленению, селекции и лесоводству) здесь непочатый край.

– Мы применили метод кассетного выращивания тянь-шанской ели, или, как еще ее называют, ели Шренка, – вводит нас в курс дела директор РГКП «Иссыкский государственный дендрологи­ческий парк» Темирлан Мамиев. – Вначале проводили опыты в теплицах, на второй год вынесли в открытый грунт. Занимаемся также внедрением новых пород. В лаборатории разводим, к примеру, черный орех, из которого получают ценную древесину. Посадочный материал для многих растений берем здесь же, в наших садах.

Сегодня декоративные деревья, выращенные в местном питомнике, украшают парки и скверы Астаны, Алматы, а также всех областных центров республики. Кроме того, Иссыкский дендрарий – научный центр, в котором проводились масштабные исследования по сохранению и размножению яблони Сиверса с участием видных зарубежных ученых.

Известный академик-селекцио­нер Аймак Джангалиев заложил здесь коллекционный участок из 28 форм тянь-шанской дички, отобранных в резерватах Заилийского и Джунгарского Алатау.

Особое внимание потенциалу дендропарка уделяют международные эксперты. В частнос­ти, Азиатская организация сотрудничества в области лесного хозяйст­ва AFoCO со штаб-квартирой в Южной Корее вскоре планирует создать здесь учебный центр для специалистов-дендрологов из стран Центральной Азии и Монголии.

Как рассказала заведующая лабораторией биотехнологии и селекции Оксана Новак, это будет своего рода институт повышения квалификации. Рядом с дендропарком построят современный визит-центр, общежитие.

– Центр даст научную базу не только Казахстану, но и пяти соседним государствам, – подчеркивает эксперт. – Здесь можно обучать лесников, дендрологов, биологов, ботаников и даже орнитологов. В дендрарии насчитывается около 150 видов редких птиц.

В качестве базы для учебного центра рассматривались также Ботанический сад Алматы, зеленый пояс Астаны, предприятия из других регионов республики. Но лесоводы из-за рубежа выбрали Иссыкский дендропарк, поскольку в нем представлены растения, произрас­тающие во всех природных зонах Казахстана – степной, пустынной, горной, предгорной, альпийской, субальпийской. В одном месте собрано множество сортов деревьев.

– База обширная: можно диссертации писать, научные труды, вести наблюдение за растениями, – продолжает Темирлан Болатович. – Но, к сожалению, долгое время здесь вообще ничего не делалось. Не поливали даже насаждения. Дендропарк был тогда в подчинении Минис­терства образования и науки, которое не уделяло внимания его деятельности. Учреждение не получало из госбюджета ни тиына.

Таким образом, за какие-то 10–12 лет объект, являющийся, по сути, национальным достоя­нием республики, довели до ручки прежние руководители. Они пустили на самотек вопросы ухода, содержания и обследования собранной здесь уникальной коллекции растений. А ведь в нее вкладывались громадные средства и колоссальный труд нескольких поколений специалистов.

В результате уволились многие высококвалифицированные работники. За короткое время в дендропарке поменялись больше пяти директоров.

– Был случай, когда некие высокопос­тавленные экс-чиновники захотели приватизировать дендрарий, вырубить все деревья и построить на этом месте коттеджный городок, – вспомнил Темирлан Мамиев, возглавляющий госпредприя­тие последние два года. – Благо у них ничего не получилось. Ситуация начала меняться к лучшему, когда в 2018 году дендропарк перевели из подчинения Минобра­зования на баланс Комитета лесного хозяйства Минсельхоза. Позже из бюджета выделили средства. Мы сразу начали покупать технику.

По словам специалистов, здесь нужно приводить в порядок все хозяйство: восстанавливать био­группы, карту плана насаж­дений. К примеру, сейчас на грани исчезновения находится черная береза. Семена ее посеяли в теплице, есть шанс сохранить культуру из своего же посадочного материала.

Проблема лесного хозяйства заключается в том, что быстро восстановить порушенное нельзя: деревья растут очень долго. К примеру, сеянцы ели Шренка вырастают за пять лет лишь на 7 см длины. Чтобы восстановить био­группы берез, необходимо минимум 10 лет кропотливой работы.

С 2015 года дендропарк имеет статус особо охраняемой природной территории. Вскоре будут проведены лесо­устроительные работы, чтобы передать земельный участок предприятия в государственный лесной фонд. И тогда появится возможность осуществлять санитарную обрезку деревьев, чего сейчас сотрудники дендрария не имеют права делать по закону.

В общем, планов громадье. В штате предприятия сейчас 92 человека. Нынешнему руководству постепенно удается решить проблему нехватки профессио­нальных кадров.

По расчетам директора, лет через 15 здесь можно навести идеальный порядок. Задача первостепенной важности – обеспечить противопожарную безопас­ность, что весьма актуально в связи с недавно случившейся трагедией в области Абай.

В числе других планов – развитие науки, агротуризма, обу­чение школьников и студентов премудростям лес­ного хозяйства, плодоводства, защиты растений. Здесь также можно проводить практические занятия по биологии, энтомологии (изучению насекомых), орнитологии и фитопатологии (науке о болезнях растений).

#Алматы #деревья #РК #дендропарк #лесное хозяйство #восстановление

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