Отчитаться перед избирателями

Продолжаются встречи депутатов Сената с избирателями и трудовыми коллективами, в ходе которых идет поиск решений самых актуальных проблем, волнующих жителей регионов.

Депутат Бакытжан Жумагулов в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область посетил республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», где ознакомился с условиями организации отдыха для детей. Сенатор также обсудил вопросы детского отдыха, безопасности и продвижения духовных ценностей среди детей и подростков, встретился с педагогами-организаторами, где речь шла об обеспечении безопасности и охраны прав детей. Кроме того, парламентарий посетил детский оздоровительный центр «Эдельвейс – Боровое», расположенный в Катаркольской зоне Бурабайского района. Депутат пожелал ребятам отличного отдыха, а педагогическому составу – успехов в деле воспитания подрастающего поколения.

Область Жетысу посетил сенатор Ахылбек Куришбаев. Здесь он ознакомился с ходом применения современных цифровых технологий в ТОО «Кызылшокы» в поселке Жоламан, занимающемся растениеводством и животноводством. Производимая агрокультура товарищества – это кукуруза, яровой ячмень и сахарная свекла – орошаются по новой, современной, водосберегающей технологии. Предприятие планирует с 305 га орошаемой земли собрать 10 500 тонн сахарной свеклы. Депутат также посетил предприятие по производству цемента ТОО «Аласем», ознакомился с социальной инфраструктурой населенных пунктов Сары-Озек и Шокан и планами обеспечения населения природным газом, а также посетил сельскохозяйственный производственный кооператив «Шокан и К», где встретился с местными фермерами и обсудил подготовку к уборочным работам.

Депутаты Султанбек Макежанов и Нурторе Жусип в рамках рабочего визита в город Алматы посетили индустриальную зону и специальную экономическую зону «Парк инновационных технологий» (ПИТ). В ходе визита сенаторы ознакомились с действующими и реализуемыми проектами на этих территориях, а также обсудили вопросы развития СЭЗ «ПИТ». Кроме того, сенаторы рассказали об итогах деятельности палаты, подробно разъяснив ключевые нормы законов, принятых в ходе прошедшей сессии. Особое внимание они уделили вопросам развития малого и среднего бизнеса по городской программе «Алматы Бизнес», отметив важность решения социальных проблем населения. По итогам встречи парламентарии отметили, что предложения и просьбы специалистов, работающих в индустриальной зоне, будут доведены до сведения соответствующих уполномоченных органов.

С членами общественных советов, депутатами Аксуского, Саркандского, Коксуского районных маслихатов, акимами сел и представителями неправительственных организаций области Жетысу встретился депутат Жанболат Жоргенбаев. Он подробно остановился на законотворческой работе Сената и задачах, обозначенных в Послании Главы государства. Были проанализированы актуальные для региона вопросы. В их числе – проблемы предоставления во временное пользование гражданам земель сельскохозяйственного назначения, выделение средств на капитальный ремонт жилых домов и зданий организаций технического и профессионального образования. Участники встреч также отметили необходимость открытия специальных дополнительных курсов для врачей в отдаленных селах, а также низкое качество дорог, услуг связи, питьевой воды и пробелы в распределении субсидий.

Сенатор Мурат Бактиярулы посетил Шиелийский район Кызылординской области. В ходе поездки он встретился с жителями поселка Шиели, Байтерекского и Жанатурмысского сельских округов и обсудил с ними решение социальных вопросов. Он также посетил объекты строительства – моста, школ, спортивно-оздоровительного комплекса и паровой котельной школы № 148 и ознакомился с ходом ремонт­ных работ спортивной школы в Талаптанском сельском округе.

Депутат Бауыржан Каниев ознакомился с обеспечением населения питьевой водой в Актюбинской области. В частности, сенатор ознакомился с ходом строительства централизованной сети питьевой воды в населенных пунктах Шыгырлы и Калмыккырылган. Строительные работы планируется завершить до конца 2022 года, и населенные пункты будут обеспечены долгожданной централизованной чистой водой. Сенатор отметил необходимость уделять особое внимание обеспечению граждан чистой водой с соблюдением государственных санитарных требований.

Сенатор Айгуль Капбарова провела встречи с депутатами маслихата г. Шымкента, руководителями профильных управлений, выслушала вопросы и предложения участников программы Art Sport. В ходе беседы с коллективами организаций были озвучены проблемы приема детей в секции и кружки, отдельные недоработки в электронной платформе artsport.edu.kz и рег­ламентации деятельности по формированию государственного заказа. В своем выступлении она подчеркнула, что Шымкенту необходим проект Art Sport, который дает детям дополнительную возможность заниматься спортом и творчеством. Подводя итоги встречи, депутат отметила важность формирования здорового образа жизни среди подрастающего поколения, в том числе посредством таких программ, как Art Sport.

Депутаты аграрного комитета Сената Парламента РК Дуйсенгазы Мусин, Мухтар Джумагазиев, Абдалы Нуралиев и Султан Дюсембинов в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область посетили территорию Катон-Карагайского государственного национального природного парка. В ходе встречи с руководством и специалистами парка сенаторы обсудили вопросы увеличения материально-технического и кадрового потенциала заповедника, а также проблемы развития приграничных территорий, совершенствования мараловодческого и пчеловодческого хозяйств, сельского туризма. Члены комитета отметили необходимость принятия комплексных мер по охране растительного и животного мира, регулированию их численности, созданию экотуристического брендинга, рассмотрению механизмов повышения качества обслуживания посетителей. Сенаторы также посетили территории Урыля, Аксу, Шынгыстая, Береля, где хранятся историко-культурные и археологические экспонаты.

Сенатор Даурен Адильбеков посетил Жаркаинский район Акмолинской области. В ходе поездки он ознакомился с сос­тоянием дороги областного значения Далабай – Державинск, ходом подготовки уборочной кампании в селе Пятигорск. Руководитель отдела сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства Арман Жаныбеков рассказал о том, что в текущем году сельскохозяйственные культуры района размещены на площади 641,3 тыс. га, из которых 629,1 тыс. га занимают зерновые и зернобобовые культуры. Кроме того, парламентарий посетил объект реконструкции системы водоснабжения города Державинска.

С ходом строительства транс­портных развязок города Алматы ознакомился сенатор Султанбек Макежанов при посещении объектов строительства транс­портных развязок. Народный избранник ознакомился с ходом строительно-монтажных работ на объектах и обсудил перспективы развития транс­портной инфраструктуры города. Также депутат посетил общеобразовательную школу № 7, где ознакомился с подготовкой к новому учебному году, и городскую больницу микрорайона «Алатау» Медеу­ского района, где встретился с коллективом медицинского учреждения и рассказал об итогах деятельности палаты, подробно разъяснив ключевые нормы законов, принятых в ходе прошедшей сессии.