Степные университеты

Он родился в семье бедняка, и нужда была ее постоянным спутником. Поэтому с шести лет ему пришлось пасти чужой скот. Уже в детстве он проявлял большой интерес к музыке, любил слушать кюи, которые исполняли музыканты, заезжавшие в аул.

Влечение сына к музыке поддерживала мать, у нее в роду были кюйши и музыканты, но этим обстоятельством был недоволен отец. Хотя у мальчика был талант: несмотря на юный возраст, Курмангазы обладал цепкой памятью и феноменальным музыкальным слухом.

Своей домбры не было, но, как это час­то бывает, судьба помогла ему руками других людей. Кто-то из соседей, заметив любовь мальчика к кюям, подарил ему домбру. И это сыграло свою роль. Юноша, взяв в качестве оплаты за труд у бая скакуна, отправился к кюйши Узаку, которого не раз слушал у себя в ауле и чье мастерство пленило его особенно.

Известный кюйши и домбрист Узак стал его учителем, у него Курмангазы учился технике исполнения, оттачивая свое мастерство. И уже в 18 лет слава о нем как о талантливом кюйши разлетелась по всей степи. Его кюй «Балбырауын» стал весьма популярным. Также он учился у мастеров домбрового исполнения – Байжумы, Баламайсана, Байбакты и других виртуозных музыкантов того времени. Кроме того, он участвовал в разных состязаниях, которые устраивались в степи.

Курмангазы дружил с известным кюйши Даулеткереем, он тоже стал для него учителем. А его заменитый кюй «Бұлбұл» Курмангазы включил в свой репертуар.

В те годы на западе страны вспыхнули народные восстания под предводительством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова против Жангир-хана. Курмангазы был свидетелем тех непростых боев, тогда и родился кюй «Кішкентай», в котором кюйши передает свое отчаяние по поводу того, что не мог встать в ряды воюющих, потому что мал.

Как известно из истории, восстание жестоко подавили, всю боль народа, который не сдался, хоть и был поверг­нут, Курмангазы вложил в кюй «Адай». Композиция пробуждает дух народа, напоминая о том, что поражения не означают конец. И даже сейчас, слушая кюй через столетие, невозможно быть равнодушным или нейтрально-спокойным, настолько проникают в душу его ритмы.

Курмангазы открыто критиковал власть, за что поплатился своей свободой. Арестовав по ложным доносам и обвинив в конокрадстве и других «грехах», его неоднократно сажали в тюрьмы Уральска и Оренбурга. Находясь в заточении, он пишет свои знаменитые кюи «Алатау» и «Сарыарка», в которых звучит его тоска по родине и передается любовь к родному народу.

Не чувствуя за собой вины и не выдержав жизни в неволе, Курмангазы сбегает из тюрьмы, об этом его кюй «Ертең кетем». После побега он вынужден скрываться, не имея возможности жить спокойно. Скитаться вместе с ним была вынуждена и его семья. Но никакие лишения не заставили его забыть о домбре и музыке.

И лишь в 1886 году его прекратят преследовать. Как известно из открытых источников, злейшим его врагом был некий Абубакир Акбаев, строчивший доносы и отравлявший ему жизнь кознями. Но жизнь, как правило, все и всех расставляет по своим местам. Доносчик забыт давно, а кюи Курмангазы до сих пор звучат в репертуаре оркестров и отдельных музыкантов. Так, например, кюй «Адай» звучит в исполнении Димаша Кудайбергена на его концертах по всему миру. А такие знаменитые произведения, как «Сарыарка», «Серпер», являются основой репертуара Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы.

Кроме того, кюи Курмангазы исполняли Каршыга Ахмедьяров, Айтжан Токтаган, Рыспай Габдиев, Азидолла Ескалиев, Айгуль Улкенбаева.

Среди учеников Курмангазы особо выделяют музыкантов Ергали Есжанова и Мендигали Сулейменова. Легендарная кюйши Дина Нурпеисова была также ученицей Курмангазы. Услышав игру юной Дины, мастер стал ее наставником и другом.

Сама Дина Нурпеисова вспоминала эту дружбу так: «Его голос звенел молодо, домбра под его опытными руками звучала ярко. Я была поражена силой и страстностью исполнения. На празднике состязались в умении петь и играть. Я боялась принять участие в состязании, но меня уговорили, и я сыграла один из кюев Курмангазы. Он внимательно слушал меня, и после мне передавали его похвалы.

Так началась моя дружба с великим учителем. Одиннадцать лет длилась она. И каждая встреча обогащала меня. Каждый раз я училась чему-нибудь новому у великолепного мастера домбры. Он любил слушать мою игру и не раз называл меня своей лучшей ученицей. Каждое указание, сделанное им, было для меня законом. Седой, но бодрый старик учил любить свой народ и прислушиваться к нему» («Социалистичес­кая Алма-Ата», 23 апреля 1938 года).

А вот что писал уральский журналист Никита Савичев в газете «Уральские войсковые ведомости»: «Сагырбаев – редкая музыкальная душа, получи он европейское образование, то был бы в музыкальном мире звездой первой величины…»

Память народа

Свой последний приют великий кюйши нашел на чужбине. Он похоронен в селе Алтынжар Володарского района Астраханской области, где провел пос­ледние годы жизни. На могиле музыканта в 1996 году был возведен мавзолей, сейчас он является частью Регионального культурного центра им. Курмангазы.

Вот как описан мавзолей на сайте этого центра: «Все работы проводились вручную. Возглавлял строительные работы архитектор Максут Нуркабаев, директор историко-культурного заповедника Мангистауской области. Мавзолей строился из известняка-песчаника. Он состоит из двух камер. Зиратхана – передняя часть мавзолея – ритуальное помещение. Стены этой части украшает орнаментальная роспись. Вторая камера мавзолея – көрхана (склеп). Ее стены венчает коробчатый свод. Здесь установлен саркофаг Курмангазы, на нем – қойтас (традиционный надгробный камень)».

Региональный культурный центр им. Курмангазы начал свою работу в 2005 году. Сегодня он является хорошим примером социально-культурного обмена, экономического сотрудничества и просветительской работы России и Казахстана.

Центр является одним из важных культурных и популярных туристичес­ких объектов Астраханской области. Здесь организовываются экскурсии, на которых можно ознакомиться с культурой, традициями и обычаями народов, проживающих на Нижней Волге. На пути следования туристичес­кого маршрута есть остановка в ауле кочевников, где можно услышать игру на

домбре и кобызе, попробовать казахские национальные блюда, а также увидеть национальные обряды, обычаи и традиции казахов.

При центре действуют этнофольк­лорный ансамбль «Сары арка», ансамбль русских народных инструментов «Добрый лад» и другие коллективы и исполнители. А в самой Астрахани есть памятник Курмангазы, он установлен в 2008 году. Памятник великому кюйши есть и в Астане, на одной из главных улиц столицы –

прос­пекте Сарыарка.

Большую работу в увековечивании нас­ледия Курмангазы проделал композитор Ахмет Жубанов, именно он впервые записал кюи Курмангазы, адаптировав их для казахских народных оркестров. Также Ахмет Жубанов отмечал особый талант Курмангазы, который сумел раскрыть и показать приемы домбрового исполнительства, расширив диапазон, а еще он ввел технику игры на домбре тентек қағыс.

Позже народный артист Алдаберген Мурзабеков издал сборники произведений Курмангазы для казахских народных оркестров.

Специалисты отмечают, что Курмангазы был новатором и это проявляется в композиционных принципах и в деталях его исполнения, которые позже стали нормативными для западноказахстанского стиля домбрового исполнения төкпе.