Отец с сыном-подростком погибли после купания в реке в ЗКО

2 человека погибли после купания в реке Жайык в Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД» .

Фото: Kazpravda.kz

13 августа в 16:47 на пульт спасателей поступило сообщение о том, что 3 человека тонут в реке Урал по улице Жагалау.

Тонущими оказались 49-летний мужчина и двое подростков 12 и 17 лет.

Спасателям удалось вытащить из воды взрослого и 12-летнего ребенка.

49-летний мужчина в момент спасения находился без сознания. Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию и передали мужчину скорой помощи.

Тело 17-летнего подростка обнаружили и извлекли из воды спустя 4 часа поисков. Погибшим оказался сын спасенного ранее мужчины.

Позже в ДЧС ЗКО сообщили, что, несмотря на реанимационные мероприятия, отец погибшего подростка также скончался.