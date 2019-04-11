​Отходы – в обои

Технологию изготовления этого отделочного материала удалось усовершенствовать благодаря опыту работы в строи­тельной отрасли. В партнерах трое родственников – Бекарыс Бегеев, Аскар Тулебаев и Ерлан Умбетов.

Последний собственными руками собрал из подручного металла и запчастей дробильный агрегат. Станок позволяет измельчать текстильные отходы, а затем производить смесь для жидких обоев.

Как рассказал Бекарыс Бегеев, текстильные отходы предприниматели закупают в Южном Казахстане. По качеству их смеси ничем не уступают российским, а вот по стоимости – в разы привлекательней. Если на рынке цена за кило импортной смеси варьируется от 2 600 до 11 тыс. тенге, то новый цех продает свою продукцию по 1 тыс. тенге за килограмм.

Выпуск жидких обоев ребята наладили в начале текущего года. Помещение под цех арендуют. Параллельно новоявленные предприниматели осваивают производство минералмикса из стеклотары, а также хотят попробовать перерабатывать целлофановые пакеты в плас­тиковую декоративную штукатурку.

Сбыт пока идет небольшими партиями на заказ. В планах поставить все на поток, и в этом им намерена оказать содействие региональная палата предпринимателей. Ее эксперты нынче помогают троице предприимчивых молодых людей юридическими консультациями, ведь для учас­тия в тендерах и полноценном продвижении продукции им необходимы сертификаты соответствия качества.

Создателям отделочных материалов из текстильных отходов предложено также пройти обучение в рамках программы «Бизнес-школа».