Общество
Отказаться от 12-летнего образования предлагают депутаты Мажилиса РК
Эльмира Киргеева
Совершенствовать существующую модель среднего образования, а не вводить 12-летнее, просят казахстанские мажилисмены Карима Масимова, передает корреспондент Kazpravda.kz. 

Как известно, с 2015 года, в целях изменения формата среднего образования, начинается поэтапное введение 12-летнего обучения в школе, а полномасштабное внедрение – с 2016 года.

"Мы призываем Правительство и Министерство образования и науки РК отказаться от попыток сменить парадигму школьного обучения и сосредоточить силы и знания на совершенствовании существующей модели, поднятии педагогического мастерства и статуса учителя, взяв за основу советскую систему образования и придав ей мощное научное сопровождение с учетом современных тенденций и общественного мнения", – сказала депутат Галина Баймаханова, озвучивая депутатский запрос, в ходе заседание Мажилиса Парламента РК.

По словам мажилисвумен, следует констатировать, что общий уровень образования снижается на протяжении всех последних лет.

"В XXI веке именно качество системы образования будет стержнем, определяющим уровень не только инновационно-индустриального и информационного развития страны, но и выход общества либо на новый виток цивилизационного развития, либо его деградацию в глобальном мире. Право на образование – одно из основных социальных прав граждан. И государство должно обеспечить его реализацию каждому гражданину страны. Казахстан в лице государственных органов и гражданского общества это прекрасно понимает. Однако понимая это, страна уже 20 лет перестраивает образовательную систему, экспериментируя на наших детях, их судьбах и будущем государства", – посетовала депутат.

Ни одна реформа в стране, отметила она, "не доведена до конца, и никто не понес ответственность за бездумно и неэффективно потраченные средства, нет конкретного диалога с гражданским обществом, нет анализа положительных и отрицательных результатов от нововведений".

Баймаханова считает нужным признать дефицит квалифицированных педагогических кадров и ученических мест в существующем формате средней школы, плохое материально-техническое снабжение школ, качество обучения, наличие аварийных и трехсменных школ. Именно эти проблемы, подчеркнула народная избранница, в ближайшее время должно решить Министерство образования и науки.

Помимо этого, введение 12-летки потребует значительных финансовых затрат и других ресурсов – например, расширения школ, штата учителей, разработки и создания нового поколения учебно-методической литературы и прочее.

"Что из этого может получиться – можно представить по тем реформам образования, которые до сих пор зависают в воздухе", – подытожила она.

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