Откроется еще одно консульство

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Бек Нигметов

В Астане состоялся международный симпозиум «Новые горизонты казахстанско-турецкого сотрудничества».

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Участие в мероприятии приняли представители правительств ­Казахстана и Турции, дипломаты дружественной нам страны, а также руководители крупных турецких инвестиционных компаний.

В своей речи посол Турции в Казах­стане Мустафа Капуджу отметил, что в скором времени на территории нашей республики откроется третье турецкое консульство. Местом его расположения станет Туркестан, признанный духовной столицей тюркского мира.

Взаимоотношения наших стран носят характер стратегического партнерства. По мнению Мустафы Капуджу, сотрудничество в социальной, экономической сферах находится на высоком уровне.

Выступивший на симпозиуме вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев отметил, что товаро­оборот между Казахстаном и Турцией в 2022 году вырос на 55% и составил 6,1 млрд долларов. С учетом имеющегося потенциала этот показатель предстоит довести до 10–20 млрд долларов.

По мнению вице-министра торговли Турецкой Республики Волкана Агара, в Казахстане созданы благоприятные условия для инвесторов. Турецкими строительными компаниями на территории нашей страны введено в эксплуатацию порядка 500 различных объектов, в том числе в Астане.

В рамках симпозиума состоялись панельные сессии, на которых были обсуждены актуальные вопросы межгосударственного сотрудни­чества Казахстана и Турции.

#казахстан #сотрудничество #Турция #симпозиум #лицей

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