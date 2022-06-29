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Открыли в себе художников
Аскер Шыгысов

В Назарбаев Интеллектуальной школе Петропавловска вошли в моду мастер-классы по живописи.

Участие в них принимали учителя и представители СМИ. Плоды труда начинающих художников были представлены на выставке. Инициатор курсов преподаватель Алия Молдахметова считает, что творчество – это еще и эффективное средство борьбы со стрессом.

– Вкусив радость творчества, – говорит она, – многие из коллег начали писать картины даже дома.

Так, преподаватель всемирной истории Гульнара Алибаева нарисовала внучку на подушках-корпешках. Картина понравилась всем и стала символом выставки.

Назарбаев Интеллектуальная школа Петропавловска – это единственное учебное заведение в Северо-Казах­станской области, где проходят мас­тер-классы живописи для учителей. Здесь же накануне Дня журналистики состоялся мастер-класс и для представителей СМИ. Многие редакторы и корреспонденты сменили мониторы на мольберты, а вместо авторучек взяли в руки карандаши и кисти.

– Спасибо за возможность открыть себя с новой стороны, получился прекрасный день, – призналась журналист программы Tech news телеканала «Хабар 24» Светлана Дроздецкая.

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