Свежий выпуск Открыли в себе художников 29 июня 2022 г. 1:54 Аскер Шыгысов В Назарбаев Интеллектуальной школе Петропавловска вошли в моду мастер-классы по живописи. Участие в них принимали учителя и представители СМИ. Плоды труда начинающих художников были представлены на выставке. Инициатор курсов преподаватель Алия Молдахметова считает, что творчество – это еще и эффективное средство борьбы со стрессом. – Вкусив радость творчества, – говорит она, – многие из коллег начали писать картины даже дома. Так, преподаватель всемирной истории Гульнара Алибаева нарисовала внучку на подушках-корпешках. Картина понравилась всем и стала символом выставки. Назарбаев Интеллектуальная школа Петропавловска – это единственное учебное заведение в Северо-Казахстанской области, где проходят мастер-классы живописи для учителей. Здесь же накануне Дня журналистики состоялся мастер-класс и для представителей СМИ. Многие редакторы и корреспонденты сменили мониторы на мольберты, а вместо авторучек взяли в руки карандаши и кисти. – Спасибо за возможность открыть себя с новой стороны, получился прекрасный день, – призналась журналист программы Tech news телеканала «Хабар 24» Светлана Дроздецкая.