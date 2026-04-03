Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Областной детско-юношеской библиотеке им. Х. Есенжанова исполняется 65 лет

фото предоставлено ОДЮБ им. Х. Есенжанова

На принципах преемственности

В архитектурном ансамбле истори­ческой части Уральска это двухэтажное здание выделяется массивными колоннами, придающими строению монументальность. Его построили на главной улице города в середине позапрошлого века для нужд Уральской войсковой канцелярии, позже ставшей Войсковым хозяйственным правлением. В последние годы советского периода здесь размещалось управление строительного треста. Сегодня этот памятник истории и архитектуры – царство Ее Величества Книги.

– У этого места особая творческая атмосфера. Здесь работали над архивами, собирая материалы для своих произведений, многие известные писатели и общественные деятели – Крылов, Жуковский, Даль, Короленко, – говорит директор областной детско-юношеской библиотеки им. Х. Есенжанова (ОДЮБ) Эльвира Амангалиева.

Детскую библиотеку моя собеседница образно называет порталом в мир знаний, приключений, фантазий. Ведь именно здесь происходит одно из самых важных событий в жизни ребенка – знакомство с книгой.

По традиции первую неделю апреля все мероприятия библиотеки будут приурочены к Международному дню детской книги. Встречи с юными читателями, постановки по мотивам сказок, выставки и презентации направлены на то, чтобы подчеркнуть непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика молодого поколения. С апреля начнется и череда мероприятий, посвященных юбилею и самого очага культуры и знаний.

– В этом году наша библиотека отмечает 65-летие. Городская детская биб­лиотека в Уральске была открыта еще в 1946 году, но только спустя 15 лет она получила статус областной. В 1988 году ее объединили с областной юношеской библиотекой. Это позволило реализовать принципы преемственности, непрерывного обслуживания читателей, расширило возможности комплексного перспективного планирования воспитательной работы по всем направлениям, охватывая самый активный период становления личности. Дошколята вместе с мамами и бабушками выбирают себе сказки, а спустя годы молодые родители приходят сюда уже со своими детьми. Наша библиотека – единственная в рес­публике, работающая в таком формате, – рассказывает Эльвира Исеркеповна.

Креатив и интерактив

Нельзя сказать, что сегодняшние дети читают меньше, чем читали их папы и мамы в юном возрасте. Просто изменились взгляды, интересы, увлечения и запросы, считают в библиотеке. Соответственно, меняется не только книжный фонд, но и методы работы библиотекарей. Все они направлены не только на повышение читательской культуры, но и на развитие творческих способностей, информационную грамотность, воспитание и социализацию детей. Библиотека из книгохранилища постепенно транс­формируется в многофункциональный культурный центр, а ее сотрудники выступают как организаторы и модераторы тематических мероприятий.

К примеру, по направлению информационного образования юных западноказахстанцев в библиотеке работает коворкинг-центр Bilim, ежегодно обслуживающий около 20 тыс. читателей. Здесь для школьников проводят «Прощание с букварем», осенние балы, уроки по правилам дорожного движения, а студенческая молодежь проводит квизы, ночи поэзии, акусти­ческие вечера. Осенью 2021 года открылась мастерская Maker Space, оснащенная техническими новинками, где реализуются проекты по STEM-технологиям. Функционирует арт-пространство «Ұлттық өнер залы», где можно проводить твор­ческие и деловые встречи, мастер-классы, конференции. Для привития юным читателям национальных и семейных ценнос­тей реализуются проекты «Слово деда», «История, рассказанная отцом», «Слушая бабушку», «Бесік жыры» («Колыбельная»).

– Наши предки говорили: «Плоха та женщина, которая не умеет петь колыбельную». Как-то на семинаре в Алматы спикер рассказывал о традициях разных этносов. Меня поразило, что мотивы колыбельных очень похожи. Это язык любви и добра, одинаковый для всех народов. Ребенок, который слышит мамин голос, растет спокойным, у него очень крепка ментальная связь с матерью. Даже когда женщина только ждет ребенка, она должна быть умиротворенной, разговаривать с малышом. И будущих отцов тоже нужно готовить к миссии родительства, – считает директор библиотеки. – Решение этой социальной задачи мы начинаем с воспитания девочек, девушек. В этом плане сотрудничаем с общественными объединениями бабушек, которые делятся с молодежью мудростью, показывают национальные обряды.

Воспитывая читателей в духе патрио­тизма и любви к родной земле, биб­лиотека ежегодно привлекает детей к учас­тию в проектах «Я выбираю жизнь!», «Читаем детям о войне», «Имена героев в названиях улиц». В рамках программы летних каникул реализуются проекты «Читальный зал под открытым небом», «Атриум – территория чтения».

Библиотекари строят свою работу так, чтобы юным читателям были интересны не только модные новинки художественной литературы, но и книги, изданные несколько десятилетий назад. К примеру, в рамках информационных караванов «Если вы не читаете книг, мы идем к вам», устраиваются выставки-презентации в школах.

Более десяти лет проводится фестиваль «Читающая семья Приуралья». Он проходит в два этапа – на районном и областном уровнях. Его участники – не просто книголюбы. Они пропагандируют чтение среди земляков, выступая в соцсетях, СМИ или устраивая презентацию понравившейся книги в виде мини-спектакля. Сегодня в числе участников фестиваля – призеры республиканского конкурса «Мерейлі отбасы» и победители международных читательских конкурсов.

Много проектов специалисты ОДЮБ реализуют совместно с коллегами из Оренбурга, Курска, Самары, Пензы, Воронежа и других городов РФ. Один из них – «Книги строят мосты» – был посвящен русской литературе. В прошлом году в рамках 30-летия Ассамблеи народа Казахстана юные читатели знакомились с произведениями авторов разных этносов, писали по ним эссе. Спонсорами конкурса выступали этнокультурные объединения региона.

В этом году исполняется 20 лет со дня открытия на базе библиотеки Американского уголка, организованного при поддержке посольства США в РК. Центр начинал свою деятельность в основном с помощи желающим выучить английский язык. Сегодня здесь можно проводить научные исследования или заниматься творчеством, смотреть фильмы, практиковать разговорный английский. Реализуются также проекты, направленные на сохранение и возрождение казахских национальных ремесел: войлоковаляния, изготовления камчи.

Есть в библиотеке кукольный театр и драмстудия. Эти направления досуговой работы здесь начали развивать еще 35 лет назад. Раньше кукол шили руководители кружка вместе с детьми и родителями, теперь библиотека закупила куклы, изготовленные мастерами. Кукольный театр закрепили за младшим отделом, активно сотрудничающим с детскими садами города, начальными классами школ. В планах – делать озвучку спектаклей на казахском языке.

Холлы библиотеки украшены детскими поделками и рисунками. Часть в экспозиции отведена работам, представленным на областном конкурсе иллюстраторов, ежегодно проходящем в рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга». В одном рисунке юному художнику нужно показать идею большого произведения, а в кратенькой подписи в два предложения – отразить суть книги.

Знать, читать, гордиться

Популяризации творчества земляков-писателей в деятельности библиотеки отводится особое место. Специально для этого имена двух из них присвоены отделам по работе с читателями. Так, отдел, где обслуживают самых маленьких читателей, носит имя Кадыра Мырзалие­ва. При первом посещении библиотеки вместе с читательским билетом ребенку вручают открытку со стихотворением ­поэта. Зал обслуживания учащихся 5–9-х классов носит имя Кайрата Жумагалиева, автора слов к популярной песне ­«Анашым». Много лет библиотекари проводят конкурс «Серебряный колокольчик», участники которого читают произведения Кадыра Мырзалиева. По традиции в день рождения поэта, 4 января, во всех библиотеках области проводятся Кадыровские чтения. Цикл мероприятий библиотеки посвящен и пропаганде творчества Кайрата Жумагалиева.

В 2008 году библиотеке присвоено имя писателя Хамзы Есенжанова. Для коллектива это стало поводом к углубленному изучению его жизни и творчества. И сегодня интересные факты биографии писателя библиотекари мастерски вплетают в беседу с каждым новым читателем.

– Казалось, впереди у него – блестящая карьера и жизнь, наполненная творчеством. В 1936–1937 годах, после окончания аспирантуры Лениградского института литературы и искусства, Хамза заведовал сектором литературы Казахского филиа­ла Академии наук СССР, одновре­менно преподавал историю русской литературы в КазПИ (сейчас это КазНПУ им. Абая. – Авт.). Параллельно возглавлял Казахскую государственную филармонию. А в 1938-м он был обвинен в национализме и приговорен к 25 годам тюрьмы. Его супруга Софья Жакияновна Тастемирова – первая и единственная на то время женщина-казашка – доктор медицинских наук – доб­ровольно отправилась вслед за мужем в Сибирь, много лет работала простым фельдшером, лечила ссыльных, – рассказывает Эльвира Амангалиева. – Когда спустя 17 лет ворота тюрьмы перед ним открылись, выходя за них, он держал в руках подушку. Надзиратель схватил ее: «Куда казенное добро?!» Хамза ответил: «Не трогайте! Здесь вся моя жизнь».

Оказалось, что все эти годы он делал заметки на бумажных обрывках и хранил их в подушке. В дальнейшем они стали основой главного труда его жизни – трилогии «Яик – светлая река». В этом эпическом полотне писатель рассказывает о становлении советской власти в Казахстане – как жил казахский аул того времени, размышляет над судьбой народа. Очень подробно даны описания населенных пунктов, растительного и животного мира нашего края.

– Нам остается только представить, сколько бы успел сделать наш талантливый земляк, если бы не ссылка. Но он не сломался. В 1955–1956 годах писатель вошел в группу литераторов, выполнявших перевод «Тихого Дона» Михаила Шолохова. Нобелевский лауреат по достоинству оценил труд коллеги. Их последняя встреча состоялась в Приуралье в 1972 году, когда Хамза Есенжанов передал Шолохову переведенную на казахский язык главу «Поднятой целины». К слову, до сих пор с архивных документов не снят гриф секретности. Неизвестно, кто был автором того доноса. Поэтому работа по изучению наследия писателя продолжается, – говорит директор ОДЮБ.

К 30-летию Независимости и в рамках Года поддержки детского и юношеского чтения в библиотеке открыт Центр популяризации и изучения жизни и творчества Хамзы Есенжанова «Хамзатану», где проводятся уроки краеведения, защита исследовательских проектов, конференции и заседания клуба юных поэтов. Работой клуба руководит Талап Таймасулы. В прошлом году при поддержке руководства библиотеки он издал три комикса на казахском языке.

Быть на передовой воспитательной работы

Каждый год отмечен участием сотрудников ОДЮБ в международных и респуб­ликанских конференциях, конкурсах, творческих лабораториях, форумах. В прошлом году одной из таких площадок по обмену передовым опытом стало заседание Всемирного библиотечного и информационного конгресса (IFLA), которое прошло в Астане. В его работе участвовали порядка двух тысяч специалистов библиотечного дела из более ста стран. Выступая с докладом, Эльвира Амангалиева рассказывала о реализуемых проектах, задачах, стоящих перед современными библиотеками, в том чис­ле о переводе информационных ресурсов с бумажных носителей на цифровой формат. Озвучивая одну из актуальных проблем – нехватку книг для детей, она выразила надежду, что детская литература на казахском и других языках будет издаваться в большем количестве и станет более доступной юному читателю. По стандартам ежегодно библиотечный фонд должен обновляться на 10%. Для ОДЮБ им Х. Есенжанова обновляемость составляет 0,1%.

По примеру IFLA в рамках празднования юбилея библиотека планирует провести очередной областной форум молодых специалистов в расширенном формате. В этот раз в нем примут участие не только молодые специалисты районных и городских библиотек, но также сотрудники библиотек учреждений образования.

#уральск #юбилей #детская библиотека #ОДЮБ

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Степные пегасы
Ход конем в интеллектуальное путешествие
Беру паузу
Большой спорт начинается с педагога

