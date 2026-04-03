На принципах преемственности

В архитектурном ансамбле истори­ческой части Уральска это двухэтажное здание выделяется массивными колоннами, придающими строению монументальность. Его построили на главной улице города в середине позапрошлого века для нужд Уральской войсковой канцелярии, позже ставшей Войсковым хозяйственным правлением. В последние годы советского периода здесь размещалось управление строительного треста. Сегодня этот памятник истории и архитектуры – царство Ее Величества Книги.

– У этого места особая творческая атмосфера. Здесь работали над архивами, собирая материалы для своих произведений, многие известные писатели и общественные деятели – Крылов, Жуковский, Даль, Короленко, – говорит директор областной детско-юношеской библиотеки им. Х. Есенжанова (ОДЮБ) Эльвира Амангалиева.

Детскую библиотеку моя собеседница образно называет порталом в мир знаний, приключений, фантазий. Ведь именно здесь происходит одно из самых важных событий в жизни ребенка – знакомство с книгой.

По традиции первую неделю апреля все мероприятия библиотеки будут приурочены к Международному дню детской книги. Встречи с юными читателями, постановки по мотивам сказок, выставки и презентации направлены на то, чтобы подчеркнуть непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика молодого поколения. С апреля начнется и череда мероприятий, посвященных юбилею и самого очага культуры и знаний.

– В этом году наша библиотека отмечает 65-летие. Городская детская биб­лиотека в Уральске была открыта еще в 1946 году, но только спустя 15 лет она получила статус областной. В 1988 году ее объединили с областной юношеской библиотекой. Это позволило реализовать принципы преемственности, непрерывного обслуживания читателей, расширило возможности комплексного перспективного планирования воспитательной работы по всем направлениям, охватывая самый активный период становления личности. Дошколята вместе с мамами и бабушками выбирают себе сказки, а спустя годы молодые родители приходят сюда уже со своими детьми. Наша библиотека – единственная в рес­публике, работающая в таком формате, – рассказывает Эльвира Исеркеповна.

Креатив и интерактив

Нельзя сказать, что сегодняшние дети читают меньше, чем читали их папы и мамы в юном возрасте. Просто изменились взгляды, интересы, увлечения и запросы, считают в библиотеке. Соответственно, меняется не только книжный фонд, но и методы работы библиотекарей. Все они направлены не только на повышение читательской культуры, но и на развитие творческих способностей, информационную грамотность, воспитание и социализацию детей. Библиотека из книгохранилища постепенно транс­формируется в многофункциональный культурный центр, а ее сотрудники выступают как организаторы и модераторы тематических мероприятий.

К примеру, по направлению информационного образования юных западноказахстанцев в библиотеке работает коворкинг-центр Bilim, ежегодно обслуживающий около 20 тыс. читателей. Здесь для школьников проводят «Прощание с букварем», осенние балы, уроки по правилам дорожного движения, а студенческая молодежь проводит квизы, ночи поэзии, акусти­ческие вечера. Осенью 2021 года открылась мастерская Maker Space, оснащенная техническими новинками, где реализуются проекты по STEM-технологиям. Функционирует арт-пространство «Ұлттық өнер залы», где можно проводить твор­ческие и деловые встречи, мастер-классы, конференции. Для привития юным читателям национальных и семейных ценнос­тей реализуются проекты «Слово деда», «История, рассказанная отцом», «Слушая бабушку», «Бесік жыры» («Колыбельная»).

– Наши предки говорили: «Плоха та женщина, которая не умеет петь колыбельную». Как-то на семинаре в Алматы спикер рассказывал о традициях разных этносов. Меня поразило, что мотивы колыбельных очень похожи. Это язык любви и добра, одинаковый для всех народов. Ребенок, который слышит мамин голос, растет спокойным, у него очень крепка ментальная связь с матерью. Даже когда женщина только ждет ребенка, она должна быть умиротворенной, разговаривать с малышом. И будущих отцов тоже нужно готовить к миссии родительства, – считает директор библиотеки. – Решение этой социальной задачи мы начинаем с воспитания девочек, девушек. В этом плане сотрудничаем с общественными объединениями бабушек, которые делятся с молодежью мудростью, показывают национальные обряды.

Воспитывая читателей в духе патрио­тизма и любви к родной земле, биб­лиотека ежегодно привлекает детей к учас­тию в проектах «Я выбираю жизнь!», «Читаем детям о войне», «Имена героев в названиях улиц». В рамках программы летних каникул реализуются проекты «Читальный зал под открытым небом», «Атриум – территория чтения».

Библиотекари строят свою работу так, чтобы юным читателям были интересны не только модные новинки художественной литературы, но и книги, изданные несколько десятилетий назад. К примеру, в рамках информационных караванов «Если вы не читаете книг, мы идем к вам», устраиваются выставки-презентации в школах.

Более десяти лет проводится фестиваль «Читающая семья Приуралья». Он проходит в два этапа – на районном и областном уровнях. Его участники – не просто книголюбы. Они пропагандируют чтение среди земляков, выступая в соцсетях, СМИ или устраивая презентацию понравившейся книги в виде мини-спектакля. Сегодня в числе участников фестиваля – призеры республиканского конкурса «Мерейлі отбасы» и победители международных читательских конкурсов.

Много проектов специалисты ОДЮБ реализуют совместно с коллегами из Оренбурга, Курска, Самары, Пензы, Воронежа и других городов РФ. Один из них – «Книги строят мосты» – был посвящен русской литературе. В прошлом году в рамках 30-летия Ассамблеи народа Казахстана юные читатели знакомились с произведениями авторов разных этносов, писали по ним эссе. Спонсорами конкурса выступали этнокультурные объединения региона.

В этом году исполняется 20 лет со дня открытия на базе библиотеки Американского уголка, организованного при поддержке посольства США в РК. Центр начинал свою деятельность в основном с помощи желающим выучить английский язык. Сегодня здесь можно проводить научные исследования или заниматься творчеством, смотреть фильмы, практиковать разговорный английский. Реализуются также проекты, направленные на сохранение и возрождение казахских национальных ремесел: войлоковаляния, изготовления камчи.

Есть в библиотеке кукольный театр и драмстудия. Эти направления досуговой работы здесь начали развивать еще 35 лет назад. Раньше кукол шили руководители кружка вместе с детьми и родителями, теперь библиотека закупила куклы, изготовленные мастерами. Кукольный театр закрепили за младшим отделом, активно сотрудничающим с детскими садами города, начальными классами школ. В планах – делать озвучку спектаклей на казахском языке.

Холлы библиотеки украшены детскими поделками и рисунками. Часть в экспозиции отведена работам, представленным на областном конкурсе иллюстраторов, ежегодно проходящем в рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга». В одном рисунке юному художнику нужно показать идею большого произведения, а в кратенькой подписи в два предложения – отразить суть книги.

Знать, читать, гордиться

Популяризации творчества земляков-писателей в деятельности библиотеки отводится особое место. Специально для этого имена двух из них присвоены отделам по работе с читателями. Так, отдел, где обслуживают самых маленьких читателей, носит имя Кадыра Мырзалие­ва. При первом посещении библиотеки вместе с читательским билетом ребенку вручают открытку со стихотворением ­поэта. Зал обслуживания учащихся 5–9-х классов носит имя Кайрата Жумагалиева, автора слов к популярной песне ­«Анашым». Много лет библиотекари проводят конкурс «Серебряный колокольчик», участники которого читают произведения Кадыра Мырзалиева. По традиции в день рождения поэта, 4 января, во всех библиотеках области проводятся Кадыровские чтения. Цикл мероприятий библиотеки посвящен и пропаганде творчества Кайрата Жумагалиева.

В 2008 году библиотеке присвоено имя писателя Хамзы Есенжанова. Для коллектива это стало поводом к углубленному изучению его жизни и творчества. И сегодня интересные факты биографии писателя библиотекари мастерски вплетают в беседу с каждым новым читателем.

– Казалось, впереди у него – блестящая карьера и жизнь, наполненная творчеством. В 1936–1937 годах, после окончания аспирантуры Лениградского института литературы и искусства, Хамза заведовал сектором литературы Казахского филиа­ла Академии наук СССР, одновре­менно преподавал историю русской литературы в КазПИ (сейчас это КазНПУ им. Абая. – Авт.). Параллельно возглавлял Казахскую государственную филармонию. А в 1938-м он был обвинен в национализме и приговорен к 25 годам тюрьмы. Его супруга Софья Жакияновна Тастемирова – первая и единственная на то время женщина-казашка – доктор медицинских наук – доб­ровольно отправилась вслед за мужем в Сибирь, много лет работала простым фельдшером, лечила ссыльных, – рассказывает Эльвира Амангалиева. – Когда спустя 17 лет ворота тюрьмы перед ним открылись, выходя за них, он держал в руках подушку. Надзиратель схватил ее: «Куда казенное добро?!» Хамза ответил: «Не трогайте! Здесь вся моя жизнь».

Оказалось, что все эти годы он делал заметки на бумажных обрывках и хранил их в подушке. В дальнейшем они стали основой главного труда его жизни – трилогии «Яик – светлая река». В этом эпическом полотне писатель рассказывает о становлении советской власти в Казахстане – как жил казахский аул того времени, размышляет над судьбой народа. Очень подробно даны описания населенных пунктов, растительного и животного мира нашего края.

– Нам остается только представить, сколько бы успел сделать наш талантливый земляк, если бы не ссылка. Но он не сломался. В 1955–1956 годах писатель вошел в группу литераторов, выполнявших перевод «Тихого Дона» Михаила Шолохова. Нобелевский лауреат по достоинству оценил труд коллеги. Их последняя встреча состоялась в Приуралье в 1972 году, когда Хамза Есенжанов передал Шолохову переведенную на казахский язык главу «Поднятой целины». К слову, до сих пор с архивных документов не снят гриф секретности. Неизвестно, кто был автором того доноса. Поэтому работа по изучению наследия писателя продолжается, – говорит директор ОДЮБ.

К 30-летию Независимости и в рамках Года поддержки детского и юношеского чтения в библиотеке открыт Центр популяризации и изучения жизни и творчества Хамзы Есенжанова «Хамзатану», где проводятся уроки краеведения, защита исследовательских проектов, конференции и заседания клуба юных поэтов. Работой клуба руководит Талап Таймасулы. В прошлом году при поддержке руководства библиотеки он издал три комикса на казахском языке.

Быть на передовой воспитательной работы

Каждый год отмечен участием сотрудников ОДЮБ в международных и респуб­ликанских конференциях, конкурсах, творческих лабораториях, форумах. В прошлом году одной из таких площадок по обмену передовым опытом стало заседание Всемирного библиотечного и информационного конгресса (IFLA), которое прошло в Астане. В его работе участвовали порядка двух тысяч специалистов библиотечного дела из более ста стран. Выступая с докладом, Эльвира Амангалиева рассказывала о реализуемых проектах, задачах, стоящих перед современными библиотеками, в том чис­ле о переводе информационных ресурсов с бумажных носителей на цифровой формат. Озвучивая одну из актуальных проблем – нехватку книг для детей, она выразила надежду, что детская литература на казахском и других языках будет издаваться в большем количестве и станет более доступной юному читателю. По стандартам ежегодно библиотечный фонд должен обновляться на 10%. Для ОДЮБ им Х. Есенжанова обновляемость составляет 0,1%.

По примеру IFLA в рамках празднования юбилея библиотека планирует провести очередной областной форум молодых специалистов в расширенном формате. В этот раз в нем примут участие не только молодые специалисты районных и городских библиотек, но также сотрудники библиотек учреждений образования.