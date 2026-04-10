Мост между Европой и Азией

Открывая чтения, руководитель ассоциации «Мицва» Александр Барон отметил многоплановость литературного дарования народного писателя Казахстана Мориса Симашко:

– В повести «Емшан» он напомнил миру о великом уроженце казахской степи, полководце Ближнего Востока Султане Бейбарысе, а за роман «Семирамида» о Екатерине II в 1989 году был выдвинут от Казахстана на соискание Нобелевской премии в области литературы. Симашко перевел на русский язык трилогию Ильяса Есенберлина «Кочевники». И это далеко не полный список литературных достижений писателя. Признанный мастер художественного слова, Морис Симашко построил свой собственный мир, понять и осознать который – задача нового поколения исследователей.

И таких исследователей год от года становится все больше. В нынешних чтениях приняли участие свыше 60 прозаиков, литературоведов, критиков и переводчиков не только из Казахстана, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Ведь фраза о том, что культура не имеет границ, в наше время приобретает вполне осязаемые черты – современные технологии позволяют свободно общаться на расстоянии, что дало возможность выступить с докладами специалистам из Израиля, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Венгрии, Турции и других государств. Они подчеркивали, что Симашко был знаковой фигурой в литературе Казахстана, его хорошо знали и далеко за пределами республики.

Он был самым переводимым казах­станским писателем, в том числе в Европе, не случайно во Франции его называли «Морис Симашко, открывший Восток». Он действительно открыл Восток, и не только Западу, но и нам.

Вот что сказал о нем в своем приветствии народный писатель, Герой Труда ­Казахстана Олжас Сулейменов: «Симашко был одним из литераторов эпохи великого читателя, когда в нашей культуре творило интернациональное поколение, наполнившее понятие казахстанской литературы и искусства мировым содержанием.

Однажды, изучая историю влияния тюрков на культурные процессы Евразии в 60-х, я наткнулся на средневековый материал о молодых кыпчаках, которых продавали на невольничьих рынках в Крыму на Ближний Восток и в Северную Африку. Так в «Истории Левобережной Украины» я нашел историю мамлюков и открыл имя Бейбарыса, ребенком взятого в плен. Раба, ставшего султаном Египта.

В одной из писательских бесед рассказал об этом Морису Симашко и направил его на эту тему. Так родилась его повесть «Емшан», которая фактически открыла миру Султана Бейбарыса.

…Я вспоминаю зал нашей Академии наук 60 лет назад. В тот день, выступая перед историками за трибуной, я спросил: «Прошу вас назвать мне казахские имена из истории XIX века? Вы легко назовете Шокана Уалиханова, Абая и других... В XVIII веке тоже найдется несколько имен. А в XVII? В XVI? Тишина. А имена XV, XIV веков? Дальше – полная тишина. Разве не было в те века выдающихся личностей? Вы, вместо того чтобы защищать свои диссертации, должны были защитить свой народ!»

Набор разрозненных, лишенных внут­ренней взаимосвязи фактов прошлого – еще не история. Подлинная история долгое время была для нас под запретом, который мы преодолевали, уходя на недоступные для ученых глубины. Многие имена казахам вернули не историки, а писатели. В ХХ веке служение таких писателей помогло казахам сохраниться как читающей нации.

Фрагменты биографии

Наверняка не все молодые читатели знают, что Симашко – это писательский псевдоним Мориса Давидовича. Он перевернул свою фамилию – Шамис, добавив к ней окончание «-ко». Хотя фамилию эту в Казахстане многие произносили с глубоким уважением – отец Мориса Симашко, Давид Лазаревич Шамис, был известным ученым, профессором, организатором микробиологической нау­ки в республике, первым директором Института микробиологии Академии наук Казахстана.

Что же касается Мориса Давидовича, то еще в далеком 1947 году он окончил в Алма-Ате факультет журналистики ­КазГУ имени С. М. Кирова (ныне – ­КазНУ им. аль-Фараби), а до этого еще и Одесский учительский институт.

Кстати, впервые в одном из докладов, с которым выступила на чтениях кандидат филологических наук, доцент кафед­ры русской и зарубежной литературы Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы Карина Галай, были проанализированы журналистские материалы Симашко. Именно из журналистики он пришел в большую литературу.

Его рождение как писателя состоялось в Туркмении, в древнем городе Мары, где Морис Давидович работал корреспондентом областной газеты и преподавал историю древнего мира и средних веков в пединституте. В Марах он создал свое первое литературное произведение. Это была пьеса «На крайнем юге», в которой Симашко впервые заглянул в глубину веков, во времена Александра Македонского.

После чего Симашко заметили, пригласили в Ашхабад, и он стал работать в республиканской русскоязычной газете «Туркменская искра», был великолепным публицистом, писал очень острые злободневные статьи. Именно в те годы активно начал заниматься и литературой.

Литература на все времена

Симашковские чтения были поделены на разделы: «Историческая проза как зеркало эпохи: художественное осмысление прошлого», «Диалог культур: Восток и Запад в творчестве Мориса Симашко», «Личность и власть: трансформация героев в произведениях Симашко», «Перевод и адаптация: вклад Симашко в популяризацию казахской литературы», «Журналистика и литература: от репортажа к художественному произведению».

Народный писатель Казахстана, заместитель главного редактора журнала «Простор» Любовь Шашкова отметила, что новому поколению критиков и литературоведов предстоит продолжить изучение не только литературного наследия мастера, но и его переводческое мастерство, творческую дружбу и взаимоотношения с корифеями национальной и мировой литературы.

Доктор исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Лайла Ахметова посвятила свое выступление повести ­«Гу-га» о штрафных батальонах.

– Посвящая ее своим товарищам по военно-авиационной школе пилотов, он делает упор на лучшие патриотические качества тех, кто оказался вместе с ним в штрафном батальоне, – бесстрашие, человечность, чувство товарищества и справедливости, – отметила она.

– Мориса Давидовича волновали судьбы Востока, модели государственного устройст­ва, отношения политики и культуры, идея всечеловеческого братства и страшного зла всех времен – терроризма. Темы эти присутствуют едва ли не в каждом его произведении. Ими пронизан и «Четвертый Рим» – начатая в Алматы и законченная в Израиле книга, в которой Морис Симашко как бы подытожил свою жизнь, – говорит главный редактор литературно-художественного журнала «Простор», поэт, писатель, переводчик Фархат Тамендаров.

В чтениях приняли участие и старше­классни­ки алматинских школ, лучшие их эссе на тему «Алматы глазами Мориса Симашко» были представлены участникам встречи.