Откуда у дефицита «ноги растут»

Рост цен на дизтопливо, а также его дефицит могут привести к остановке деятельности или невыполнению договорных обязательств целого ряда предприятий.

Непростое положение, в котором оказались как реализаторы ГСМ, так и крупные потребители, обсуждалось на очередном заседании Комитета по энергетике, транспорту и ЖКХ регионального совета палаты предпринимателей.

По мнению инициаторов встречи, проблемы особенно больно ударили по транспортным компаниям, работающим в сфере авто-, железнодорожных и водных перевозок, коммунальным предприятиям. А дорожные строи­тели так и вовсе оказались загнанными в угол.

Если в проектах стоимость солярки заложена в пределах 120–150 тенге за литр, то сегодня покупать ее приходится иногда втридорога – по 450. Компании перевозят миллионы тонн грузов, и такой рост цен на горючее влетает им, как говорится, в копеечку.

Кроме того, некоторые реализаторы не отпускают дизтопливо в налив. А простои спецтехники, которую не погонишь с объекта за сотни километров до АЗС, грозят срывом сроков по договорным обязательствам.

– С начала года стоимость дизтоп­лива колебалась от 225 до 260 тенге за литр, – рассказывает представитель дорожной компании. – Когда начался ажиотаж, цена в налив на нефтебазах резко подросла. Нам предлагали солярку по 320, по 389 тенге за литр, при этом оплату нужно было проводить в два этапа: из предложенной цены за литр 260 тенге стоило само топ­ливо, а оставшаяся сумма шла за «транс­портные услуги». В одном случае второй счет вообще ушел на другое юридическое лицо. Сейчас наливом не отпускают. Заливать на АЗС требуемый объем физически и технически невозможно. Наши объекты расположены в отдаленных районах. Поэтому мы в большей степени сейчас простаиваем.

Видение ситуации у чиновников расходится.

По словам заместителя акима области Темирхана Мендыгалиева, имеющегося в регионе запаса дизтоплива (на момент получения информации. – Прим. авт.) хватит на восемь дней. Все хозяйствующие субъекты, занимающиеся его реализацией, испытывают дефицит. В приоритетном порядке топливо отпускается коммунальным службам. Есть прецеденты, когда счета выписывают по спекулятивным ценам.

– Дизтопливо в регионе есть, ажиотаж создавать не надо, – отметил в свою очередь временно исполняющий обязанности руководителя департамента экономических расследований по ЗКО Аслан Кенес. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставка в область увеличена на 20%. Ценообразование держится на постоянном контроле. Мы предупреждаем о недопустимости поднятия цен, создания социального напряжения. Налоговые органы вышли на проверку трех нефтебаз с целью уточнения остатков.

– Если есть достаточный объем, должны отпускать наливом. Если не отпускают, это нарушение, – добавил замакима. – По всем нарушениям необходимо письменное обращение. Только с ним в условиях действующего моратория госорганы могут проверить недобросовестного реализатора. Но предприниматели не хотят писать заявления, «портить» отношения. Боятся, что после этого им вообще не будут отпускать солярку. Такой отказ – также нарушение, за которое предусматривается ответственность.

Представители госорганов подтвердили, что им известны факты, когда водители местных большегрузов заправляются на АЗС, а потом на стихийных рынках перепродают солярку, в том числе и транзитникам.

Как считают предприниматели, рост цен на дизельное топливо произошел именно из-за ограничительных мер – дифференцированных цен в зависимос­ти от резидентства, объемов потребления и вида транспорта. Согласно им при наличии водительских удостоверений для казахстанцев лимит в день сос­тавляет 100 литров солярки по цене 230–260 тенге за литр, для грузового автотранспорта при наличии документов, подтверж­дающих казахстанскую регист­рацию, – 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

– Узбеки, россияне так и будут брать нашу дешевую солярку. Потому что любой камазист теперь может на этом делать «бизнес». Заправился и перепродал транзитникам, заработал свои 35 тысяч тенге в сутки, и не надо в рейс выходить. В лице таких перекупщиков мы получили еще одну нелегальную спекулятивную прокладку между государством и транзитными перевозчиками. И этот «серый» рынок никто не отследит, – объясняет обратный эффект превентивных мер Серик Сытдыков, директор компании, работающей в сфере грузоперевозок. – Складывается впечатление, что эти меры разрабатывались людьми, не понимаю­щими алгоритмы работы грузоперевозок. Что такое 300 литров в сутки для грузового транспорта?! Если машина едет из Уральска в Санкт-Петербург, прикажете водителю перед рейсом трое суток приезжать на АЗС заправляться? Сегодня к решению проблемы мы заходим с другого конца. Если вы все (местные госорганы. – Прим. авт.) ссылаетесь на приказы, распоряжения министерства, давайте эти вопросы ставить перед ним. Нам нужна адекватная цена, а не ограничения.

До сих пор для западноказахстанских грузоперевозчиков и других потребителей остается открытым вопрос: почему в ЗКО солярка дороже (260 тенге за литр), чем, к примеру, в Атырау или Актау (230 тенге). Тут не сходятся доводы ни по логистике (Актау на 500 км дальше от Атырауского НПЗ, чем Уральск), ни по пограничному местоположению (Атырауская область – такой же приграничный регион, как и ЗКО).

– Почему предпринимателям-грузоперевозчикам Уральска и Актобе ограничивается заключение договоров на приобретение ГСМ в офисах «Казахойл», дислоцирующихся в Атырау и Актау, где цена реализации дизтоплива составляет 230 тенге и имеется техническая возможность совершать дистанционно оплату за топливо и пополнять топливные карты? Это что – дискриминация прав потребителя или внутренний скрытый алгоритм реализации топлива для увеличения объема продаж в связи с завышенной ценой в уральском и актюбинском регионах? В таком случае насколько это законно? На каком основании казахстанским предпринимателям ограничивают ведение хозяйственной деятельности на территории Казахстана в плане выбора контрагента? Ведь каждый субъект предпринимательства имеет право на выбор поставщика с наилучшими взаимо­выгодными условиями для совместного партнерства, – говорит Серик Сытдыков. – Соответственно возникает вопрос к представителям департамента Агентства по защите и развитию конкуренции: «Не усматриваются ли в этой ситуации признаки антиконкурентного сговора?»

От лица грузоперевозчиков предприниматель выдвинул ряд предложений, которые позволят убрать спекулянтов из отрасли, создать одинаковые условия для тех, кто работает прозрачно.

– Необходимо рассмотреть воп­рос реализации дизтоплива по цене 230 тенге за литр на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей грузоперевозчикам при условии, что они являются официально зарегистрированным субъектом предпринимательства. Дополнительными подтверждающими критериями могут быть документы на право собственности⁄аренды на технику, лицензии на международные перевозки. На основании договора на приобретение ГСМ у реализаторов, предусматривающего ответственность за последующее нецелевое использование (перепродажу⁄контрабанду) ГСМ, нужно предоставить возможность приобретения ГСМ по безналичному⁄наличному расчету, методом пополнения топ­ливных карт либо приобретения талонов по единой установленной минимальной цене.

Еще одно предложение касается необходимости обращения к Правительству РК по поддерж­ке малого и среднего бизнеса в сфере автомобильных грузоперевозок в виде предоставления субсидированного дизельного топлива по аналогии с работающей на сегодняшний день программой субсидирования сельхозформирований.

В качестве варианта предлагается также рассмотреть алгоритм револьверного кэш-возврата в виде компенсации разницы цены – всем покупать по единой цене (450 тенге), после делать перерасчет тем перевозчикам, которые подтверж­дают свою бизнес-деятельность, с дальнейшим мониторингом со стороны надзорных органов (контроль оборотов и налоговых деклараций).

При несоответствии и неподтверждении заявленного вида деятельности нужно применять санкции с привлечением к ответственности недобросовестных предпринимателей.

Между тем уже сегодня стои­мость зимнего дизтоплива прогнозируется на уровне 550–600 тенге за литр. Отечественные НПЗ его практически не производят. Какие меры примет Правительство, чтобы основной удар в виде очередного сезонного повышения тарифов и цен на товары и услуги не приняли на себя казахстанцы?