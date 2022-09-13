Статьи
Откуда у дефицита «ноги растут»
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Рост цен на дизтопливо, а также его дефицит могут привести к остановке деятельности или невыполнению договорных обязательств целого ряда предприятий.

Непростое положение, в котором оказались как реализаторы ГСМ, так и крупные потребители, обсуждалось на очередном заседании Комитета по энергетике, транспорту и ЖКХ регионального совета палаты предпринимателей.

По мнению инициаторов встречи, проблемы особенно больно ударили по транспортным компаниям, работающим в сфере авто-, железнодорожных и водных перевозок, коммунальным предприятиям. А дорожные строи­тели так и вовсе оказались загнанными в угол.

Если в проектах стоимость солярки заложена в пределах 120–150 тенге за литр, то сегодня покупать ее приходится иногда втридорога – по 450. Компании перевозят миллионы тонн грузов, и такой рост цен на горючее влетает им, как говорится, в копеечку.

Кроме того, некоторые реализаторы не отпускают дизтопливо в налив. А простои спецтехники, которую не погонишь с объекта за сотни километров до АЗС, грозят срывом сроков по договорным обязательствам.

– С начала года стоимость дизтоп­лива колебалась от 225 до 260 тенге за литр, – рассказывает представитель дорожной компании. – Когда начался ажиотаж, цена в налив на нефтебазах резко подросла. Нам предлагали солярку по 320, по 389 тенге за литр, при этом оплату нужно было проводить в два этапа: из предложенной цены за литр 260 тенге стоило само топ­ливо, а оставшаяся сумма шла за «транс­портные услуги». В одном случае второй счет вообще ушел на другое юридическое лицо. Сейчас наливом не отпускают. Заливать на АЗС требуемый объем физически и технически невозможно. Наши объекты расположены в отдаленных районах. Поэтому мы в большей степени сейчас простаиваем.

Видение ситуации у чиновников расходится.

По словам заместителя акима области Темирхана Мендыгалиева, имеющегося в регионе запаса дизтоплива (на момент получения информации. – Прим. авт.) хватит на восемь дней. Все хозяйствующие субъекты, занимающиеся его реализацией, испытывают дефицит. В приоритетном порядке топливо отпускается коммунальным службам. Есть прецеденты, когда счета выписывают по спекулятивным ценам.

– Дизтопливо в регионе есть, ажиотаж создавать не надо, – отметил в свою очередь временно исполняющий обязанности руководителя департамента экономических расследований по ЗКО Аслан Кенес. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставка в область увеличена на 20%. Ценообразование держится на постоянном контроле. Мы предупреждаем о недопустимости поднятия цен, создания социального напряжения. Налоговые органы вышли на проверку трех нефтебаз с целью уточнения остатков.

– Если есть достаточный объем, должны отпускать наливом. Если не отпускают, это нарушение, – добавил замакима. – По всем нарушениям необходимо письменное обращение. Только с ним в условиях действующего моратория госорганы могут проверить недобросовестного реализатора. Но предприниматели не хотят писать заявления, «портить» отношения. Боятся, что после этого им вообще не будут отпускать солярку. Такой отказ – также нарушение, за которое предусматривается ответственность.

Представители госорганов подтвердили, что им известны факты, когда водители местных большегрузов заправляются на АЗС, а потом на стихийных рынках перепродают солярку, в том числе и транзитникам.

Как считают предприниматели, рост цен на дизельное топливо произошел именно из-за ограничительных мер – дифференцированных цен в зависимос­ти от резидентства, объемов потребления и вида транспорта. Согласно им при наличии водительских удостоверений для казахстанцев лимит в день сос­тавляет 100 литров солярки по цене 230–260 тенге за литр, для грузового автотранспорта при наличии документов, подтверж­дающих казахстанскую регист­рацию, – 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

– Узбеки, россияне так и будут брать нашу дешевую солярку. Потому что любой камазист теперь может на этом делать «бизнес». Заправился и перепродал транзитникам, заработал свои 35 тысяч тенге в сутки, и не надо в рейс выходить. В лице таких перекупщиков мы получили еще одну нелегальную спекулятивную прокладку между государством и транзитными перевозчиками. И этот «серый» рынок никто не отследит, – объясняет обратный эффект превентивных мер Серик Сытдыков, директор компании, работающей в сфере грузоперевозок. – Складывается впечатление, что эти меры разрабатывались людьми, не понимаю­щими алгоритмы работы грузоперевозок. Что такое 300 литров в сутки для грузового транспорта?! Если машина едет из Уральска в Санкт-Петербург, прикажете водителю перед рейсом трое суток приезжать на АЗС заправляться? Сегодня к решению проблемы мы заходим с другого конца. Если вы все (местные госорганы. – Прим. авт.) ссылаетесь на приказы, распоряжения министерства, давайте эти вопросы ставить перед ним. Нам нужна адекватная цена, а не ограничения.

До сих пор для западноказахстанских грузоперевозчиков и других потребителей остается открытым вопрос: почему в ЗКО солярка дороже (260 тенге за литр), чем, к примеру, в Атырау или Актау (230 тенге). Тут не сходятся доводы ни по логистике (Актау на 500 км дальше от Атырауского НПЗ, чем Уральск), ни по пограничному местоположению (Атырауская область – такой же приграничный регион, как и ЗКО).

– Почему предпринимателям-грузоперевозчикам Уральска и Актобе ограничивается заключение договоров на приобретение ГСМ в офисах «Казахойл», дислоцирующихся в Атырау и Актау, где цена реализации дизтоплива составляет 230 тенге и имеется техническая возможность совершать дистанционно оплату за топливо и пополнять топливные карты? Это что – дискриминация прав потребителя или внутренний скрытый алгоритм реализации топлива для увеличения объема продаж в связи с завышенной ценой в уральском и актюбинском регионах? В таком случае насколько это законно? На каком основании казахстанским предпринимателям ограничивают ведение хозяйственной деятельности на территории Казахстана в плане выбора контрагента? Ведь каждый субъект предпринимательства имеет право на выбор поставщика с наилучшими взаимо­выгодными условиями для совместного партнерства, – говорит Серик Сытдыков. – Соответственно возникает вопрос к представителям департамента Агентства по защите и развитию конкуренции: «Не усматриваются ли в этой ситуации признаки антиконкурентного сговора?»

От лица грузоперевозчиков предприниматель выдвинул ряд предложений, которые позволят убрать спекулянтов из отрасли, создать одинаковые условия для тех, кто работает прозрачно.

– Необходимо рассмотреть воп­рос реализации дизтоплива по цене 230 тенге за литр на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей грузоперевозчикам при условии, что они являются официально зарегистрированным субъектом предпринимательства. Дополнительными подтверждающими критериями могут быть документы на право собственности⁄аренды на технику, лицензии на международные перевозки. На основании договора на приобретение ГСМ у реализаторов, предусматривающего ответственность за последующее нецелевое использование (перепродажу⁄контрабанду) ГСМ, нужно предоставить возможность приобретения ГСМ по безналичному⁄наличному расчету, методом пополнения топ­ливных карт либо приобретения талонов по единой установленной минимальной цене.

Еще одно предложение касается необходимости обращения к Правительству РК по поддерж­ке малого и среднего бизнеса в сфере автомобильных грузоперевозок в виде предоставления субсидированного дизельного топлива по аналогии с работающей на сегодняшний день программой субсидирования сельхозформирований.

В качестве варианта предлагается также рассмотреть алгоритм револьверного кэш-возврата в виде компенсации разницы цены – всем покупать по единой цене (450 тенге), после делать перерасчет тем перевозчикам, которые подтверж­дают свою бизнес-деятельность, с дальнейшим мониторингом со стороны надзорных органов (контроль оборотов и налоговых деклараций).

При несоответствии и неподтверждении заявленного вида деятельности нужно применять санкции с привлечением к ответственности недобросовестных предпринимателей.

Между тем уже сегодня стои­мость зимнего дизтоплива прогнозируется на уровне 550–600 тенге за литр. Отечественные НПЗ его практически не производят. Какие меры примет Правительство, чтобы основной удар в виде очередного сезонного повышения тарифов и цен на товары и услуги не приняли на себя казахстанцы?

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Казахстан – Китай: партнерство, нацеленное в будущее
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, добру и миру
Около 10 млрд тенге задолжали мангистаусцы энергетикам
На вынужденной диете
Хотели как лучше, а стало хуже
Вкусные музыкальные пирожные
Плюс 1 тенге к тарифу
Заслон для монополии власти
Право быть избранным
Молитва во имя мира
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите ШОС в Самарканде
Инновационный путь Школы 21 века
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Реформатор с большой буквы
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась

Читайте также

Статьи
Молитва во имя мира
Статьи
Вкусные музыкальные пирожные
Статьи
Хотели как лучше, а стало хуже
Статьи
Духовные лидеры должны указывать путь к взаимному доверию, …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]