Крупнейшее международное спортивное событие для спортсменов с нарушением слуха, которое проводится раз в четыре года, в этот раз приобрело особую значимость: оно совпало со 100-летним юбилеем сурд­лимпийского движения. Флаг Казахстана на параде стран-участниц пронесли мастера спорта РК по сурдодзюдо, призеры XXIV летних Сурдлимпийских игр Айдос Тугелбаев и Анна Краморова.

Церемония прошла в спортивном комплексе «Токио Метрополитен Гимназиум», и ее открыл президент Международного комитета спорта среди глухих (ICSD) Адам Коса, пожелавший удачи всем странам-участницам. Подготовленная художественная программа продемонстрировала богатую культуру Японии и была направлена на укрепление связи между слышащими и людьми с нарушением слуха. В нынешних Играх принимают участие более 3 000 спортсменов из 81 страны, которые соревнуются в 209 дисциплинах по 21 виду спорта. Национальная сборная Казахстана представлена 78 спортсменами, которые выступают в восьми видах спорта.

В первый день состязаний казахстанцы завоевали четыре медали – два золота и две бронзы, и все они на счету дзюдоистов. Победителями Игр стали Хамза Гулама в весовой категории до 66 кг и Шадияр Куандык в весе до 73 кг. А вот на третью ступень пьедестала почета поднялись Аим Жетписбаева (до 48 кг) и Алтынбек Какитаев (до 60 кг).

На следующий день казахстанка Фаина Мейрманова (на снимке) установила рекорд Сурд­лимпийских игр и стала чемпионкой в прыжках в высоту показав результат 1,79 м. Серебряным призером в этой дисциплине стала нейтральная спорт­сменка Анна Суравец с результатом 1,76 м, бронзу завоевала представительница Словакии Лейа Глонарик (1,67 м).

Фаина Мейрманова – мастер спорта международного класса по легкой атлетике, ей 19 лет. В 2024 году на чемпионате мира в Китайском Тайбэе она показала результат 176 см в прыжках в высоту и установила мировой рекорд среди спортсменов до 20 лет. В том же году стала чемпионкой Азиатско-Тихоокеанских игр в прыжках в длину.